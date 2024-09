Ing Kayaldawan nang Indung Marya (The Birth of Mama Mary)

“Marya, Indu ning Kalam.

Maging ika mapigaganaka para kekami,

kabang makatikdo ka siping Na a migkalub keka

karing sablang kalam, uling ika ing Indu ning Dyos

at kekaming Reyna. Saupan mu kami sana para king Ari,

ing Ginung Dyos at Talaturu; a mibait keka.”

~ San Atanasyu (297-373)

Ibpa & Pantas ning Pisamban

“I Marya pantunan na la deng lalapit kayang masuyu

at ating pamigalang, uling deta ring kaluguran na,

pakanan at sisesen anting anak na.”

~San Buenaventura (1221-1274)

Mala-Serapin a Pantas ning Pisamban

“Mapalyaring mantun tamung kalam dapot e tamu atatagmwan

nung ala ing pamamilatan nang Marya.”

~ San Cayetano (1480-1547)

“Nung ibili mu ngan ing lugud,

karing sablang indu king metung a pusu, e na pa mu rin atumbasan

ing lugud ning Pusu nang Marya para karing anak na.”

~ San Luis ning Montfort (1673-1716)

“E mu daraptan ing nanu mang sasabyan ning pusu mu,

makapanamdaman kang Marya at, king pamiragdag,

e mu lilingad ing nanu man kaya a balu mung tanggapan na at pagasan ibat keka.”

~ San Jose Cafasso (1811-1860)

San Atanacio (297-373)

Ibpa at Pantas ning Pisamban

"At nganang Marya, 'Pagumasdan me ing alipan ning Ginu;

malyari sana kanaku ing gingkas mung amanu! At ing angel meko ne kaya.”

- Lukas | Dangka 1: Sunis 38

"Ing Indu na ngana karing talasuyu,

'Nanu man ing sabyan na keka, daptan mu.”

- Juan | Dangka 2: Sunis 5

"Ing kaladwa ku paligayan ne ing Ginu!”

- Lukas | Dangka 1: Sunis 46

"O makasalanan, e ka pasira lub, dapot lumapit ka

Awsan mu ya king pamanantabe na,

uling ita ing banal a kapagnasan a sumaup ya

karing sablang pamangaylangan.”

- San Basilio, Ing Dakila

"Nung awsan me ing Nwan a Bir'en nung matutuksu ka,

datang yang tambing bang sumaup at i Satanas lakwan na ka.”

~ San Juan Vianney

"Nung daramdaman mung maliligalig ka neng aldo,

maus ka king Binibini tamu, sabyan mu kabud ing yanung pangading ini:

'Marya, Indu nang Yeswa, pakisabing mayao magi ka sanang indu kanaku ngeni.'

Sukat kung aminan, ing pangading ini e na ku bigwan.”

~ Nwan a Indung Teresa

"Mulandit tamu kang Marya, at anting kayang mangalating anak.

Ibalugse tamu ing sarili tamu karing takde na king alang-kasalat-salat a pamanalig.”

~San Francisco de Sales

"Ambisna kabang manuknangan ta'keti labwad, ing pusu nang Marya bina yang kisna

king kabanayaran at pakalulu karing tau a alang ninu man migdusang bina

para karing sarili dang kasakitan, at I Marya migdusa ya para king kapals ding kayang anak.”

~ San Geronimo

***

I Indung Marya ya ing patulunan ning Lalawigan Kapampangan manibat king ibat kambe ning patulunan ning Makabebe at Lubao a I San Nicolas de Tolentino. Balang banwa pagmasusyan ing karelang aldobeytan anting panalala at parangal karing bye dang midaun para king pamanyuyu king Dyos.

King panaun ning sigwa at kasakitan karela tamu yampang ing panalangin bang-ting upayang mabawasan sana, nung e man mayampat, ing daranasan ding keraklang kabalen at kabangsa lakwas na ring maluka.

***

Dake Talabaldugan

1. napun¹ – ing milabas a aldo. English: Yesterday. Alimbawa king pamangamit:

“Mumuran masikan, inya e na ke mekalako pa napun.”

2. napun² – ing milabas na. English: the past that happened already. Alimbawa king pamangamit: “E ta na abalik pa agyang nanan tamung ibalik ing napun.”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Alang matimtimang bir'en keng matyagang manalangin.” Kaparis ning “Nung e akwa king santung tyagaan, kunan keng santung paspasan. Tanda na ning kayapan ning pamagtyaga iti.

Kabaldugan: Agyang makananu kalambat at kasakit, ing metung a bage malyaring akwa nung e ka papagal king pamagtyaga bang apakirasan ing buring dasan at akwa ing pakikwanan uling e malyari ning pakyapusan ya ing matamad a Juan.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1.dalise – alang kasalat-salat nanu mang dinat o dusing, bage man o tau.

2.pekadalise – mengari king dalise dapot asna kadalise, alang kasalat-salat nanu mang dinat o dusing, bage man o tau.

3.puru – mengari king dalise at pekadalise, mengari king dalise dapot asna kadalise, alang kasalat-salat nanu mang dinat o dusing, bage man o tau. Indam a amanu o Kepampanganang Kastila.

4.pekamatimtiman – lusuk kadalise panugaling babai lakwas na karing dalaga.

5.pekamabini – sari ka-mabini o panugaling malinatnat at malinis kimut at dapat pati na pamikakatawan.

6.pekapuru – sari kapuru, mengari king dalise at pekadalise, mengari king dalise dapot asna kadalise, alang kasalat-salat nanu mang dinat o dusing, bage man o tau. Indam a amanu o Kepampanganang Kastila.

7.mabini – panugaling malinatnat at malinis kimut at dapat pati na pamikakatawan.

8.matimtiman – dalise panugaling babai lakwas na karing dalaga.

***

