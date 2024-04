Ing Kalikasan ning Sarili (The Nature of the Self)

“Balu ke ing taung ati kang Kristu, a king milabas a labing-apat a banwa—nung ati yu man

king katawan, o makalwal ya king katawan e ku balu, ing Dyos balu na—ing taung iti mikulung ya king katlung banwa.”

~ Mumunang Korintu | Dangka 12: Sunis 2

(1 Corinthians | Chapter 12: Verse 2)

“Papasyag ku kekayu, kapatad a ing laman at daya e na malyaring amana ing kayaryan na ning Dyos, agyang ing malalaso e na malyaring amana ing e malalaso.”

~ Mumunang Korintu | Dangka 15: Sunis 50

(2 Corinthians | Chapter 15: Verse 50)

“Para king kaladwa alang beytan o kamatayan. E ya naman malalaus, o mababating kapilan man.

E ya mibabait, alang-angga ya, alang patugut mandatila, e ya mamamate at ya ing minunang dili.

E ya mamamate nung ing katawan paten ya.

O Parta, makananung ing tau a balu nang ing kaladwa e ya asisira, e mibabait, alang-angga,

e apapataimik, makapate o apapate ne ing ninu man?

Nung makananu yang manaliling bayung imalan, tatabili na la ring luma, makanyan mu naman,

ing kaladwa tatanggap yang makayatung katawan, tatabili na la ring luma at ding e na malyari.

Ing kaladwa e ya malyaring pamututan ning nanu mang sandata, e ya naman asilab ning api,

e na abasa ning danum, e na apabayutuk ning angin.

Ing metung a kaladwa e ya apapakli at e alalaso, e ya asilab o apalangi mu naman.

Ala yang angga, laganas ya nu man karin, e ya ayayalilan, e ya akimut, at ya naman kapilan man.

Masasambitlang ing kaladwa e ya mayayakit, e ya adaralumat, e ya apapataimik,

at e ya ayayalilan. Nung balu mu iti, e me dapat pagmalunan ing katawan.

Dapot, nung sakali, aiisip mung ing katawan parati yang mibabait at pane mamamate,

ala ka pa mu namang sangkan bang managulele.

Ninu mang mibait na, ing kamatayan bitasa ya; at para king mete na, ing pangabait bitasa ya.

Inya pin, king e apangilagan a pamanupad king tungkulan, e ka magmalun.

~Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 2: Sunis 20-27

(The Song of God | Chapter 2: Verses 20-27)

Malino kareng Banal a Kasulatan a itamu o ing sarili ya pin ing kaladwa at ing katawan mengari ya mung bala tuknangan a pangsamantala. Ing katawan yang mamatakad keng kaladwa at aliwa ing kabaligtaran. Makanyan man, keraklan kareng tau—miturwanan la manibat kareng mababang pipagaralan angga na kareng pamantasan a ila ring katawan. Inya sa't ing sablang gagawan da, pigampa at parasan makayagpang ngan keng belwan at kapanwalan a ita.

Ing pamaglako ning kaladwa keng katawan yang balu tamung kamatayan, dapot itamu e tamu mamamate—ala tamung kamatayan. Ing katawan mu yang mamamate. Ing kaladwa (o itamu) ala yang angga inya ala tamung angganan mu naman.

Uling antita ing turu da reng keraklan a makalabwad a pipagaralan—mamunan tamu para keng ikalagu o ikasanting na ning katawan; king kabulasan at ba'yang e mikasakit. Dapot ing kaladwa o tune sarili tamu mipapaburen ya lakwas na karing alang panwalang Dyos o atheists.

Ing kakataskatasang katutwan yapse na ning Apung Ginu karing sablang bisang abalu iti. Alang nanu mang bayad ing katutwan at alang panayang kapalit. Ing kaylangan mu ya pin ing malinis a kapagnasan a pakibalwan iti. Tungkulan tamung pakibalwan at kabud abalu ta'na sukat tamung tukyan iti at idake mu naman karing aliwa.

Ing kakataskatasang katutwan malyaring abalu kapamilatan ding atlung paralan. Mumuna, ing tune talasuyu ning Dyos; kadwa, ing Panginwan kilub ning pusu at at katlu, ding Banal a Kasulatan. Kaylangan mitugma-tugma la ngan deti.

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Patse metudtud kang e mengan--mangalag ka kaladwa!” Pamatakut da reng pengari ini kareng anak dang e bisang mangan o bisa nang matudtud a alang laman atsan. Inya sa deng anak mangatakutan la pin naman uling para kareng kabalen makatakut la reng kaladwa. E da balu a ila reng kaladwa at ing katawan pangsamantala n'ya mung tuknangan ning kaladwa ayang tune sarili o “self”.

Kabaldugan: Ing kaladwa kanu agpang kareng mangatwa metung yang aliwang bage a pitatakutan at iti atin yang aliwang kaburyan, kapagnasan at isip kesa keng tau o ninu mang mabibye. Tutu naman ita oneng ing mabibye o ing bye atin ya ing katawan uling ating makatuknang a kaladwa kaniti. Kalako ning kaladwa o kamate ning katawan e ya mate ing kaladwa uling alang-angga ya iti.

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ kapupusan – ing darasan ning nanu mang inumpisan. Magagamit keng panglabwad at pangdiwa o spiritual.

⦁ tawli – anti mu naman keng tawli--ing darasan ning nanu mang inumpisan.

⦁ katatawlyan – anti mu naman keng kapupusan at tawli--ing darasan ning nanu mang inumpisan.

Ini ing pekasagad-sagaran. Magagamit keng panglabwad at pangdiwa o spiritual.

⦁ angganan - anti mu naman keng tawli at tawli--ing darasan ning nanu mang inumpisan.

Ini ing pekasagad-sagaran. Magagamit keng panglabwad at pangdiwa o spiritual.

⦁ sikoti – ing darasan ning nanu mang umpisa o kamumulan. Magagamit keng panglabwad maralas.

⦁ sepu – anti mu rin keng sikoti--ing darasan ning nanu mang umpisa o kamumulan.

Magagamit kareng mangalating bage panglabwad maralas.

⦁ punta – anti mu rin keng sikoti at sepu--ing darasan ning nanu mang umpisa o kamumulan. Magagamit keng panglabwad at pangkatawan maralas.

