Ing Pekamakapampan a Belwan (The Most Confidential Knowledge)

“Nganang sinabi ning Kakataskatasang Panginwan: Kanakung pakamalang Ardyun, pauli ning e ka marirya Kanaku, idake Ku keka ining pekamiyanglit a belwan,

at neng abalu mu iti mikabus ka karing kasakitan ning makalabwad a pamiiral.

Ing belwang iti ya pin ing ari ning pamagaral, ing pekayanglit ding sablang anglit.

Iti ya ing pekadalise belwan, at uli ning magkalub ya iting matulid a kamalitan ning sarili kapamilatan ning kapaltutwan, iti ya ing kapantaspantasang pamanyamba.

Ala yang angga iti, at matula ya iting gagampanan.

Deng e tapat king gasgas ning makaparikil a kasuywan e da Ku dasnan,

O minyambut karing kasalang, nung e mibalik la king pamibait at pangamate

keti king panglabwad a karinan.

Kapamilatan Ku, king aske Kung e makalto, ing laganas a sikluban mililibutnan ya. Ding sablang mabibye ati lu Kanaku., dapot ala Ku karela.

Makanyan man ding sablang melalang e la makasandal Kanaku.

Pagumasdan mu ing Kanakung kabal a pibandyan!

Agya mang Aku ing manese karing sablang mabibye,

at agya mang ati Ku mu man karin,

Aku pa mu rin ing kabud mung pagmulan ning pamaglalang.

Nung makananung ing anging masikan, lalabul ya nu man karin,

pane makasandal king pilatang e amalitan, balwan mung antita la mu

namang makasandal ding sablang mabibye Kanaku.

O anak nang Kunti, king wakas ning kata-katangbanwa balang panglabwad

a kayalton lulub king Kanakung kalikasan, at king kamumulan

ning aliwang kata-katangbanwa, kapamilatan ning Kanakung upaya

maglalang Kung pasibayu.

Ing mabilug a talatag ning sikluban makapaylalam Kanaku.

King kaburyan Ku lalto ya iti paulit-ulit, at king kaburyan Ku,

malalasak ya king kawakasan.

O Danandyaya, ing sablang gagawang ayni e na Ku ayabtas.

Makakawani Ku parati, makalukluk mengaring e mangabiran.

Ining makalabwad a kalikasan darapat lalam ning Kanakung pamipatuntun,

O anak nang Kunti, at mamunga yang gagalo at e gagalo bage.

Kapamilatan ning tuntunan na ing kayaltawang ayti malalalang ya

at malalasak yang paulit-ulit.

Ding bolang lilibakan da Ku neng kukuldas Ku king aske kung tau.

E da balu ing makaybabo kung kalikasan at ing Kanakung kakataskatasang pamanibala karing segana-gana.

Detang magugulwan magagayuma la karing masura at alang sasambang panakit. King malibub a kabilyang ita,ding pamanasa da bang pamikabus,

ding mabunga rang dapat, at ing kalinangan da king belwan masasambut la ngan.

O anak nang Prita, detang e malilibo, ding dakilang kaladwa, makapaylalam la

king Kanakung nwan a kalikasan.

Lubusan lang makasuglung king Kanakung makaparikil a kasuywan uling balu da Ku anting Kakataskatasang Pangatau ning Punbatala, pigmulan at e kagigisanan.

Parating gagale king ligaya Ku, magsikap ating masikang pamagpilit,

duruku arap Ku, deng dakilang kaladwang a reni alang angga ra Kung sasamban kapamilatan ning pamitagulaling.

Deng aliwa, a darapat king pamangambul king belwan, sasamban de

ing Kakataskatasang Panginwan anting metung alang kadwa,

miyayaliwa karing dakal, at king pangsiklubang aske.

Dapot Aku ing gawing pamanyamba, Aku ing pamidaun,

ing ampang karing pipumpunan, ing tanamang makapaldan,

ing makapaymbabo pamigale. Aku ing larungtaba at ing api at ing ampang.”

~Dalit ning Kakataskatasang Panginwan, | Dangka 9: Sunis 1-16

(The Song of God | Chapter 9: Verses 1-16

***

Makabulalag ing makapampan a belwan karing makabuklat a pusu, anti karing pusu da reng bingut a pakabusni parati. Deti reng mapakumbaba inya papakit at papamalit na ning Apung Ginu karela ing katutwan. Salungat iti karing para karela asna no kataluktuk kebyasnan, kayapan o kabanalan,

Ing Ginu pakamalan na katamu ngan dapot lakwas na lang pakamalan ding mababa lub, tapat at alang nanu mang kapagkumwaryan. E la magbyasa-byasa nung e tataluki la karing turu da reng dalise talasuyu Na, e la kakaliwa karing kalamnan ding Banal a kasulatan at magpayantabe la king Panginwan kilub ning pusu ding balang metung kekatamu.

***

Dake Talabaldugan

⦁ minukut – memukut, binukut. English: bend, act of bending something. Alimbawa king pamangamit: “Alang bisang manwala a ing payat a anak nang Edung yang minukut keng aldabang bakal keng pasbul gulut ning bale mi.”

⦁ minukyat – menalukyat, sinampa, minta babo, sinake. English: went up, ascended. Alimbawa king pamangamit: “Minukyat ya keng tuktuk ning simboryu ing tulisan a menako keng gintung korona ning Nwan a Maryang patulunan da king Baliti at karin de adakap deng pulis a misukul kaya.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Matatdas ne ing aldo”. Balu mu naman pigsa ya o malulut a dalyawat, ne. Deng kasebyan da reng kabalen wawangis la keng nung nanu ing malilyaring apapagumasdan da reng kekatamung pipumpunan kanitang minunang panaun. Alalarawan da ing gawi da reng tau kapamilatan ding malarawan a kasebyan da.

Kabaldugan: Mangabaldugan iting linagpus na ing munag, matas ne ing aldo ngara pin at alagpusan na no katas deng bunduk at ing aslag na mengaring misasambulat a sala king labwad at balang darasan na sasala.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ manyambitan – deng kulayu ilang amanwan da reng mangatwa a manyambitan. Balamu mangangis lang asna kalungkut at magmakalunus agyang ali,Gulisak a makalunus at bala manyawad saup.

⦁ sasyo – mengari keng manyambitan, balamu mangangis lang asna kalungkut at magmakalunus agyang ali no man. Gulisak a makalunus at bala manyawad saup.

⦁ maglampung – kaynge gagawan da reng pusa neng malungkut la, danupan ao mantun karame aliwang pusa.

⦁ kukuleuk – gulisak da reng kaladwan o animals neng magkasakit lang bigla, manasakit lang mabinit.

⦁ sisyak – gulisak da reng ayup, manuk o sisi da neng magkasakit lang bigla, manasakit lang mabinit.

***

