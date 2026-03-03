Inaasahan pagbalasa sa hanay ng PDs/CDs

Sa pag-upo nitong nakaraang linggo ni Brig. Gen. Jessie Mendez bilang acting regional director ng Police Regional Office-3 (PRO3), inaasahan na ang gagawin nitong pagbalasa sa mga Police Provincia at City directors sa rehiyon.
Ito ang Standard Operation Procedure (SOP) kapag bago talaga ang PRO3 director inasaahan na ang gagaawin pagbalasa.
At tiyak mayroon itong kasamang dumating sa PRO3 na mga Police Colonel at ibang pang police officers na Trusted nito para iuupo sa mga magagandang puwesto sa rehiyon.
Sa mga Staff Offcer, maaaring ilan sa kanila ang papalitan ni BG. Mendez lalo na iyong Senior Officer. Mahihirapan nitong utusan kasi Senior sa kanya.
Ang chief ng Regional Intelligence Diviion (R2) ay papalitan nito siyempre iyong Bata ni BG. Mendez ang iuupo nito. Isa ito sa sentibo posisyon sa PRO3.
Pagkatapos magbalasa sa mga Staff Officer, susunod ang mga Provincial at City police director.
Abangan ang gagawin pagbalasa ni BG. Mendez..
Courtesy Call
Nitong nakaraang Lunes, nagkortesya si BG. Jessie Mendez PRO3 acting director kay Pampanga Gobernador Lilia Nanay Pineda.
Bago nagtungo si BG. Mendez kay Gob Pineda, pumunta muna ito sa Pampanga Police Provincial Office (PPPO). Ito ay bilang Command Visit nito.
Mga ilang linggo din magiging Busy si BG. Mendez upang magkotersiya sa mga Gobernador sa rehiyon.
Ang maaaring gagawin ni BG. Mendez ay Command Visit muna bago ito gagawin na Courtesy call sa mga Gobernador.
Ito rin ang SOP sa mga bagong talagang PRO3 ang pag Courtesy Call sa mga Gobernador.
Malapit ba Media Personalities si BG. Mendez???