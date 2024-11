Ing Belwang Kakataskatasan (Transcendental Knowledge)

“Nganang sinabi ning Nwan a Panginwan: Aku tiru ku ing alang kabating a kabelwan-belwan

ning yoga king mambang ning aldo, Bibaswan, at i Bibaswan tiru na iti kang Manu,

ibpa ning metu-ketawan, at i Manu tiru na naman iti kang Ikswaku.

Iting kakataskatasang kabelwan-belwan metanggap pin kapamilatan ning alang-patad a talikala ning pamidalan-dalang pamanuru, at ding nwang ari asanak da king paralang ita.

Dapot king pangalipas ning panaun ing pamidalan-dalan mepatad, at inya pin nung makananung tagana ing kabelwan-belwan a iti mengaring mebating na.

Ita pin laung kabelwan-belwan ning pamakitalamitan king Kakataskatasan miyayapse keka kapamilatan Ku ngeni uling ika ing Kanakung talasuyu at kakaluguran mu naman;

inya sa’t asanak mu ing kalampas-lampasang kapagmulalan ning kabelwan-belwang ini.

Nganang Ardyun: Ing mambang-aldo Bibaswan matwa ya king beytan Keka, said:

Makananu kung asanak a king kamumulan tiru Mu ing kablewan-belwang iti kaya?

Ing Nwan a Ginu nganang sinabi: Dakal a dakal a beytan ing keka at Kanakung lebasnan. Atandanan ku la ngan, dapot ika ali mu, O talasambut ding kasalang!

Bista ma’t e ku mibait at ing Kanakung katawang lampas-lampasan e ya malalaso,

at agya mang Aku ing Panginwan da ring sablang maki-kapanamdaman a lelangan,

Papalto Ku pa mu rin balang kata-katambanwa king Kanakung pigmulang arle.

Nu man karin at kapilan man ating pangababa ning dapat kapanaligan,

O sapni nang Barat, at mangibabo pangatas ning kelang kapanaligan – kukuldas kung sarili Ku kanita.

Bang k’eta akabus Ku la ring mapanalig at bang gisanan la ring mangarok, at mu naman

bang itatag lang pasibayu ding tuntunan ning kapanaligan, Papalto Ku ing Sarili Ku kata-katambanwa kaybat ning kata-katambanwa.

Ninu mang balu na ing kalagpasalagpasang kalikasan ning Kanakung pamagalto at pamandaptan e ya, king pamaglakwan king katawan, mibait pasibayu king makalabwad a yatung iti, dapot dasnan na

ing Kanakung alang-anggang karinan, O Ardyun.

Ing mibulus king pangagapus, takut at kamwa, binang maka-tingid Kanaku at magsantung Kanaku, dakal a dakal a tau king milabas metibubus kapamilatan ning pangabalu na Kanaku--at inya pin disnan da ngan ing kalagpaslagpasang lugud para Kanaku.

Ila ngan - - kabang susuku la Kanaku - - paustan ku lang maki-kayagpangan. Balang metung tutuki king Kanakung dalan king miyayaliwang sangkan, O anak nang Prita.

Deng tau keti labwad ayti magnasa lang tagumpe king mabungang pamidapat-dapat,

at inya pin sasamban da la ring diwata. Tambing, da pin, deng tau manikwang apalyari manibat

king mabungang pamangawa king labwad ayti.

Agpang karing atlung aske ning makalabwad a kalikasan at dapat a makatutuk kareala,

ding apat nang pamikawakawani ning lupung ketawan ing linalang Aku. At, agya mang Aku ing linalang king kaparalanang iti, dapat mung abalaung Aku pa mu rin ing alang-gagawan, ing panga-e magbayu.

Alang pamangawang makadame Kanaku; at e Ku naman pakikwanan ing bunga ring pangimut.

Ninu mang makasanak kaniting katutwan dikil Kanaku e ya mangasalangat king mabungang kablas

ning pamangawa.

