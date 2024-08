Ing Sangkan O't Ati Ta Keting Labwad (The Reason Why We're In This World)

““Pakibalwan mung ing makalaganap king mabilug katawan e ya asisira.

Alang makasira king alan-kabatingang kaladwa.

Ing katawan na kabud ning e asisira, e asusukad at alang-anggang mabibye lelangan

ing malyaring masira; inya pin, lumaban ka, o sapni nang Barat.

Ninu mang mimisip a ing metung a mabibye ing makamate o apapate ya, e na asasanak.

Ninu mang ati king belwan balu nang ing sarili e ya makamate o apapate.

Para king kaladwa alang beytan o kamatayan. E ya naman malalaus, o mababating kapilan man.

E ya mibabait, alang-angga ya, alang patugut mandatila, e ya mamamate at ya ing minunang dili.

E ya mamamate nung ing katawan paten ya.

O Parta, makananung ing tau a balu nang ing kaladwa e ya asisira, e mibabait, alang-angga,

e apapataimik, makapate o apapate ne ing ninu man?

Nung makananu yang manaliling bayung imalan, tatabili na la ring luma, makanyan mu naman,

ing kaladwa tatanggap yang makayatung katawan, tatabili na la ring luma at ding e na malyari.

Ing kaladwa e ya malyaring pamututan ning nanu mang sandata, e ya naman asilab ning api,

e na abasa ning danum, e na apabayutuk ning angin.

Ing metung a kaladwa e ya apapakli at e alalaso, e ya asilab o apalangi mu naman.

Ala yang angga, laganas ya nu man karin, e ya ayayalilan, e ya akimut, at ya naman kapilan man.

Masasambitlang ing kaladwa e ya mayayakit, e ya adaralumat, e ya apapataimik,

at e ya ayayalilan. Nung balu mu iti, e me dapat pagmalunan ing katawan. Dapot nung sakali, aiisip mung ing katawan parati yang mibabait at pane mamamate,

ala ka pa mu namang sangkan bang managulele.

Ninu mang mibait na, ing kamatayan bitasa ya; at para king mete na, ing pangabait bitasa ya.

Inya pin, king e apangilagan a pamanupad king tungkulan, e ka manalugege.

Ding sablang mabibye e la makalto king kamumulan da, makalto la king kasalungsungang kabilyan,

at e na la na naman makalto pasibayu ampat malaso la.

Inya nanu para nanu ing pamanagulele.

Ding mapilan akakit de ing kaladwa anting makapagmulala,

ding aliwa awsan deng makapagmulala, ding aliwa darandaman dang makapagmulala ya,

kabang ding aliwa, agyang kaybat da nang mekarandam dikil kaya, e de asanak talaga.

O sapni nang Barat, ing manuknangan king katawan ala yang angga at e ya apapate.

Inya pin e ka dapat paylungkut kaninumang lelangan.”

~Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 2: Sunis 17-30

(The Song of God 2:17-30).”

***

Pinili ning tau ing kawani ya keng Ibpa na—ing Dyos. Inya sa't likwan na pati paraiso pauli ning ketasan lub at kapagnasan a maging Dyos mu naman a makakawani keng pigmulan na. Penusignan ne ing dyablung Satanas o king aliwang Banal a Kasulatan—ing maya o maling kapanwalan. Kapanwalan a malyari yang bumye yang dili na at ala yang tatalukyan a lakwas matas kesa kaya.

Pekikwanan na ning tau ing magpakasasa, magpakaligaya, magpakakabsi keng labwad a ala yang aliwang gaganakan nung e ing sarili na o reng buri namung akayabe. Makanyan man, agyang antita ing kapagnasan na, e na naman akakwa ing buri na. Ing pamagpasasa atin mu namang wakas. Ing ligaya pangsaguli mu. Ing kebsyan saguli mu naman at tambing yang sasawa agyang ding pekamanyaman diling pamangan deng gisanan na.

Sumangid nita, dininan ne pa mu ring makapanuman at makapagbalik kaya ning Dyos ing tau ambisna asne katas-lub, kasyas a buntuk at kelang utang-lub. Peparala ne ing Ginung Yesu Kristo bang yagkat ne ing taung magbalik lub at makauli king tune nang santungan—ing kandungan at ding matigik nang kaul ning Ibpa a manenaya kaya agyang nanung penandit a magbayu ya pusu.

Ing sangkan inya ati ta king labwad ayni uli ning ketasan at kelan tamung utang lub. Dapot makanyan man pagkaluban na ka tamu pang pamikatagun makauli Kaya. Ing pamanuknang tamung pangsamantala keti king labwad metung yang panyubuk. Metung yang pamikatagun a abalung masalese a aliwa iti ing tune tamung santungan. Aliwa iting labwad ayni ing tune tamung pibale-bale.

Ing lugud, kalam at pakalulung alang panayang kapalit ning Apung Ginu yang tune tamung santungan. Panenayan na katamung mibalik Kaya. Tara na.

***

Maligayang Aldo ning Pamanuli na Banwa ning Indung Marya, nakadwa—Agostu 15, ning banwang kasalungsungan. Lwid ko pu, Makamal a Indu!

***

Dake Talabaldugan

1. nasa – damla, kapagnasan o pagnasan, pamalak, parasan, . English: desire, aim, purpose, objective, intent, goal, target, plan. Alimbawa king pamangamit: “Ing minunang nasa da reng pengari mi ya pin ing mye ke ngan marangal at alang nanu mang pamiraytan ninu man.”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Agyang salikut ka pa keng sikoti ning yatu!” Bala ya ini kareng mamulang bang e no papakit pasibayu kareng milangan da. Mikamas neng labis-labis ing apakamwa na.

Kabaldugan: Mangabaldugan lumasaya balat agyang pakasali-salikut na na ning sasabyanan na, E ne papalto o akit na ing pantunan na.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ gasgas – ing awsan dang eskinita o malyari mu namang path o pathway

⦁ dalan – daralanan da reng tau, saken at aliwa pa

⦁ puruk – malating sakup at dake ning baranggay

⦁ baranggay – sakup ning balen a tatalakaran ding sibabale

⦁ balen – pipitna-pitna ding miyayaliwang baranggay, ating gusaling balen, pisamban at pipagaralan

⦁ lalawigan - pipitna-pitna ding miyayaliwang balen at lungsud

⦁ bangsa – ing sasakup karing miyayaliwang balen, lungsud at lalawigan

⦁ yatu – kayayakitan balen, lalawigan at bangsa, ating sapa, ilug, bunduk at dayat malat o dagat.

⦁ labwad – aliwang yaus da king yatu dapot malyari mu namang ibansag karing aliwang planeta

⦁ sikluban – kayayakitan miyayaliwang yatu o labwad, bulan, aldo at dakal a batwin

⦁ metusikluban – mengari mu naman king sikluban

***

