Ika ing Kaladwa, Aliwa ing Katawan (You are the Soul, Not the Body)

“Nganang sinabi ning Nwan a Panginwan: Kabang sasabyan no ring byasang amanu,

pagpaldasan mu ing e karapatdapat pagmalunan. Ding byasa, e da panagulelyan ding mabibye man

o ring mete

Alang panaung meyala Ku, o ika man, o ren mang aring areti; at ninu man kekatamu

king payntungul mayala.

Nung makananung ing makikatawang kaladwa balabalaus yang daralan, king katawang ayni, magmula king kayanakan angga king ketwan, ing kaladwa daralan ya naman papunta king aliwang katawan king penandit ning kamatayan. Ing kaladwang mekakilala na king sarili e ya mangasdan

king pamibayung mengari kaniti.

O anak nang lalaking Kunti, ing e pangmalambatang aske ning ligaya at lungkut, at ding pangayala da panyatang ning panaun, mengari la king panyatang ding panaun ning dimla at kaleldo.

Manibatan la king kamalitan panandam, o sapni nang Barat, at dapat lang e ipagbaliyala

a e ka mayayabala.

O pekamayap dili karing tao [Ardyun], ing taung e mayayabala king ligaya o lungkut

at makapagdatila kareti bitasa yang maging karapatdapat king pangakabus.

Ding talapanakit king katutwan maigapsya na lang king keyalan alang kapibabatan,

at king kayatinan alang pangabating. Deting talapanakit areti migapasya la kapamilatan

ning pamanyuri king kalikasan ding adwa.

Pakibalwan mung ing makalaganap king mabilug katwan e ya asisira.

Alang makasira king alan-kabatingang kaladwa.

Pakibalwan mung ing makalaganap king mabilug katwan e ya asisira.

Alang makasira king alan-kabatingang kaladwa.

Ing katawan na kabud ning e asisira, e asusukad at alang-anggang mabibye lelangan

ing malyaring masira; inya pin, lumaban ka, o sapni nang Barat.

Ninu mang mimisip a ing metung a mabibye ing makamate o apapate ya, e na asasanak.

Ninu mang ati king belwan balu nang ing sarili e ya makamate o apapate.

Para king kaladwa alang beytan o kamatayan. E ya naman malalaus, o mababating kapilan man.

E ya mibabait, alang-angga ya, alang patugut mandatila, e ya mamamate at ya ing minunang dili.

E ya mamamate nung ing katawan paten ya.

O Parta, makananung ing tau a balu nang ing kaladwa e ya asisira, e mibabait, alang-angga,

e apapataimik, makapate o apapate ne ing ninu man?

Nung makananu yang manaliling bayung imalan, tatabili na la ring luma, makanyan mu naman,

ing kaladwa tatanggap yang makayatung katawan, tatabili na la ring luma at ding e na malyari.

Ing kaladwa e ya malyaring pamututan ning nanu mang sandata, e ya naman asilab ning api,

e na abasa ning danum, e na apabayutuk ning angin.

Ing metung a kaladwa e ya apapakli at e alalaso, e ya asilab o apalangi mu naman.

Ala yang angga, laganas ya nu man karin, e ya ayayalilan, e ya akimut, at ya naman kapilan man.

Masasambitlang ing kaladwa e ya mayayakit, e ya adaralumat, e ya apapataimik,

at e ya ayayalilan.Nung balu mu iti, e me dapat pagmalunan ing katawan.

Dapot, nung sakali, aiisip mung ing katawan parati yang mibabait at pane mamamate,

ala ka pa mu namang sangkan bang managulele.

Ninu mang mibait na, ing kamatayan bitasa ya; at para king mete na, ing pangabait bitasa ya.

Inya pin, king e apangilagan a pamanupad king tungkulan, e ka manalugege.

Dalit ning Kaktaskatasang Panginwan | | Dangka 2 Sunis| 17-30)

(The Song of God, Chapter 2: Verses 17-30)

“Ing tau dapat nang yangat at e na bababa ing sarili na kapamilatan ning sarili nang isip.

Ing isip kakaluguran ne ning misane kaladwa, at ing keyang kasalang mu naman.”

“Kayang alabanan ne ing isip, ing isp ya ing pekamayap nang kakaluguran;

dapot kayang e na adapat iti, ing sarili nang isip ing keyang pekamasakit a kalaban.

Para kaninumang alabanan na ne ing isip, disnan na ne ing Punkaladwa, uling disnan na na

ing kataimikan. Para king taung antita ing tula at lungkut,pali at dimla, dangalan at kamarinayan lupa-lupa la mu.

Ing tau mesabi yang metatag na king pamipaltutu king sarili at mibansagan yang yogi (o kabalan) ampat miganap neng lusuk kapamilatan ning tinggap a belwan at kapaltutwan. Ing taung iti makasantung ya king kasagaran at makayampat ya sarili. Akakait na ing sabla—batu ya man, buga o gintu – l

upa-lupa la kaya.”

Dalit ning KakAtaskatasang Panginwan | Dangka 2 Sunis| 5-8)

(The Song of God, Chapter 6: Verses 5-8)

***

Maragul a kamalyan ing balu at kapanwalan da reng keraklan a tau nung e man 99% kekatamu agya mang mayayaus lang Kristyanu. Agyang deng matas katungkulan keng pisamban mali la balu. Sasabyan da: “Sana miras ya banwa ing kaladwa mu!” Bala da ila ding katawan. Nung ila reng katawan o't deng bangke lilibing dala nung ila deng katawan.

Ing katawan mengari ya mung imalan a nung mapalid ne pipyan ya o nung luma ne't dakal ne sira iyugse ne o gawang basan. Itamu deng kaladwa, e ding katawan. Ing katawan magmula yang mibait anting bingut, kaybat dagul yang anting anak a malati, mag-dalagita o magbaintau ya kaybat magkyasawa ya't mika-anak at deng anak na antita mu naman. Kaybat tumwa ya ing katwan, Mikasakit ya at katatawalyan mate ya—ing katawan—aliwa ing kaladwa.

Deng milabas a sunis ilang magpatutu a itamu ing kaladwa at aliwa ing katawan. Anti keng makasulat king Biblya, “Ing laman at daya e ya malyaring lungub king kayaryan ning Dyos.” Agpang iti king Episyanu 6:12.

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Magadtu o mete ya pusad.!” Patse sebyanan de ing metung a taung antini e ka sukat tumula uling e ya mayap kabaldugan.

Kabaldugan: Maklak ka butuk o ala kang diskarti. Mayna kang magpasya at ala kang balu keng bye.

Kabaldugan: Mangabaldugan a ala yang laman buntuk o isip nung e ing kapangayan, pamagpasikat at pamagaratut bang kilalanan deng dakila deng aliwang tau.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0905-2162-419 o keng Facetime: 0999-3654-490.