Ding sablang mitimawang kaladwa king pesimunang panaun kinimut la agpang king pamisanak ayni at inya pin disnan da ing katimawan. Inya sa’t, mengari karing pesimuna, dapat mung gampanan

ing kekang tungkulan king nwan a panimanmang ayni.

Agyang ding mangabyasa magugulwan la pa mu rin king pamamili king nung ing sanu

ing pamangimut at e pamangimut. Ngeni ipamalino Ku keka nung nanu ing pamangimut,

a nung abalu mu mitimawa ka karing sablang kasalanan.

Ding salimuut ning dapat bina lang masulit sanakan. Inya dapat ninuman dapat nang abalung masalese ing nung nanu ing dapat, nanu ingbawal a dapat, at nanu ing kelangdapat.

Ing ninu mang manakit kelangdapat king dapat, at dapat king kelangdapat, byasa ya karing tau,

at ati yu king kalagpas-lagpasang kabilyan, agyang makasuglung ya karing miyayaliwang kararaptanan.

Ing ninu man makikilala yang ati king tibubus a belwan nung ing balang daraptan na lubas king kapagnasan dikil king ikakabsi ring panamdam.Awsan de iti ring mabyesnan anting mabungang talagawa

a nung nu ing mabunga nang kararaptanan masisilab king api ning sadsad a belwan.

Pabustan ing pangagapus karing bunga ning pamandaptan na, ala yang gagawang mabungang dapat, agyang makasuglung ya kareting miyayaliwang pamirapat-dapat.”

~Dalit ning Kakataskatasang Panginwan, Dangka 4|Sunis 1-24

(The Song of God, Chapter 4: Verses 1-20)

Dake Talabaldugan:

1.nasi – mesese o tinun a abyas. English: cooked rice, usually boiled . Alimbawa king pamangamit: “Dakal ka pa kanang nasi bayu me saulan ing kekang talaturu.”awa – sana; mekad, mapalyari; asaan. English: hopefully, wishfully . Alimbawa king pamangamit: “Magtagumpe nawa ing pamalak ning pekapun para karing sasakupan na.”

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Papunta ka pa, pauli na ku.” Darandaman ta ing salitang yan kareng lakwas matwa kesa kekatamu neng deng kayanakan a paratut pagpangaya da ing kapurit a belwan da inya deng matwa mipapakayli la mu uling deng anak e da naman denasan ing denasan da reng lakwas matwa kesa karela,

Kabaldugan: Kapangayan ing salitang antini a buri nang sabyan ning magsalita, e la sukat magmaragul deng kayanakan uling e da delanan ing bye milabas at anti mu naman kareng pengari da—e da mu naman balu at disnan pa ing payntungulan o agyang ing pota o bukas ,u, inya e ya sukat magpangaya ing ninu man keng nanu mang belwan a atin ya nu man karakal o nu man katas.

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1.balu – atipun a belwan ning ninu man kapamilatan ning dindam, ikit, karanasan o pamagaral. a ikwa king pamagaral, karanasan o likas king metung a tau.

2.belwan – atipun a katutwan o agyang kalaraman kapamilatan ning dindam, ikit, karanasan o pamagaral a ikwa king pamagaral, karanasan o likas king metung a tau.

3.tanak – uyat amanu nung katekanan o sikanan o taram ning pamisip a ikwa king pamagaral, karanasan o likas king metung a matenakan.

4.kebyasnan – sikanan o taram ning pamisip a ikwa king pamagaral, karanasan o likas king metung a byasa.

5.karanasan – delanan at aranasan king bye at king pamagaral, pamakipagsalita, pamakiugnayan at nanu mang paralan dang miragdag ing belwan.

6.katenakan – sikanan o taram ning pamisip a ikwa o pati na e ikwa king pamagaral, karanasan o likas king metung a matenakan.

