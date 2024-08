Ing Panyatang nang Ginung Krishna: Metung a Pamilikas (The Advent of Lord Krishna: A Translation)

King mapalad a panaun ning panyatang nang Ginung Krishna, ing metusikluban bina yang kinasna karing miyayaliwang kauryan ning kayapan, legwan at kapayapan.

Ing cosntellation o talampad Rohini linto ya, anti mu rin ding batwin mengari king Aśvinī. Ing aldo, ing bulan at mangalagung batwin at labwad bina lang payapa. Ding sablang dane meyakit lang binang matimyas, at ding mangalagung batwin kinislap la king banwang alang biga.

Mikapalamuting karing balayan, kabalantyan, mina at pastulan gabun, ing yatu bala mu mapalad ya ngan. Ding ilug minagus la king malino danum, ding lawa at mangalwalas a tipunan danum lang liryu at tukal, lusuk la kalagu. Ding impun at aluntyang tanaman, kisna lang bulaklak at bulung, makayagyag karing mata, ding ayup anti ring agbaan at kawan ding kambubuyug migmula lang ginale king mayumung siwala para king kapakanan ding diwata.

Ing dalise labul magmula yang tsinyup magpasaya king panamdam ning tagkil at magdala salingalngal ding bulaklak, at inyang ding brāhmaṇas a gaganap karing pasinayang kapagmasusyan sinindi lang api agpang karing tuntunan ding Aklatbelwan o Vedas, ding api linablab lang masalsese, e na ayayabala ning labul ning angin. Inya pin, inyang ing alang beytan a Ginung Vishnu, ing Kakataskatasang Ketawan ning PunDiwata, palto ne, ding sadhus at brāhmaṇas, a parati dang gugulwan ding ryablu mengari kang Kamsa at ding tawan na,mekaramdam lang kapayapan kilub da ring kalalamlalaman ding pusu da, at ding kawang tambul agnan-agnan lang minalingongo ibat king makatas a paralan ding labwad.

Ding Kinnaras and Gandharvas began migmula lang ginale mapalad a dalit, ding Siddhas at Cāraṇas midaun lang mapalad a dalangin, at ding Vidyādharīs, kambe ring Apsarās, migmula lang tinerak king pamagsaya.

Ding diwata at dakilang nwan a tau menyalbag lang bulaklak asna kasaya, at ding biga mitipun la king banwa at banayad menuldul, gagawang aksing anti karing alun king dagat. Kanita ing Kakataskatsang Ketawan ning PunDiwatang Vishnu, a makalub king kalalamlalaman ning ding pusu ding balang metung, pepakit ya ibat king pusu nang Devaki king asna kakapal a dalumdum ning kabengyan, anti ing kabilugan ning bulan sislag ya king ayayabut laweng paralaya, uling i Devaki kapante ne uring Śrī Kṛṣṇa. Kanita ikit neng Vasudeva ing bayung bait a bingut, ating makasdan a mala-tukal a mata, ding gamat na tatalan lang apat a sandatang śaṅkha, cakra, gadā at padma. King salu na ating makatatak a Śrīvatsa at king batal na makinang a sulang Kaustubha. Makapiblas dilo, ing katawan Na manuling-nuling anting makapal a biga. Ing makasalbag nang bwak makatubu nang ganap, at ing salakut na at tingga kikinang yang mengari king mal a sulang Vaidūrya, ing bingut, makagayak yang maslag a babat, ating makinang a belangkat at palamuti, linto lang lusuk makasdan.

Inyang I Vasudeva ikit ne ing asna kalabis uring mambang na, ding mata na mituran lang kasdan. King kakataskatasang tula, menipun yang apulu-libung baka at pemye na la karing brāhmaṇas anting kakataskatasang kapagmasusyan.

O Mahārāja Parīkṣit, sapni nang Aring Bharata, I Vasudeva agyu nang sanakan a ing anak ayni ya pin ing ing Kakataskatasang Ketawan ning PunDiwatang I Nārāyaṇa megi yang alang takut. Makadukung makatuklip gamat at makatingid ing kayang pansing, Inyang apatunayan na iting alang alinlangan megmula yang minampang pangadi king anak, a pepaslag king nangan beytan na anting kayang likas a upaya.

