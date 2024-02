“Ing Kamumulan, Libutad at Ing Kawakasan” (The Beginning, The Middle and The End)

~ Juan,

Karing pitung pisamban king lalawigan ning asya:

Kalam at kapayapan kekayu ibat kaya a ya ngeni, ya kanita at ya ing datang, at karing pitung diwa arap ning tronu na, at ibat kang Yesu Kristo, a tapat a saksi, mumunang mibait karing mengamate, at manimunu karing ari ning yatu.

Kaya a lulugud kekatmu, at aykabus na katamu karing kasalanan tamu kapamilatn ning daya na, at gewa na katamu anting kayaryan at pari bang sumuyu king Dyos at Ibpa—kaya ing ligaya at upaya manga man king alang angga! Yanasa.

“Lumawe kayu, daratang ya kambe ding biga, at balang mata manakit kaya, agya mang ding menyaksak kaya, at ding sablang tau king yatu magpaldas pauli na. Malyari na pin sana! Yanasa.

“Aku ing Alpha at ing Omega, “ngana ning Ginung Dyos, a ya ngeni, a ya kanita at ya ing daratang, ing Pekamayupayang-dili.”

~ Pamibulalag | Dangka 1: Sunis 1-8

(Revelation 1:1-8)

"Kaya a makalukluk king tronu ngana, "Gagawan kung sablang bayu!" At nganang sinabi, "Isulat mu ini, uling deng amanung deni kapanipaniwala at katutwan."

Ngana kanaku: "Meyari na. Aku ing Alpha at ing Omega, ing Kamumulan at ing Wakas. Karing mawa, magkalub kung danum alang bayad ibat king danum ning bye. Ding matagumpe amana da ing sablang ini, at Aku ing magi dang Dyos at ila ring magi kung anak."

~ Pamibulalag | Dangka 21: Sunis 6

(Revelation 21:6)

"Aku ing Alpha at ing Omega, ing Mumuna at Ing Tawli, ing Kamumulan at ing Wakas.

Nwan la ring mamintu karing utus na, bang mika-karapatan la king impun ning bye, at malyari lang lungub karing pasbul na ning lungsud."

~ Pamibulalag | Dangka 22: Sunis 13

(Revelation 22:13)

“Aku ing Sarili, O Gudakesa, makalukluk karing pusu ding sblang lelangan, Aku ing kamumulan, ing libutad at ing wakas ding sablang mabibye.”

~Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 10: Sunis 20

(The Song of God, Chapter 10: Verse 20)

***

Ating kulang kareng sunis king Aklat ning Pamibulalag o Book of Revelation a mesambitla kareng dangka a makapayuna nung iyambing ya king bugtung a sunis king kapulung dangka ning Dalit ning Kakataskatasang Panginwan a mababasa keng babo. Ing masasabi “Aku ing Kamumulan at ing Wakas” karing mumunang sunis. Ing “Libutad” a ati naman king kabubugtungan a sunis ning Dalit.

Masakit mamatulus nung makatud ya pin ing Pamibulalag o nung ninu ing sinulat. Alang bitasang patune nung ya ing Juan a talatuki nang Ginung YesuKristo. Alang patibe a malyaring magpatutu o maglingad kanita. Makanyan man, malyaring isipan a nung iyambing ya ing Ibpa (Father) king Mambang (Son) sukat tamung tanggapan a lakwas yang dakila ing Ibpa kesa keng Mambang at iti sinabi nang malino ning Ginung Yeswa, “Ing Ibpa lakwas Yang dakila kesa Kanaku.” (Juan|14:28). Malino ita.

Ibat ya pa mu rin keng Ibpa ing Mambang at ing upaya na ibat mu naman Kaya, inya sa't e makasdan nung kulang ya man ing salitang “Aku ing Libutad” king Aklat ning Pamibulalag. Makanyan man, e naman kabawasnan ita king Mambang at ita naman ing kaburyan na—ing puryan Ya ing Ibpa karing sablang salita, dapat at luguran Ya king mabilug tamung pusu, mabilug a isip, at mabilug a “kaladwa”.

Ala lang ligligan ding Dyos Ibpa at Dyos Anak at pati na ing Paramatma o Paraclete (Holy Spirit). Metung La mu king lugud, kapagnasan at sangkan.

***

Dake Talabaldugan

minuna – milabas, mula, kamumulan, panaganu, pamuklat; milabas, luma, matwa na o malambat na. English: pioneer, beginning, start, at that time, at that point in time, in those days, at that moment.

Alimbawa king pamangamit: “Inyang minuna kanung panaun, e da man sikasu deng memalen agyang ugse-ugse la mu deng pirasung gintu angga na inyang abalu da ing ulaga da reti kareng dayu.”

minutus – menutus, tinubud, tinuru, sinabi nung nanu ing dapat gawan. English: someone who gave or made the orders, commanded, instructed, took charge. Alimbawa king pamangamit: “E da pa mu rin balu nung ninu ing minutus keng pamangutud keng lumang impun ning byabas keng gilid na ning bale ning punlalawigan angga man ngeni”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Madalas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Alang busbus a butul”. Ing tanda ning Kapisik, nung e magkamali, deng pisasabyan da kanini ila pin detang asno kasari karokan, Itang agyang ala lang male parusan da la o agyang paten da la. Ala lang kalunus-lunus.

Kabaldugan: Makayaliwa ya ing ninu mang pisabyanan dang antini uling buri nang sabyan pane ya mung butul at ala yang samut utak a butul. E ya pangkaraniwan at dakal ing ryablus ya. Tiktak ya karawakan, kelang-marine at kelang kayapan nanu man.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

kapupusan – ing tawling-diling darasan ding sablang migmula o megumpisa king milabas saguli man o malambat na.

katatawlyan – ing sakdal a kapupusan o darasan ding sablang migmula o megumpisa king milabas saguli man o malambat na.

sikoti – ing tawling dake ning metung a dane o nanu mang pupuntalan.

sepu – ing tawling dake ning metung a bage lakwas na detang makapab o pakaba.

wakas – ing tawling-diling dake o dane ning metung a bage, dane, kapalyaryan, o bilungan ning aklat.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.