Imahen ng PNP nasira dahil sa 5 pulis

Nadumihan na naman ang imahen ng Philippine National Police (PNP) matapos masangkot ang limang pulis sa umano'y pagnanakaw.
Ayon sa report, pinasok ng 5 pulis ang bahay ng isang kontratista sa Porac, Pampanga at ninakaw nila ang P14 milyon ng huli.
Sa pagkakadawit ng limang pulis sa robbery, sinibak kaagad ni Brig. Gen. Ponce Rogelio Penones Jr., Police Regional Office3 (PRO3) director sa kanilang puwesto.
Ayon kay Penones. isang Specila Investigation Group ang binuo ng Pampanga Policeupang magsagawa ng malalim na imbestigasyon sa 5 pulis.
Ang mga sangkot na mga pulis ay kinabibilanga ng isang police major, dalang corporals at dalawanv staff sergeants.⁹
Penones dud not identified the policemen and case criminal that would be filef against them.
He said the suspects (cops) involved were already relieved from their posts and were placed under restrictive custory.
Peñones said the report came from Angeles City Police Station 2, naming a police major, two police corporals, and two police staff sergeants.
Ang mga ito ay nakatala sa Zambales Police at Angeles Police.
Tatlo sa kanila ay may police records. Isa sa kanila may kasong shooting incident at robbery extortion, ayon ksy BG. Penones
Ang nasabing mga pulis ay pawang naka sibilyan at naka face mask ng pasukin nila ang bahay ng kontratis sa Barangay Sta. Cruz. Porac noong Nobiemre 25.
Ayon sa police officer nakausap ng Dateline, di na nanghinayang ang nasabing mga pulis sa kanilang serbisyo dahil baka wala na sila makuhang pensyon sa ginawa nilang kalokohan.
Basag Kotse gang umatake sa SBMA
Ang tinaguriang Basag Kotse gang umatake sa Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA).
Sa report dalawang magkasunod na behikulo ang naging biktima ng grupo noong nakaraang linggo.
Pagkatapos isang behikulo ang nabiktima ng grupo.
Hanggang sinusulat ang kolum na ito, di pa nareresolba ang tatlong basag kotse incidents.
Ano na kaya ginagawang aksyon ng SBMA police at Olongapi City police? Nagtatanong lang po.
Ang tinaguriang Basag Kotse.