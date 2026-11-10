Ing Kapampangan anting mapanyibambala

King kasalesayan na ning kapuluan mekilala tamung Kapampangan anting pekatapat karing dayung manakup. Anti mu sinabi na nang P.F. Combes anyang 1667: ‘(…) los Pampangos, como Nación mas pia, y arraigada en la Fé, como fiel a la nuestra, manifestaua todo lo que podia conducir a su bien’ (p. 511). Makanyan ya mu rin ing panlalaue da ring amerikanu: mengutang ya ing istoryadur i J.A. Larkin anyang 1966 (p. 45) ‘why did the Pampangans remain so loyal to the colonial government?’ Angga king kasalungsungan makyanan ya pa rin ing kekatamung reputasyun king kapuluan: ‘that the king of Spain found the Pampango a loyal and valiant subject dramatizes a partnership of sorts, unequal as it was’ anang R. Ordoñez anyang 2009 (p. 4).
Nung ustu ya ing paniualan a iti buri sabyan a tinangap ta neng tutu ing pamana da ring dayung manakup. Dapot ikit tamu king kekatamung column anyang milabas a bulan a ginamit ta ne mu rin ing pamanang kolonyal anting tabing bang masinup ya ing kekatamung katutubung kabyasnan anyang panaung maselan. Sinabi mu rin na nang Mike Pangilinan aka Siuálâ ding Meángûbié a mailig ya king metapora ing Kapampangan. Malinu ya iti karing kekatamung basulto, kalalangan, libad, at aliua pa.
Inya, ali tala dapat tangapan tambing at basta-basta ring akakit tamu king kekatamung kasalungsungang kabiasnan. Mangailangan tamung mangulkul a malaman bang aintindyan taya ing kabaldugang tune da ring bage bage. Ati yu pa ing aldu anting maulagang pananda na ning kekatamung katutubung kosmoloiya king gulut na ning anyu o tabas na ning bilug karing obra da ring maglalang o karing pakamalan tamung parul at larauan na nang Maria karing santo at pisamban. Makasinup ya mu rin ing dapu – ing kekatamung ninunu king katutubung kosmoloiyang Kapampangan. Ya pa rin ing dapu ing manigut king bangka na nang Apung Iru potang libad king Apalit. Inya magdaun lang pamangan king ilug ding magprosesyun karin.
Akakit taya mu rin ing pamaninup karing pananda na ning kabiasnang Kapampangan karing basulto. Kontra-kolonyal la ring keraralan; anti mu Atin Ku Pung Singsing, Dalumdum Ning Bengi, Sabyan Da Apu, at ding aliua pa. Atin la ngan makasalikut a kabaldugan deti. Anti mu ing singsing ya pen ing aldu. Inya mesukal tang lub anyang sinalikut tane uli karing dayung manakup a Kastila. Ing dalumdum naman salamin ya king panaung kolonyal, gerra o panaung maselan. Mas malino ya mu naman ing pamandulap king sala na ning aldu king kasalungsungang panaun king Sabyan Da Apu.
Inya nung bala mu tapat ya karing dayung manakup ing Kapampangan king kekatamung kasalesayan e buri sabyan a ali ya manianggalang. Ali ya mu pane makiyabnuan kalupa na nang Francisco Maniago king kayang aklasan anyang banuang 1660. Bagkus mapanyibambala ya ing Kapampangan. Kadalasan ginamit tala anting tabing ring dela da ring dayung manakup bang asinup tala ring pekapananda na ning kekatamung katutubung kabiasnan anyang panaung maselan at dalumdum.
King kasalungsungan ali taya pane amamalayan ing pamanyibambala a iti. Anti mu ali ta ne isipan ing aldu king gulut na ning tabas a bilug. Ya pen ing awusan na ning meangubieng arkeologo i Victor J. Paz kolektibong kamalayang di-namamalayan king amanung Tagalog o collective unconscious king amanung Ingles. Makatanam lang malalam king kekatamung malit ding pananda na ning kabiasnang Kapampangan at ila pa rin ing manantabe king kekatamung bie.
Dapot ati ta na ngeni king panaun na ning pamandulap dikil king Indung Kapampangan. Inya malyari ta na la pasingauan ding makasalikut a pananda na ning kabiasnang Kapampangan. Ya pen ing layun na ning kekatamung adbokasya balang bulan king column a iti. | by JC Gaillard