Nganang Vasudeva : Ginu ku, Ika ing Kakataskatasang Tau, lagpus king pamiiral makalabwad, at Ika ing Dakilang Kaladwa. Ing aske Mu malyari yang akit kapamilatan ning kakataskatasang belwan, a kapamilatan na malyari kang anak anting Kakataskatasang Ketawan ning PunDiwata. Asanak ku ing Kekang karinan kapantaspantasan.

Kanakung Ginu, Ika mu naman ing taung nung nu king kamumulan lelangan me ining makalabwad a yatu kapamilatan ning Kayang sariling sikanan. Kaybat ning pamaglalang king a labwad ayni ding atlung gunas [sattva, rajas and tamas], pepakit mung aluban mu iti, agya mang king kamatutwanan ali mu pa.

Ing mahat-tattva, ing ganap a panglabwad a sikanan, e ya mapipitna, dapot pauli ding panglabwad a paralan ning kalikasan, bala mu makakawani ya keng yatu. Uli na ning mabye sikanan [jīva-bhūta], deting kawakawaning sikanan misamut la bang ing pansikluban a pamipakit lunto, dapot king kamatutwanan, bayu ing pamaglalang, ing ganap a sikanan mimiral na.

Antimurin, agya man mayayakit Ka karing kekaming panamdam, e Ka malyaring akit da ring panamdam, o adanasan ning pamisip o ding amanus [avāṅ-mānasa-gocara]. Kapamilatan da ring panamdam mi akakit mi la ring bage-bage, dapot e ding sabla; alimbawa, agagamit mi la ring mata mi bang manakit, dapot e bang makalasa. Bunga niti, e ka sakup ning pamakit ding panamdam. Agya man makasuglung karing paralan ning makalabwad a kalikasan, e da ka atuturan deti. Ika ing mumunang sangkan karing sablang bage, ing makalaganap, e mapipitnang Dakilang Kaladwa. Uling Ika, inya sa, alang panglwal o panglub. E me liban ing atsan nang Devaki; nung e ati na Ka karing sadya.

Ing nini man a turturing na ing kayang mayayakit a katawan, a bunga ding atling paralan ning kalikasan, a malaya king kaladwa e na balu ing piyagpangan na king pamiiral, inya sa't bolang ya. Deng alang piyagpangan king kaladwa, ing mayayakit a katawan at panamdam ala lang ulaga. Makanyan man, ambisna ing atul na e metanggap, ing bolang a tau tuturing na iting katutwan.

O Ginu ko, deng dakal a pegaralang talapagaral ding Vedas, palage da a ing kapaglalangan at kapaglasakan ning mabilug a metusiklubang mayayakit depatan Mu, malaya ka king magsikap, e da tatablan ding paralan ning pangsiklubang panglabwad a a kalikasan, e magbayyu king pangdiwang kabilyan.

Alang pamisalungat Keka, a ika ing Kakatskatasang Ketawan ning PunDiwata, Parabrahman. Uling ding atlung paralan ning makalabwad a kalikasan—sattva, rajas at tamas—makapaylalam la king upaya mu, segana-gana malilyaring tambing.

O Ginu ko, ing aske Mu, makanyan man para king pamanese karing atlung labwad, magsulud kang maputing kule nang Vishnu king kayapan; para king kapaglalangan, a papalibutnan ning uri ning pamangaybugan, papakit Ka malutu-lutu; at king wakas, kabud atin nang pamangaylangan king pamaglasak, a papalibutnan ning kamangmangan, papakit kang manuling-nuling.

~ Ing Malagung Talasuyu, Dalit 1, Dangka 2: Sunis 1-20

(Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2:1-20)

***

Agkatan da ko pung tumagun!

2024 AKKAP CONFERENCE

“Makapanaung Pamanyulat”

(Contemporary Writing)

Skyclub, Angeles City August 29-3-0, 2024

Learning Session 1

CONTEMPORARY FILIPINO POETRY

VICTOR EMMANUEL CARMELO D. NADERA, PHD

University of the Philippines Diliman

Learning Session 2

CONTEMPORARY KAPAMPANGAN POETRY

JULIET C. MALLARI, PHD

University of the Philippines, Clark, Pampnga

AKKAP General Assmebly

E;ection of New Officers

Pamamutung Koronang Bulung Laurel

antimong Poeta Laureado kang Poeta

KRAGI B. GARCIA

Macabebe, Pampanga

Guest: Hon. Vicky C. Vega

Vice Mayor, Angeles City

***

