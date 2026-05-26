Gumuhong gusali sa Angeles City - Big news

Isang malaking balita sa Pampanga ang isang gusali gumuho noong Linggo sa Barangay Balibago, Angeles City.
Kunumpirma ng Bureau Fire Protection (BFP) na apat katao na kabilang isang Malaysian Tourist ang nasawi.
Umaabot sa 26 katao ang nailigtas ng search and rescue team samantalang mayroon pa 17 nawawala.
Maaring hindi lang 17 pa ang nawawala dahil iyong listahan ng mga trahabador ay nawawala.
Ang nasabing gusali ay nakadisenyo para sa siyam na palapag at batay sa imbestigasyon nahinto ito noong 2024 at under construction.
Ayon sa BFP karamihan sa mga biktima ay kasalukuyang natutulog nang maganap ang insidente.
Kaagad nagpunta si first district congressman Camelo "pogi" Lazatin sa naturang sakuna.
Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nagtulong tulong sa search and rescue recovery.
Si Brig Gen. Jess Mendez, Police Regional Office3 (PRO3) director ay sumugod din doon para tignan ang sitwasyon doon.
Inimbestigahan na ngayon ng mga awtoridad kung ano ang sanhi ng pagguho ng gusali.
Sino sinong ahensya ang nagpabaya sa pag inspeksyon ng gusali? Nagtatanong lang po.
Kung inispeksyon lang mabuti ang gingawang gusali at nakita ang disenyo nito ay hindi tugma napatigil na sa kunstruksyon nito?
Sino ang dapat mag inspeksyon? Ito ang malaking katanungan.
Dapat bigyan ng karampatan na kaso ang mga awtoridad nagkulang sa pag inspeksyon habang ginagawa ito.
Maging ang may -ari ng construction firm ang may malaking panangutan di po ba?
Water District ng CSF masama pa rin srbisyo??
Maraming ng konsyumer ng Water District ng CSF ang nagrereklamo.
Ayon sa mga nakausap ng Dateline, tuwing umaga mahina ang tulo ng tubig sa kani-kanilang giripo.
Hindi sila makapalago dahil mahina ang tulo ng tubig..Kaya gingawa nila nag iipon sila para may pang paligo sa umaga.
Halos 8pm pa lumalakas ang daloy ng tubig sa kanilang mga giripo at kaya gabi na rin sila maaaring maglaba.
Isa pa reklamo nila marumi daw ang tubig.
Matatandaan noong nasa Prime Water pa ito nirereklamo nila ang marumi at mahina daloy ng tubig.
Nang nasa pamahala ng CSF ang water district ay lalong lumalala ang serbisyo nito at tumaas pa ang singil? Nagtatanong lang po.
Ano kaya ang gingawa ng manager nito ganito na lang ba ang serbisyo ninyo? Nagtatanong lang po..
Mayor Vilma Caluag paki imbestiga po kung bakit lalo yata naging masama ang serbisyo ang CSF water district.