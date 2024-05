Ing Pahiyas at Kasalpatayanan, 2024 (Pahiyas Festival and Faith, 2024)

“Ngaku kanita: Lumakad king diwa, at at e yu tuparan ing kapanimbutan ning laman.

Uling ing laman magimbut ya salang king Diwa, at ing Diwa slang king laman;

at deti misalungat la king balang metung, bang e yu la daraptan ding bage a pagnasan yu.”

~ Ding Galasyanu, | Dangka 5: Sunis 16-17

Galatians 5:16-17

“Ngeni ding gawa ning laman maulata la, a ila pin ding pamanyiping king e yu asawa,

pamakikatawan, karinatan. Kanawangan, pamanyamba karing dyos-dyosan, pamangulam;

kamwa, pamitaltalan, pamangalalu, biglang pamanyabug ning mwa, makasariling tagimpan,

e pamisanak, maling kasalpatayanan, pamakamate, pamaglasing, pamagsaya,

at ding kalupa da reti; a k, a ding daraoat karing bage deti e da ya amana ing kayaryan na ning Dyos.”

tambing king milabasareti sasabyanan da kayung makapayuna,

anti nung makananu da kayung sasabyanan

~ Ding Galasyanu, | Dangka 5: Sunis 19-21

(Galatians 5:19-21)

“At ding e kang Kristo pinaku da na ing laman kambe ding masiri nang kaburyan

at kapoagnasan, Nung bumye tamu king diwa, lumakd tamu naman keng Diwa.”

~ Ding Galasyanu, | Dangka 5: Sunis 24-25

(Galatians 5:24-25)

“At ikayu pepabyayan na la detang mete na king pamangawang kamalyan at kasalanan,

a nung nu kayu sadyang linakad agapang king paralan ning labwad a ini,

agpang king prinsipi ning upaya ning angin, ing diwa a ngeni darapat karing mambang

ning e kapamintwan, kambe da ring pamandapat akrinf sarili da

king kapangimbutan ning laman, panusignan ing kapagnasan ning laman at ning isip,

a likas a anak ning kamwam anti karing aliwa.”

~ Ding Episyanu, | Dangka 2: Sunis 13

(Ephesians 2:13)

“Inya sa, e kayu maging mulala, dapot asanak yu nanu ing kaburyan na ning Panginwan,

at e kayu maglasing king alak, a kaniti pamagtabugak; dapot maging kisna king Diwa.”

~ Ding Episyanu, | Dangka 5: Sunis 17-18

(Ephesians 5:17-18)

Nwan a Isidro: Talambye ning Ortelanu

I Isidru a meging patulunan da ring ortelanu at masuluk a kabalantyan. Ya ing paytulunan na ning Madrid, Espanya, at ning Pambangsang Pamipulung ding Masuluk a Kabalantyan.

Inyang e ya pa binang matwa bang makibandiagdalang sarul, I Isidro liban na ing pamanyuyu kang Juan de Vergas, a metung a masalaping makibandi karing gabun king Madrid, at ginawang kisnang kapanaligan karing pibandyan na lwal ning lungsud karing mitagan a dake ning bye na. Kesal na ya ing anak a babai a kasing-pangkaraniwan at matalarung mengari kaya a megi mu namang banal—Maria de la Cabeza. Mikamambang la, a meyangu-bye anting bingut.

I Isidru atin yang malalam a kasalpantayang likas kaya. Titikdo yang maranun king abak bang simba king bale pipangadyan at gisan na lang matagulaling daralo karing pisamban ning Madrid at makapalibut a dane. King ke kaban na ning patingpun kabang lalakad ya gulut ning sarul, mekitalamitan ya king Dyos. Ing pamitagulaling na, nung sabai ning ninu man, meging metung a kaligaligan, uling ding kalupa nang talapanggawa pamisan-misan sasabi lang ya maralas yang papakit tawli na uli ning binang malambat a pamagparati na king pisamban.

Mekilala ya king lugud na para karing pakakalulu, at ating pamisalese a king agpang king pamagmala na king pamangan. Atin yang makatud a pamakiyutus karing sese.

Meyagu ya bye inyang Mayu 15, 1130, at mipasyag yang anting nwan kanitang 16722, kabbe da ri San Ignacio ning Loyola, Francisco Javier, Teresa ning Avila, at Felipe Neri. Abe-abe lang mekilala king Espanyan anting “ding limang nwan.

Pamigunamgunam: Dakal a pamiyabuban ing mayayakit king pangkaraniwang talapanggawa a miraras king panga-nwan: Ing pangkatawan a dapat ating dangal; ing pangabanal e manyanga kaniting kabilyan; ing pamigunamgunam e makayagpang king pamagaral: ing yanung bye makabage king kabanalan at ligaya. Ding alamat dikil karing talasaup a angel at makasdan a damulag tutuldu na ing gawa na e mipaburen at ding katungkulan na e la metupad.Mekad ing katutwan a lalto kaniti: Nung masalese ing pangkaladwa mu, ding makalabwad mung dapat salese la mu naman.

“Pagdulapang mumuna pa ing kayaryan na ning Dyos at ing karalarwan na.” Ngana ning anlwagi king Nazareth, “at ding sablang bage deti mipagkalub la anting dagdag.:” ~ Mateu | Dangka 6: Sunis 33.

Ing Pahiyas king Lukban, Lalawigan ning Quezon metung yang Kapagmasusyan ning bye nang San Isidru a kisnang kasalpantayanan at lugud king Apung Ginu, karing pakakalulu at karing kaladwan o animals, at iti tatagulaling da kaya ring memalen ning Lukban anting pamiparangal kaya kambe ning pamipasalamat king masaplalang pamipalut da reti karing asikan at dayatan da.

Deng arap dang bale deng memalen makagayak la karing bungang tanalan, gule, pale at miyayaliwang apalut da king panaun ning kaleldo anting parangal kang Apung Sirung. Iti agnan da mu naman ding baranggay at balen nung nu ya mu naman ing patulunan da.

Iti mipapagmasusyan kapamilatan ning limbun a lilibut da reng memalen a tatagunan da ring miyayaliwang dayu a manibatan karing aliwang balen, lalawigan at pati na dayu a manibatan karing miyayaliwang bangsa anting metung a masaya at malagung kapagmasusyan ning Balen ning Lukban at tatampukan da mu naman ding pakagayak a manalagu at mangasanting a dalaga at baintau kambe da ring kayanakan a teterak agnan ding masayang tigtigan a dudurut manibatan king pisamban angga na king kapalibutnan ning kabalenan anting pasalamat at parangal king karelang patulunang i Apu Sirung.

