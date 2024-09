Ing Tugak king Talaga (The Frog in the Well)

“Pakamalang kakaluguran! Pigunam-gunaman mu nung tuknang ka keng kalalamlalaman ning talaga o balun a asna kalalam at kadalumdum. Nanu yang uring labwad kaya ing kekang akit?

Ating malating tugak a mituknang king lalam ning talaga, a asna kalalam at kadalumdum. Ngeni munta tamu karin at lawen nung nanu yang uri ing labwad karin.

Metung ya iting asna kalumang talaga iti a ating mababo danum keng lalam. Deng dalig niti kisna lang lumut a mabasa. Neng ing malating tugak mawa ya, miminum yang ditak king danum ning talaga, at nung danupan ya mamangan yang kulisap. Neng mapagal ya, magkera ya keng babo ning batung lalam ning talaga at lalawe ya keng banwa king babo na. Manakit yang biga pamisan-misan. Masaya yang bina at para kaya ganap ing bye na.

Ing malating tugak makatuknang ne keng talaga manibat inya mibait ya. E ya pa minta keng lwal a labwad. Balang deng ayup lalabas la at durugpa keng gilid ning talaga, ing tugak lalawe ya babo at magpangaya ya. “Oy!” O't e kayu kuldas keni at makyalung kanaku. Asna kasanting keni. Lawen yu, atin kung marimlang danum a inuman at libu-libung kulisap a apapangan ku. Kuldas kayu! Neng bengi ababatsawan ku la deng kikislap a batwin, at misan akakit k'ya naman ing bulan.”

Neng kai, deng ayup sasabyan a keng tugak, “ Oy, malating tugak! Lawen mu, ing lwal a labwad lakwas yang palak maragul at masanting. Lakwas yang malagung makatapilang ukdu kesa keng malati mung balun.” Oneng ing tugak e no panwalan. “E yu ku paglaraman, e ku manwala a ating lugal a lakwas mayap kesa keni.”

Ditak-ditak deng ayup megumpisang akakasaman de. Isip da bina yang masyas a buntuk at tinuknang lang mekisabi kaya.

Ing malating tugak e na apiisip-isip o't alang bisang kuldas keng masanting nang balun.

Misan a aldo, ing metung a dilo denas mipalabas ya keng gilid ning talaga. Mesasal yang bina ing malating tugak at inatu ne ing dilong denas at inagkat ne iti. “Oy, ginung denas, kumusta ka?”

Kuldas ka kening pekamasanting kung tuknangan” Ing dilo denas e ya binulad at meko yang tambing. Kabukasan ing dilo denas dintang yang pasibayu at milyari na namang pasibayu ing milyari napun at paulit-ulit ita keng anam a aldo. Katatawlyan, ngana ning dilo denas, “Malating Tugak, bisa kang pakit ke keka ing labwad keng kilwal?” Dapot ing tugak e ya mebisa.

Katatawlyan mimwa ne ing dilo denas. Kinuldas ya keng lalam ning balun. Diklut ne ing malating tugak at sinimbaba ne, at sinulagpo ya lwal ning talaga.

“Ayyy!”, gilisak ning tugak, “Makananung ing lwal a labwad sari kya karagul!” Malambat ne kasing ati keng lalam ning talagang madalumdum at mengapapyak ya king maslag a aldo, at migkasakit yang magmulagat bang manakit.

Inyang migmulagat ya, ikit no ring dakal a bage king paligid na. “Oy! Mingat ka! E me tuturan itang makasdan a bage ita. Nanu la rening aluntyang matas at mababang bage? Ing dilo denas masaya yang meyli. “Ha! Ha! Bunduk la't libis. Ating e abilang-bilang a bunduk king yatu. Deng Himalayas, Swiss Alps, Rockies at... "

Ing malating tugak e na apanwalan ating asna karakal a bunduk king yatu. Inyang sinulagpo la babo ding bunduk, ing tutuking ikit na lakwas yang mengasdan.

"Nanu ya ining makaba, malapilak, makintab akakit ta?”

“Ilug ya”. Ngana ning denas.

"Kanita nanu ya itang maragul, iro bage karin?”

“Ita ing dagat.” pekibat ning dilo denas.

"Itang ilug at dagat, makananu karakal a danum ing atin la? Makananu la karagul kesa keng kanakung balun? Mipapagyu la mekad deng kata-katang ukdu danum kesa keng kanakung talaga.” Ing malating tugak megumpisa nang apisip-isip nung makananu ya kalati ing kayang balun, “Tara kuldas kata, ne?” Ing dilo denas tebili ne ing malating tugak keng gabun at sinulapo ne.

Ing malating tugak linundag ya keng dikut at menakit yang mangalagung bulaklak ali-aliwa kule. E ya pa menakit malagu at mekasangut mabanglu anti karening mangalagung bulaklak. Bala-balaus yang linakad at minta keng kagubatan. Kaniti linawe ya babo at menakit yang dakal a mangatas a impun tanaman. Dinuku ya at menakit yang dakal a miyayaliwang bungang tanaman a mengabalag keng gabun. Diklut ne ing mansanas at tikman ne. “Ay, kayumu na!” Kaybat mekirandam ya kareng magdalit a ayup. Deng makayamang ardilya mamaglundag la, deng matsing yuyuyuyu lang lipat-lipat maninbat keng sanga paunta kareng aliwang sanga, at deng antilope mamandayu lang mabilisan.

Keng lawa, deng bulaklak tukal teterak la keng angin, at deng bulung da mengari lang payung keng danum. Dakal lang asan mu naman.

“Ing labwad kilwal lusuk ya karagul, makasdan at malagu!” Ing malating tugak ginulyo yang masaya at linundag ya keng lawa. Minukyat ya keng maragul a bulung tukal at nimnaman na ing bayu nang bye karin. Ing dilo denas mibalik ya at kitnan ne, “Malating tugak! Mipakananu ing labwad kilwal? Maragul ya? Malagu ya?”

"Dakal a salamat. Nung e mu ku linwal bang akit ing labwad, e ko sana abalu deng mangalagung bage a mimiral lwal ning balun ku.”

Ing malating tugake na na sibuknan mibalik keng lumang balun pasibayu.”

~ Pamilikas king e kilalang talasulat

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Danum ka pa keng ilug kanita.” Darandaman ini kareng mangatwa neng manakit lang magpangayang anak a bala na dakal ne balu.

Kabaldugan: Buri na sabyan ala ya pang karanasan at e pa man mibait inyang mibait ne ing magsalita.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1.dagat – ing maragul a katawan ning danum a makalaganas keng yatu.

2.dayat malat – anti keng dagat dapot lalarawan ne lasa ing iti, ing maragul a katawan ning danum a makalaganas keng yatu.

3.ilug – makabang katawan ning danum a makasuglung, at babalag keng dagat.

4.laut – ing marayung dane ning dagat.

5.lawa – malapad a katawan ning danum a e mamagus dapot mamalun ya pauli ning angin.

6.paligi – pilwalan ning mitipun a danum.

7.pinak – maranum a dane ning yatu dapot mababo mu at likas a e malat.

8.sapa – lakwas malati kesa keng ilug.

9.sibul – dane ning bunduk a bubulwak danum—mekad marimla o mapali.

10.ulu – pitutularyan ning danum ibat keng bunduk.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0905-2162-419 o keng Facetime: 0999-3654-490.