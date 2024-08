Ing Isip karing Banal a Kasulatan (The Mind in the Holy Scriptures)

“Ing mikatawang kaladwa malyari yang miyawat karing tulang panamdam,

agya mang ing panglasa karing bage panamdam mandatila.

Dapot, ing pamanampat karing pamakiyugne kareti kapamilatan

ning pamandanas lakwas matas a panglasa, makapanatag ya king panimanman.”

“Ding panamdam bina lang masikan at masasal, O Ardyun, inya sa’t pilit deng binit darayu

ing isip agya man ning taung maselan a magsikap bang ampatan la reti.”

~Dangka 2: Sunis 60-61

“Ing metung a manampat karing panamdam na kapamilatan ning pamagsane

karing makatuntung katuliran ning katimawan malyari dang tanggapan ing ganap a kalam

ning Ginu inya mibubulus la king sablang pangagapus at kasumamyan.”

“Ing metung a ala king makalagpas a panimanman e ya malyaring mika-meyampat a isip

o matatag a byesnan, a nung ala iti e malyari ing kapayapan.

At makananu namang mika-ligaya nung alang kapayapan?

“Nung makananung ing bangka lalabulan neng parayu ning anging masikan,

agyang ing metung karing panamdam a nung nu ya makatutuk ing isip

malyari neng idayu byesnan ing metung a tau.”

~Dangka 2: Sunis 64,66 & 67

“Ding sablang tau mapipilitan lang kimut alang akarapat agpang karing kabiglan misapwak

karing kaparalanan makalabwad; inya pin alang ninu man ing makapangilag

king pamandapat nanu mang bage, agya mang metung mung penandit.”

~Dangka 3: Sunis 5

“Ing tau dapat nang yangat at e na bababa ing sarili na kapamilatan ning sarili nang isip.

Ing isip kakaluguran ne ning misane kaladwa, at ing keyang kasalang mu naman.”

“Kayang alabanan ne ing isip, ing isp ya ing pekamayap nang kakaluguran;

dapot kayang e na adapat iti, ing sarili nang isip ing keyang pekamasakit a kalaban.”

~Dangka 6: Sunis 5-6

“Alang kapalyaryan ing pangaras king panga-yogi, O ardyun, nung ninu man mamangan yang bina karakal, o mamangan yang bina karitak, sari ya pamanudtud o e ya matudtud masalese.”

“Ninu man ing banayad king gawi na king pamamangan, pamanudtud, pamangawa

at pamaglibang malyari nang apatuknang ing panglabawad a kasakitankapamilatan

ning pamagsane king paralan ning yoga.”

~Dangka 6: Sunis 16-17

“Ibat king nanu man o nu man karin ya maglibut ing isip pauli ning papatda-patda at mabuyang kalikasan, ninu man dapat nang bitasang yurung ne iti at isubli lalam ning pamanampat ning Sarili.”

~Dangka 6: Sunis 6-26

“Pauli ning ing isip e ya mipaydatun, maligalig, pilpyaru at lusuk kasikan, O Krisna, at bang sambutan ya iti, para kanaku, lakwas pang masulit kesa king pamanampat king angin.”

“Nganang sinabi ning Nwan a Panginwan: O masikanan-takdeng anak nang Kunti,alang pamikelangang bina yang ampatan ing e mipayndatung isip, dapot malyari iti king alng patugut a pamagsane at pamangawani.”

~Dangka 6: Sunis 6-26

“Nanu mang kabilyang aganaka na ku ninu man ampat lakwan ne ing katawan na,

ing kabilyang ita dasnan nang alang kabyus.”

~Dangka 8 Sunis 6

“Karing Rudra Aku i Ginung Syiba; karing Yaksa at Raksasa Aku ing Ginu ning pibandyan

[Kubera]; karing Vasu Aku ing api [Agni], at karing bunduk Aku ing Meru.”

~Dangka 10 Sunis 23

Dalit ning Kataskatasang Panginwan | Mapilang Dangka at Sunis Dikil king Isip

(The Song of God: Various Chapters and Verses)

***

Ing Ulaga ning Pamanampat king Isip

Deng taung e da ayampat ing isip da, e l la makatingid king nanu mang uri ning yoga (Karma/Bhakti/Jnana). Ing e aympat a isip gagawan neng ing tau manikwa yang rajasik o tamasik a kalikasan at pipilitan neng taluki king kelang-kasalpantayanan a paralan ning bye o mabibye kabud para mu king kebsyan ding panamdam e da apapatutwanan ing tune sangkan ning beytan ning tau at ing tau malyari nang ibaba ing sarili na. Antita mu rin agpang karetang mabye panimanman king penandit ning kamatayan, malyari yang manikwang kaligtasan pangayangat karing lakwas matas a labwad o pasibayung mibait anting tau o mibait anting ulimo. Inya sa't ing pamanampat king isip binang-binang maulaga.

Makananu ing Pamanampat king Isip

E saguli ing pamanampat isip dapot malyaring apakirasan kapamilatan ning maralas a pamagsane, Sukat ya iying ampatan kapamilatan ding makatuking makatuntun a kaparalanan, satvik food, tataluki king kabilyan ning kayapan, pangalako lakap, apapakirasan ing matas a panglasa para king Bhakti yoga. Karing panamdam I Panginwang Krishna ya ing isip, ninu mang susuku at sasamba kang Panginwang Krishna, e ya manabu at makabitasa yang miras ya Kaya

***

Dake Talabaldugan

1. napon? – pakutang a aske ning napun o ing milabas a aldo. English: Interrogative form

of “yesterday”. Alimbawa king pamangamit: “Mumuran asna kasikan keng Masantul,

mekalako kayu pa napon.?”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Anak ya isip o “Matwa ya isip”. Ala keng twa na ing pamisip ning metung a tau. Mapalyaring nung anak ya isip—matwa ne oneng kaisip ya pang anak a malati o anak ya pa, kaisip ne mang matwa kesa king tune nang twa.

Kabaldugan: Ala keng kimut, panugali o salita ing metung a tau. Mekad makapayuna yang misip agyang anak ya pa o tawli ne man pamisip agyang matwa ne.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

adaralumat – makaisip bage e pa milyari, e pa merapat nung e mu keng isip ning makaranas kaniti.

aiisip – bage daralan keng isip ning ninu man.

isipan – mengari keng aiisip, bage daralan keng isip ning ninu man.

mimisip – pipilitang makaisip.

pakaisipan – pakapilitang makaisip.

pamibulebule – taimik a mikakabit nanu mang bage king isip, ya mu ing makibalu.

pamigunamgunam – mengari keng pamibulebule, taimik a mikakabit nanu mang bage king isip, ya mu ing makibalu.

pamisip-isip – dapat ning ninu man bang ating aisip.

panisipan – pipilitang pakasuryan ing metung o dakal a bage king isip king kapagnasang makapagpasyang masalese.

***

