Ing Api Karing Banal a Kasulatan (Fire in the Holy Scriptures)

“Ngana ning Nwan a Panginwan: Kapangaybugan mu, Ardyun, a misapwak king pangataid

karing makalabwad a aske ning kapalyan at miyayalilang kamwa, at lalaklak

king sablang makasalanang kaslang ning labwad ayti.

Nung makananu yang mitatakpang asuk ing api, nung makananu yang mitatakpan ing salamin

king alikabuk, o nung makananu yang ing pungul mitatakpan ya king pilunan, makanyan mu naman,

ing mabibye lelangan mitatakpan ya king miyayaliwang balitang niting kapalyan.

Inya pin, ing panimanman ning tau mitatakpan ya king alang-anggang kasalang king arle

ning kapalyan, alang kebsyan at lalagablab anting api.

Ding panamdam, ing isip at ing kebyasnan ila ring piluklukan niting kapalyan,

a tatalukbung king tune nang belwan ning mabibye lelangan at magpalibo keya.

Inya sa’t, O Ardyun, ing pekamakayap dili karing Barat, king kamumulan pa mu

ampatan mu na ing masikanang tanda ning kasalanan (pamangaybugan) kapamilatan

ning pamituntun karing panamdam, at paten me ing manyira king belwan at pamipaltutu king sarili.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Danga 3: Sunis 37.41

(The Song of God 3:37-41)

“Agya mang metanggap kang pekamakasalanang dili karing makasalanan,

kabud makabili ka king daung ning kamigit-migitang belwan,

alipatan mu na ngan ing laut ding kasakitan.

Nung makananung ing aping lalagablab gagawan nang abu ing tatamban,

O Ardyun, makanyan mu namang ing api ning belwan dadapugan na lang anting abu

ding sablang ablas ding makalabwad a kararaptanan.

King labwad ayti, ala nang lusuk makataluktuk at wagas pa king kamigit-migitang belwan.

Ing belwang iti ya pin ing malulut nang bunga ding sablang kakabalan.

At ninu mang disnan na na iti adaranas na na ing sarili king sarili na

king malagwang pilandit ning panaun.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Danga 4: Sunis 37

(The Song of God 4:37)

***

Kambe ring danum, gabun, angin—ing api metung yang sangkap ning kalikasan a lelangan ning Apung Ginu at iti makalaganap ya naman king labwad anti karing kalupa nang sangkap. Nung alang api, e ta malyaring mangan uling e ta makapaglutu. Ing api yang panibatan na ning sala, pali at sikanan tamu a peparam ning Ginu kekatamu anting maulagang sangkap ning bye keti king yatung pangsaguli.

E ta mu naman malyaring manakit at ala lang ulaga ding mata tamu nung ala yu iti. Nung marimla, ing api yang panibatan ning pali bang e ta mayangu-bye pauli ning dimla. Iti ing upaya mu naman a gagamitan ning katawan bang alaso ing pamangan kilub ning dungus. Nung alang api, alang pali. Nung alang pali magyelu ya ing labwad at e ta agyu ing mye kati nung antita.

Iti mu naman ing pagpasulung karing saken, mapa-bapor ya, mapa-eroplanu ya o agyang malati yang kotsi o motrosiklu. Ing api yang panibatan na ning upaya ning kuryenti a gagamitan karing miyayaliwang pabrika. Ing pali ning katawan a pauli ning upaya ning api magi ya namang kasangkapan bang idake ing panamdam karing aliwa lakwas na karing pakamalan.

Ing api magagamit ya naman king pamanyamba kapalitana ning pamanyinding kandila, sulu, at king pamagdaun keng Apung Ginu.

Bye ing api.

***

Masayang panyatang kang Kumaring Lodwina Sunga Bondoc ibat king Los Angeles, California anting pamanalo na king kayang Indung Ibatan—Balen ning Makabebe.

***

Patagal a Masayang Kayaldawan ming malagu kung paungnakan, Renz Mae-Zie Garcia Baluyut a bugtung nang kambang ning wali kung i Remedios Garcia Vda. De Baluyut ning Rosal St., Kadwang Tete, Makabebe, Indung Kapampangan—ka-16 ning bulang iti Ulyu, 2024.

Dake Talabaldugan

1. nang – kaya, bandi o pibandyan na. English: of, owned, possession or property of. Alimbawa king pamangamit: “Ing bale nang Fred makatalakad ya keng libutad ning marangle king Minalin.”

2. nanang – dara, babaing kapatad ning pengari. English: aunt or auntie Alimbawa king pamangamit: “Ing nanang kung Rusing metwa neng dalaga e ya pa migkyasawa angga man ngening matwa ne.”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Bala matatampud yang kandila.”. Deng taung labis pagal o daranas kasakitan ditak-ditak lang mababalag katawan, mangayayat at mangayna,

Kabaldugan: Anting kandila magigisan sikanan, aslag, legwan o sentingan.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ silab – ditak-ditak nang gigisanan ning api.

⦁ sindi – gagamit palitu o nanu mang panyindi bang mipa-api a magpasindi keng nanu mang bage.

⦁ salangi – mengari keng sindi, gagamit palitu o nanu mang panyindi bang mipa-api a magpasindi keng nanu mang bage.

⦁ mamatau – mengari keng sindi, silab, at salangi, gagamit palitu o nanu mang panyindi bang mipa-api a magpasindi keng nanu mang bage.

⦁ magpalablab – gagamit palitu o nanu mang panyindi bang mipa-api a magpasindi keng nanu mang bage.

⦁ mandapug – titipun tangke impun o bulung bang silaban.

⦁ manyilab – gagamit palitu bang mipa-api a magpasindi keng nanu mang bage.

⦁ matatampud – kaybat silaban, maging abung bagya bagya.

⦁ papali – gagamit api bang pakapalyan ing danum o nanu mang bage.

⦁ paslag – gagamit api o bage panyindi bang apaslag ing sulu.

⦁ patau – mengari keng sindi, silab, at salangi, gagamit palitu o nanu mang panyindi bang mipa-api a magpasindi keng nanu mang bage.

***

Kapanupayan pu, Kabalen.

Keta pung metung a pamipalimbag ning Kapisik mikakamalyan pung bagya. Kesa pu keng “pambuk” asulat na pu ning talasuyu yu--”ngusu”. Panupaya namu pu sana. Dakal pung salamat.

***

