Ing Mikaka-Apu (Having Grandchildren)

“Karing mata mung dit mu man

ala pang nanu mang kamale-male

dapot lalapong labis-labis karing kata-katang kutang;

Ala ka pang malit king alang-lunus a kamatayan,

kabud mung gagad king makapagmulalang bye

pane ka mung alang patugut a pyalung.

Ding malare at maimpis a labi mu,

ala la pang nanu mang pangamanu

O mekad, e ku mu taganang asanak;

Matning pamisambitla o masasal a pamigale

king ika mung sarili mung asasanak a kawatasan,

e mu man taganang saryang akudta.

Sinakurap a pamanyambitang pamanatuk

Lilibayan tambing mamalingongo sagakgak;

Makibage karing sablang malagu't masurang akakit

o e sasaryang darasnan,

o malililing daralanan,

o king pusu mu daramdaman,

o karing mata mu pagumasdan.

Nung agawa ku mu pin sanang

mandatila kang alang-anggang bingut;

at e na ka mu tumwa o dagul mu man pin sana…

E mu na sana takman ing makatigalgal a kasakitan.

Dapot pati na kanita ing sablang ligaya’t tula king labwad

at e na ka tutung lubusang mabyasa

manga e na ka dit mu man tanggap belwan,

makatud man o agya mang ali.

Layun e mu abalu ing masiku't mataloto dalan

paynturu king malaut a pakirasnan.

Inya pin dagul ka’t layun tumwa mu naman

anti king kanakung bala kapilan pa delanan,

manyaman mang tula man o maplas a kalungkutan -

Sulagpo kang matilo at marayu mengari karing ayup

O kawe ka't sumungab anting pantas a asan.

Dapot sana mu pin, e mu na kakalingwan

Ing tune mung pibatan at sukat mung kabud ulyan.

Lugud ning Kakataskatasan at Pekamayupaya,

Kekatamu ngan Ibpang pigmulan

Panginwan at Ibpa tamu ngan.

~ “Tubung Suli” nang Miguel Bernarte 10.05.05

***

Nung e mu pa disnan e mu pa asanak ditak mu man. Ing mikaka-apu, ngara pin ding mangatwa, asna kasaya at asna kanyaman uling ding apu mengari lang tubu king para sakaling sugal ning bye. Timan a mayumu agya mang alang-kamalit-malit. Kimut a makayama at makabye diwa king pusu. Amanung agyang asna kalabug dapot asna kasampat pakirandaman. Lakad a alang parasan nung e ing pamanaluse king bye a kasibul-sibul pamu...anting pamibalikid king sariling kamusmusan.

E birung tula ing mikaka-apu, nung iyambing king mikaka-anak, ngara pin. Metung yang dake ning bye iting tanda ning mangapitna na o migit pa ing kekaban ning bye keti king labwad, labwad a pangsaguli anting pambulung sinakurap kikislap at sinakurap mu naman pupundat. Paganaka ne ya mu ning kapalaran a likas yang makuyad ing bye panglabwad, at ing tula at lugma--nu man manibat—mapupupus mu bisa ta mu man o ali. Pangsamantala, namnaman tamu pa ing yumu ning mikaka-apu.

***

Masayang Kayaldawan king bungsung tubung suli king kasalungsungan—malumane, malambis at parating makatiman at mayli—Gabrielle Garcia Caylao a mag-apat nang banwa king aldo iti—ka-7 ning bulan ning Nobyembri, banwang 2023.

***

Dake Talabaldugan

minatut – pepalwal o kelwalan e mayap a angin. English – released some bad air instinctively, unintentionally or intentionally, in plain language—farted. Alimbawa king pamangamit: “Atandanan kung sasbyan da reng mangatwa ing nung ninu ing minunang migpalpatuk—ya ing minatut.”

minawa¹ – maging manawa, minono, misaplala o lagpusan o saulan ing kakalulwan o kasakitan. English – having overcome difficulties, poverty or became properous or was able to attain progress. Alimbawa king pamangamit: “Pekikwan da ring pengari da ring siping bale a Edyuk ing minawa la kesa keng kasalungsungan dang kabilyan ilang miyasawa ding anak da.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini: “Iki mu—guyud mu.” Deng dagis akakit ta'lang ila-ila mu o magdidli-dili lang mantun apangan da kabang piguyud-guyud de ing iki da nu la man munta. Ala lang kasaup o kayantabe dapot pipilitan dang gagawan iting alang kayadwangan.

Kabaldugan: Itamung tau, sukat tamung mangari karing dagis at e maging sari kapamatakad karing aliwa kapatad ta la man o alkawas na pengari ta la pa, nung e kaylangan tamung magpasyang kimut at nung kaylangan magkasakit—daptan tamu bang apakirasan ing nanu mang tagimpan tamu.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

kikyak – pamipasyag king lungkut, kasakitan o sakit lub kapamilatan ning pamanulu ning lwa at maralas pangabalbal ning siwala nung ninu mang daranas kaniti.

gagaga – mengari king kikyak, pamipasyag king lungkut, kasakitan o sakit lub kapamilatan ning pamanulu ning lwa at maralas pangabalbal ning siwala nung ninu mang daranas kaniti. Magagamit maralas king Mawling Kapampangan.

gagakgak – pamipasyag king lungkut, kasakitan o sakit lub kapamilatan ning pamanulu ning lwa at maralas pangabalbal ning siwala nung ninu mang daranas kaniti. Ding kaladwan ilang daranas o antini ing pamipasyag da.

tatangis – mabayat at malalam a kyak dapot banayad mu iti at kayayakitan pamanampat.

managulele – mengari king tatatangis, mabayat at malalam a kyak dapot banayad mu iti at deng malumane ugaling kababaynan ilang makigawi kaniti.

manyambitan – mengari king managulele dapot magagamit mu naman karing ayup antimo ring kulayu.

gagalanggang – mabayat at malalam a lungkut a pamipasyag king lungkut, kasakitan o sakit lub kapamilatan ning pamanulu ning lwa o misan kagigisanan na at maralas mababalbal siwala ing ninu mang daranas kaniti.

mamatuk – mabinit a pamangyak da ring bingut inya bala misasanipan la't kagigisanan angin keng bina dang pamangaga o pamangyak.

***

