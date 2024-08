Ing Panyatang nang Ginung Balarama (The Advent of Lord Balarama)

Ining e pangkaraniwan a kapalyaryan ayni paslagan na ing nwan at ing kayang banal a parasan.

King kayanakan na, I Ginung Balaram lesapan na ing kayang bye panaral anting pastul

ding baka kambe ning kayang makamal a kapatad a I Krisna.

Gisan da ing karelang kayanakan karing asna kalagung dayatan ning Vrindaban,

makyalung kisnang mamulangan at pamamastul karing baka kisnang lugud at lingap.

Ing pamakipagsapalaran da inyang kayanakan da adakap da la

ring pusu ding karelang talasuyu mabilug a yatu.

Ing Gimpanan nang Balarama anting Talaturu king Pamipamuk

I Balarama a mekilala para king asna karagul a sikan katawan at sikan king pamipamuk,

ginanap yang maulagang kagampanan anting talaturu king pamipamuk e mu kang Krisna

nung e karing mibantug a tau anti kari Duryodana at Bima.

Ing kapantasan na king pamakilaban at tusung pamipamuk metung a asna kaulaga

kanitang maragulan a pamipamuk king Kuruksetra makatala king Ma'abarata.

Kambe ning gelingan na karing miyayaliwnag sandata at kapalaranan king pamkilaban,

I Ginung Balarama tiru na ing sining ning pamakipamuk karing talapagaral na, makatingid

king katunuran, pamanampat king sarili, at makatud a dapat king dayat ning pamakilaban..

Ding turu na balabalaus lang mipapakde karing ninu man a mantun usuk king arapan ding amun

at e pamikasundu.

Ing Kasal na kang Rani Rebati

Ing nwan a pamakisanmetung nang Ginung Balarama kang Rani Rebati

lusuk nang yalimbawa ing kayang makayangat a kabilyan. Ing marelang pamikasal megi nang tanda

ning banal a pamisuglung at alang-anggang lugud.

I Rebati tinikdo ya anting sagisag ning kalam at mayap a panugali,

at ing pamisametung na kang Ginung Balarama pamiyabe pepakit na

ing makaayun a pamiyabe ding adwang alang-kasimparang kaladwa.

Ing nwan a lugud da ring miyasawa at ing tipan a ibalaus da lang pasiknangan lub

ding talasuyu king sarili dang pamanupad king nwan a pamakiyutus at pamanyuyu.

Deting mayalamat a pamisalese a makapalibut kang Ginung Balarama pagkaluban da katamung pasilip king kayang nwan a pamaniral at ing malalam a bungang atin Ya king alamat at kalinangan ning Indya.

I Ginung Balarama karing Nwan a Kasulatan ning Indya

I Ginung Balarama sasakupan na ing mayakit a pamiganap karing miyayaliwang nwan a Kasulatan lakwas nang sasakupan ing mayakit a pamiganap karing miyayaliwang pamisulat ning Indya, a lakwas magpatatag king kayang kaulagan anting banal a diwata.

Ing kayang pamanarap kebalwan a milarawan karing mibantug a kasulatan

anti ing Ma'abarata, 'arivamsya, at ing Bagabat Purana.

Kareting kasulatan mibusni la ring pamisalese milalarawan

karing nwan a katangyan, turu at ding kayang e akawaning pamisuglung kang Krisna,

ing Kakataskatasang Diwata

Ing Arap nang Balarama king Mahabharata

Ing Mahabharata, metung ya karing dakilang makabang pamisalese Indyan, malilyari ya anting mataloto datukanan ning lumang kebyasnan at alamat. Kilub ding dakal a sunis, ing mapilit nang arap Ginung Balarama malyaring akit, papakit na ing maulaga nang gagampanan king pamiyaskul king alamat king alamat ning kasakupang Kuru.

Pamilarawan king Harivamsha at Bhagavata Purana

Ding Harivamsha at Bhagavata Purana, milupa lang gagalang a sulat king Induismu,

ding kasalungsungan a mapalabuk a pamisalese karing nwan a pangatau at pamakipagsapalaran

nang Ginung Balarama. Ing Harivamsha papaslayang sala king e pangkaraniwan nang beytan,

ing pamakipagsapalaran na kambe nang Krisna, at ing matapang nang dapat.

Dagdag pa. Ing Bhagavata Purana bubungkal ya karing kayang nwan a dai. Lalarawan ne anti ing kawalaung pamitalubu nang Ginung Visnu at papaslag na ing makadiwang kebyasnan a kakatawanan na.

