HUWARANG LINGKOD SI KA BLAS OPLE

(Senate President, Secretary of Labor, died a pauper while serving as Secretary of Foreign Affairs. How I wish today's senators, congressmen, government people will emulate him,Willie Villarama).
>> Kaarawan nitong Martes, Pebrero 3 ni dating Senador Blas F. Ople. Marami sa mga kaibigan at kamaganakan ang hindi nakakalimot na ipagdiwang ang araw na ito kahit matagal na siyang namayapa. Buhay ang kaniyang alaala. Sa ganang akin si Ka Blas,iyan ang katawagan sa kaniya, ay isang dakilang Pilipino. Kung bakit maraming mangagawang kababayan natin o OFW ang nasa ibang bansa, ito ay dahil sa kaniya. He was responsible for opening the labor markets, particularly in the Middle East. At ipinagpatuloy na kaniyang nasirang anak na si Toots Ople ang pagkalinga sa mga OFWs bilang kalihim ng Department of Migrant Workers.
>> Naging isang karangalan para sa akin na ako'y naituring niya na bilang isang kaibigan bagama't magkalayo ang aming edad. Nagkakilala kami noong 1978 na noon siya ang kalihim ng Kagawaran ng Paggawa (Department of Labor). Madalas ang dalaw niya sa Pampanga, lalo na kung mamahinga siyang Sabado at Linggo sa tahanan niya sa barangay Sta. Monica sa bayan ng Hagonoy.
> Hindi niya malimutan kung ano ang kaniyang pinagmulan. Galing sa mahirap na pamilya. Isa siyang nagmamalubang. Hindi nakapag-tapos ng kolehiyo. Naging gerilya noong panahon ng giyera. Nagtrabaho siya sa iba’t ibang tanggapan bilang manunulat. Malapit ang kalooban sa mga kapuwa manunulat at mga peryodista
>> Madalas niyang yayain ang mga kapuwa ko peryodista na mananghali sa Everybody's at kung nagkataong gabi ang dating ay mag-iinuman sa Cafe Fernandino. Isang mang-iinom si Ka Blas, at ito kasi ang nakaugalian niya ng siya ay isang pang reporter ng Daily Mirror. Mga kagrupo ang mga kapuwa peryodistang inuumaga sa bar ng National Press Club ang mga kasamahang kamukha nila Adrian Cristobal, Ramon Mitra, Jose De Venecia, Nereo Andolong at ilan pang mga sikat na mamahayag noong mga panahong yaon.
> Marami sa mga taong na naging kilala rin sa paglilingkod sa gobyerno ang walang hangganang at puspos ang pasalamat kay Ka Blas. Nandiyan sila Benny Laguesma, Nieves Confessor, Arturo Brion, Ruben Torres, Liwayway Calalang, Patricia Sto. Tomas, Boy Parungao at marami pang iba.
>> Noong kalaunan naging ugali niyang maglagi sa Army and Navy Club sa may Roxas Boulevard at doon ko siya madalas puntahan. Siya ang punagkakautangan ng loob ng Pampanga Press Club kung bakit nabuo muli ang (PPC). Kaming dalawa ng kumpareng Ram Mercado ang nagtatag muli nito noong 1979. Idinaos ang induction ko bilang unang pangulo ng binuong muling samahan sa Army and Navy Club at lahat ng gastusin ay sinagot ni Ka Blas.
>> Mahirap lang sa pananalapi si Ka Blas, pero lagi siyang handang tumulong sa mga kaibigan lalo na sa mga peryodista. Sa maniwala kayo't hindi si Ka Blas ay namatay na walang pwedeng ipagmalaking yaman. Yaong bahay niya ay naiutang sa GSIS ay tinubos na lang ni Pangulong Joseph Estrada bilang ayuda sa pamilya ng Ka Blas.
>> Si Ka Blas na naging Labor Secretary sa matagal na panahon, assemblyman, senate president, kalihim ng Department of Foreign Affairs ay puro sa kapakanan ng bayan ang ginawa. Mayaman siya, pero mayaman lang sa kaibigan. Isa siyang huwarang lingkod bayan. Sukat tularan ng nasa gobyerno.