Imang Neni at ing Kalinangan Kapampangan: Panalala (Mother Nene and the Kapampangan Culture: In Memoriam)

“Pasibaywan ta’ng ikutun ing mala-pinanaring bye mu

King kaparalanan ding apat a kapanaunan. King sibul,

Ampat apakasal da la pa mu ring pengari

ring anak dang dalaga karing mayakayan

o matetagan a baintaung anak

da ring karelang kakaluguran o kalaguma, pinili mung

dilwan mu ing sarili mu king belwan, ing alit a lakwas

Masampat pa king pamigulis at king pamandukit,

Maranung pikawani mu la sagsag ding wewe batu at

Apapatilo.

Dintang ing kaleldo at ding paslu mu dinugpa la

Karing paturananan mengari karing malino sapuk

Sasalingalngal anting binit a pangatudtud ganap karing

papuge at gulasyo, bang pupusan la ring mangakabang

Alang patugut a parungus.

Makanyan man ding mangayagtal a bulung e da ka asabat king pamigunyat

ampang karing e mibukud a late – senayang apagkyapusan

king sugi mung ibpa at ning ibpa na bayu ya.

Dapot alang kadwang sibul salisi king kadimlan mu.

Kapanaunan ya king banwa a betsawan mung mengari

Karing dakal a minuna keka.

Gugulung kata ngeni karing marayuput a lwang panilan

King kamatayan, anti king pamamayapa mu, salungat king Tawling bye,

peka-malegwan ka. Dapot ngeni makakera

Kang alang kakimut-kimut, alang nanu mang galo o inawa Mu man.

Masalusu na ing katatawlyan mung pamaglakbe.

Karake na ning manutang-lub a Bangsang Kapampangan,

Pasalamat ke king kekang garalita, ding sinimpang Panyulat,

sibling amlat at pebyayang pasibayung Kalinangan a megi mung suli.

Bustan man ding adwang manigtigan karing tansung lalabulan

kaybat ning pamitipung nwan a titigtig wangis-taguleleng lawiwi

Kabang susulung keng binit king mula ring batung masyas

at garing pauli ning pamatulan da kami migit keka.

E lumwat bayu pa man ing Kapampangan ing maging

kabug ning pusu ring miyagum-agum a libutad kapatagan.

Misabyanan kung pulungbanwa na inyang isapwak mu ku

Kayagnan ning munag kabang lilibing da ka ngeni

king pangkasalungsungang silim.”

~Ariel H. Lacson, Pamupus Kawatasan Para king Indu, Marsu 18, 2008

Keng makadwa sana, Oktubri 7, adwampulu at dinalan ne twa i Imang Neni o Dr. Evangelina H. Lacson, nung e ya pa sana pepamun king labwad ayti mekata-pitu nang kabilugan ning bulan ing milabas. Balamu kapilan pa’inyang e milabas ing patingapun a e ke misabi dikil king Indu at king Amanung Kapampangan. Ita ing keyang dinikilan karing panaung atsat a akilala ke. Pitu na namang kauran ing pamikilala mi. Antita mu kakuyad dapot migit kaninumang tau, ya mu ing mekakilala kanaku migit man king pamangilala da reng pengari at kapatad ku kanaku…migit kaninuman. Makanyan man, ing pamikilala mi adwa yang talindiking. Ditak-ditak, mengari king malino ditak-ditak mu namang pamangayna na katawan at pati na isip a sasabyan nang panandaman na lakwas keng akikilala at aku makanyan mu naman kaya. Tambing at maralas nang sasabyan – “Nung manga apulung banwa ku mu kayanak kanini, lakwas ku pa sana dakal apalyari.” A makisamut lungkut at biru keng lupa na neng sasabyan na iti. Metung yang diwang mipakde king pamalsinta na king Indung Kapampangan inya sa’t diwa yang e mapapagal at lakwas e susuku’t mumurung. Wa pin at metung yang taung ating keynan nung atin ya mang sikanan; atin mu namang kamalyan nung dakal ya man depatang matas a kabaldugan; dapot ing kayapan na ya pin ing pamagsisti na kareting sarili nang keynan at kamalyan at ing kelan nang kapagnasang mapansing karing keyang sikanan at makabaldugang dinikilan. Lakwas dakal ing atandanan kung tula na kesa king lungkut at lakwas dakal ing ikit kung lugud na kesa king mwa. Nung metung yang kabinutil a pale ing mwa na, metung nemang sipuk o buntung are ing pamaglugud na. Asaksyan ku ita king pakamal a pepakit na king apu at sese na – i Rabin. Nung dusuldit pakamwanan ne ning anak ayti ing apu na, dusuldit mu naman panupaya ne. Kamwanan ne man ngeni, kabukasan mu kelingwan na na iti. E ku pa akalingwan ing asaksyan ku namang pekamatulang penandit agpang kaya inyang milabas a kayaldwan na o ketang Oktubri 7, 2007. “Agyang mate na ku kanini matula na ku” nganang sinabi. Bage e ku pignasan matupad dapot mipaltutu. Agaganaka ku pa ing kabud na mung lawe malamlam ing pamakitalamitan na kanaku inyang tawli keng mikit. Tagkil karing gamat kung mikakunu at mangarimla inya e makapaglingad king lugmang makaparikil bista’t sasalikut pilit kaya. Kareta mang tawling penandit a deta, e na tebili ing gawi nang e bisang mayakit mebawas a legwan bista ma’t metung nyamung kalubkubang takba ning sadya nang pangatau. E ya bisang kwanan larawan nung e ya makapiblas agya man inyang mabulas at masikan-sikan ya pa. Pasalikut kya mung kilbit ing pangwa kung larawan at ding gamat at taliri nang manalangin deng dekap kung panalala kabang atin ya pang mitagang mapilang labul ning inawa. Magmula kaniti at agya man ngeni – e ku pa mikasikanan lub bang lawen deng arakap kung larawan ding gamat na’t taliring makitalamitan king Miglalang kaya. Maligayang kayaldawan napun, Ima! Lwid ka mapalsinta king Kapampangan!

Masayang Kayaldawan king kanakung kakaluguran manibat king kayanakan o 1967 angga na ngeni—Jasmin M. Batac Mercado ning Sta. Rita, Makabebe, Pampanga, dapot manuknangan ngeni king Brisbane, Australia. Pagkaluban na ka sanang kalam at ligaya parati ning Kakataskatasang Panginwan.