Pangdiwang Aral at Turu nang Ginung Balarama

Ing panugali nang Ginung Balarama karing nwan a kasulatan a Indyan magkalub yang malalam a pangdiwang aral at turu. Ing alang pamilisyang pakamal king tungkulan na, alang pamilisyang katapatan kang Krisna, at malalam a panamdam king katalarwan magpapakde anting para karing talatuking magdulap king pangdiwang pangaslagan.

Ing turu nang Ginung Balarama pakabinit na ing ulaga ning pamangamit sikan lub, pamandatila

king katapatan panugali, at pamanese mayap a katangyan king pamaglakbe ning ninu man papunta king pamangilala king sarili at king kakataskatasan.

Kapamilatan da ring nwan a kasulatan a reni,ing banal nang arapan mamalingongo, miyayampang maulagang pagmulan ning pangdiwang karing mantun kebyasnan at kayaslagan karing karelang bye.

Ing Tanda at Sasagisag nang Ginung Balarama

I Ginung Balarama, ing nwan a diwata ning Indya, makalinarawan ya king miyayaliwang aske

king sining at pamandukit, balang metung magdala king sarili nang makatandang kaulagan.

Ing makasining a pamilarawan gaganap king maulagang gagampanan king pamisanak at susuglung

king diwa ning nwan a sikanan at turu nang Ginung Balarama.

Pamilarawan king Sining at Pamidukit

Ding makasining a pamilarawan kang Ginung Balarama parati deng lalarawan ating taimik a pamipasyag, papakit metung a panamdam ning kataimikan. Pangkaraniwan Yang milalarawan ating malinis a balat, malaman a gawa, at susulud nwan a palamuti.

Kareting makasining a pamilarawan, I Balarama maralas yang milalarawan a makatikdo matulid, magdalang miyayaliwang sandata at sagisag a maki-malalam a kabaldugan.

Metung a sikat a pamilarawan kang Balarama makayabe ing pamiyabe na karing pang-ortelanung,

lalu na ing araru.

Iti sasagisag na ing gagampanan na anting talagambul at manese king bye. Ing araru papakit na ing kayang pamitagulaling king pamanaese king Yatu at pamanangkilik king kasaplalan, kakablas na ing ulaga ning pamagsaka king lipunan ning Indya inyang minunang panaun.

Dagdag pa kanita, I Ginung Balarama parati yang milalarawan a tatalan metung a tukud, mekilala anting gada. Ing gada tanda na ning sikanan, upaya, at pamanglwalu. Sasagisag na ing kegiwan nang Balarama sambutan ing sumbagal at ipanglwalu la ring talasuyu na salang karing mangarok a sikanan.

Makabaldugang Pamisagisag karing Kasangkapan at Sandata

Ing kayatinan nang pang-ortelanung kasangkapan at sandatan karing pamisagisag pakapakit na

ing kalikasan na dekalan na larangan a balung Balarama. Ing sarul a mesambitla nang minuna,

babansag na ing kayang pamisuglung king pamagortelanu, pamangdagul, at kasaplalan.

Malyari yang paganaka king ulaga ning apapandatilang kabyayan at pamikakasundu pilatan

ding tau at ning kalikasan.

King aliwang dane, ing tukud, lalarawan na ing gagampanan nang Balarama anting talapamuk.

Sasagisag na ing kegiwan nang ipanglwalu ing katalarwan, saulan ing karalumdumanm at isubli

ing patas a labwad. Bubulalag na ing alang-sukung katapangan, pamagpumilit,

at ing tipan na king pamiyangat ning kasalesen pangsikluban.

Pamanyanba at Pamitagulaling kang Ginung Balarama

I Ginung Balarama tatalan yang maulagang dane king Pamanigaral king Indya, at ing pamanyamba Kaya a malalam uyat king pamanyuyu at pangamakadiwa. Ding talasuyu papasyag da ing karelang pamigalang kang Balaramakapamilatan ding miyayaliwang pamitagulaling, pamanampang, at pangadi a makaparikil kaya.

Karing kapagmasusyan kasalpantayanan anti mo ing Balarama Jayanti, mitipun-tipun la ding talasuyu bang pagmasusyan ing kayang nwan a pamanarap, tunggen la ring banal a sulat, igale la ring dalit, at pagdulapan ing kayang kalam.

