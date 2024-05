Ing Salapung para ya king Pangakabus ning Ketawan? (Is the Cross for Humanity's Salvation?)

(1)

“Katatawlyan, kanakung kapatad, tumula king Ginu

bang isulat la ring miwangis a bage kekayu alang sakit para kanaku at ligtas para kekayu.

Babanten yu la ring asu, miyadya kayu karing marok dapat,

mimingat kayu kareng mamisaklat king laman.

Uling itamu ing pamanuli, a sasamba kapamilatan ning Diwa ning Dyos

at ligaya kang Yesu Kristo at e manalig king laman--

agya mang atin kung sangkan bang mikakapanaligan king laman mu naman.

Nung ninu man ing mimisip a atin yang sangkan bang mikakapanaligan king laman.

atin kung lakwas dakal a metuli king kawalung aldo ding memalen ning Israel.

King tribu nang Benyamin a Udyu da ring Yudyus,

nung wari king batas ning Pariseu anti king sigasig, metung a mamarusa king Pisamban,

anti king katalarwan lalam ning Batas, alang aysisi.

Dapot nanu mang nabang ing binilang ku na,

binilang ku anting kabawasan para king kapakanan nang Kristu.

Tutwanan, bibilangan ku ngan anting kabawasan uli ning lalabis a ulaga

ning pamikilala kang Yesu Kristu, ing Ginu ku.

Uling pigdusan ku na ing pangabating ding sabla at binilang ku la anting layak,

bang'ting upayang nabangnan ke I Kristu at mayakit Kaya,

neng ala kung katalarwan a sarili ku a manibat king batas

dapot itang manibatan kapamilatan ning kasalpatayanan kang Kristu,

katalarwan a ibat king Dyos a mamasa king kasalpantayanan--

bang-ting upayang akilala ke at ing upaya ning Kayang pamanyubling mye,

bang king nanu mang paralan at bang makapidake king kayang dusa,

maging anti kaya king kamatayan.

Bang nanu mang paralan a malyari a apakirasan ing pamanyubling mye

ibat king kamatayan da ring aliwa.

E uling ikwa ku na ini o megi na kung pantas.

Dspot pipilit ku bing apakirasan ku keng sarili ku,.

Uling I Yesu Kristo gewa na na kung kaya.

Kapatad, e ku tuturing.ing migtagumpe kung sarili ku.

Dapot ating metung a bage a ikwa ku na: pamangalingwan king nanu mang daratang

at pamagpilit pasulung king nanu mang ati yu king payntungul.

Pipilit ku ing papunta king parasan para king galal

para king papanik a aus ning Dyos kapamilatan nang Yesu Kristo.

Bustan la ring matwa na kekatamu ing misip antini,

at nung king nanu mang bage mimisip kayung aliwa.

Ing Dyos ipalto Na mu naman ita kekayu.

Magpakatutu tamu mu king nanu mang disnan tamu na.

Kapatad, magkyabe kayu king pamanapus kanaku,

at babanten yu la ring lalakad agpang alimbawa atin kayu kekami.

Uling karing keraklan, a sinabi ku na kekayu

at sabyan kung pasibayu ngeni kekayung atin pang lwa,

lumakad anting kaslang ning salapung nang Kristo.

Uling ing kapupusan da pangalasak, ing dyos da ya pin ing dungus,

at ing ligaya da king karelang kamarinayan,

maki-isip a makatingid karing makalabwad a bage.

Dapot ing pangamemalen tamu ati yu king banwa,

at kapamilatan na niti, panayan ta ya ing Talapangabus, ing Ginung Yesu Kristo,

a manalili king mababang katawan tamu bang maging anti king maligaya nang katawan,

kapamilatan ning upaya a magpasikan kaya bang ipasakup la ring sabla king sarili na.”

~ Ding Pilipyanu | Dangka 3: Sunis 1-21

(Philippians 3:1-21)

***

Ing paksa ngeni anti yang pamakipagmasusi king kayaldawan ning Nwan a Salapung o Santa Krus, agpang karing Kristyanu, a megmula at pigmasusyan napun karing baranggay at balen a makipatulunan kaniti. Maligayang Kapagmasusyan!!!

***

Dake Talabaldugan

mipaapus – mipayapus, e sasaryang minapus, mengapayapus; mipakyapus. English: imitated unintentionally or without intention. Alimbawa king pamangamit: “Mipaapus .yang mengaragul mata ing anak a malati inyang akit ne ing atsi nang ginaligatsu neng ikit ne ing geyak da keng Santakrusan ing masanting a lalaking artista.”

mipaarana – mipayarana o e sasaryang manarana, mengapayarana. English: forced by circumstance to serenade or sing for someone who is very attractive. Alimbawa king pamangamit: “Inyang linwal yang bale at kasalungsungan a mabilug ya ing bulan, mipaarana ya ing matwang baintau keng anak-anak pang balung babai a para kaya asna kalagu.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Bala krus kang pupusanan.” Ating taung pabayat karing aliwa lakwas na karing pengari o kapatad. Ila reng panibatan da reng keraklang dusa at parusa.

Kabaldugan: Kasakitan a kaylangan dang pusanan deng tau a e da kaburyan dapot pauli ning iti bibye da karela deng anak o pakamalan da inya mangapangisnawa lang saldak at iti ing lulwal keng asbuk da reng daranas kaniti.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

dusa – sakit a daranasan pauli ning sariling kamalyan, o depatan da reng aliwa o ning kalikasan.

parusa – sakit a daranasan pauli ning dapat o depatan da reng aliwa, Mekad uli ning kasalanan o kamalyan a depatan o adapat a e sasaryan.

kaplas – balat – mengari keng dusa, sakit a daranasan pauli ning sariling kamalyan, o depatan da reng aliwa o ning kalikasan.

kirut – sakit a daranasan pauli ning sariling sakit.

kasakitan – likas a daranasan da reng mabibye keti king yatu pauli ning sarili da, ding aliwa at ning kalikasan.

kapibabatan – likas a daranasan da reng mabibye keti king yatu pauli ning sarili da, ding aliwa at ning kalikasan buri da man o ali.

***

