Imahen ng PNP nasira dahil sa policewoman?

Nitong nakaraang araw naging Talk of the Town ang isang Brig. Gen (BG) matapos masabit ito sa isang kontrobersyal.
Agarang nagbitiw sa kanyang tungkulin si BG. Jessie Tamayao, director ng Highway Patrol Group (HPG) dahil sa kaso nitong Sexual Harrassment na isinamapa ng isang Policewoman.
Sa police report, isinampa ng nasabing Poliewoman ang kaso sa National Police Commission (NAPOLCOM) laban kay BG. Tamayao.
Ayon sa report, isang five-page affidavit, sinabi ng Policewoman na inimbita siya ni BG. Tamayao sa isang Sexual activity at touch her buttocks.
Ayon pa rin sa report, binalaan pa siya ni BG. na itataga nito sa Mindanao kung hindi papayag sa gusto niya.
Sinabi pa ng Policewoman kinuha ni BG Tamayao ang cellpone nito na kung saan binasa nito ang mga mensahe at kanilang pag-uusap sa social media accounts.
Binalaan pa ni BG. na gagamitin nito ang laman ng cellphone ng Policewoman kung irereport ang nasabing insidente sa kanyang dating HPG na si BG. Hansel Marantan.
Itinalaga bilang HPG director si BG. Tamayao noong Marso 10.
Naging Talk of Town ang ginawang Sexual Harrassment umano ni BG. Tamayao.
Kagaya ng kanyang mga may ranggong BG. naghihinayang sila kay BG. Tamayao. Sabi nga nila ang hirap ubutin ang ranggong BG. at sa isang iglap nasira na ang kanyang Career.
Sa tagal ng Dateline nagkokober sa PNP ngayon lang nangyari na isang BG. ang kinasuhan ng Sexual Harrassent.
Noon marami ng mga police officer ang nasasangkot sa Sexual Harassment subalit mababang ranggo lamang kagaya ng Major at Colonel.
Marami pa rin mga police officer ang kinasasangkutan sa Sexual Harassment ngunit na-aayos nila ang gusot.
To make na kolum short, nasira naman ang Imahen ng PNP dahil kay BG.