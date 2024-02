Ipatupad ang truck ban at banning of e-trike sa McArthur highway sa CSF

Grabe na talaga ang trapik sa City of San Fernando nagmumukha na itong Maynila sa lagay ng daloy ng trapik.

Ang grabeng trapik nagsisimula sa Barangay Sindalan hanggang sa Barangay Dolores ng naturang lungsod.

Halos araw-araw nararanasan ng mga motorista ang grabeng trapik sa kahabaan ng nasabing highway.

Kada "rush hour" ito ang grabeng nararanasan ng mga motorista na nagiging dahilan ng pagka "late" ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang sangay ng ahensya sa lungsod.

Itong mga gravel and sands truck at iba pang malalaking behikulo ang isa pang nagiging sanhi ng grabeng trapik.

Lumalala ang grabeng trapik sa lungsod ang pagdaan ng mga nasabing truck sa national highway, kung tutuusin di sila dapat dumaan mula 6:00 ng umaga hanggang 9:00 ng umaga.

At sa hapon naman mula 4:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi, ayon ito sa City of San Fernando City of Public Order and Safety Coordinating Office (CPOSCO).

Ang bawal (ban") mga truck ay iyong mayroon bigat na 4,500 kilograms kabilang na mga cargo, gravel and sand at mga mabibigat na behikulo (tractor, trailer at hauler), ayon sa CPOSCO.

Sang-ayon sa CPOSCO ang "truck ban" ay magsisimula sa Barangay Telabastagan hanggang sa Barangay San Nicolas.

Isa pang nagiging sanhi ng grabeng trapik sa City of San Fernando ang konstruksyon ng Department of Public Works and Highways (DPWH3).

Sa mga nakausap ng Dateline na motorista, ayos pa naman ang ginanawang concreting ng DPWH3 mula sa St. Jude sa Barangay Dolores hanggang sa Intersection.

Sa paggawa ng DPWH3, grabeng trapik ang namumuo sa nasabing highway at halos aabot ka sa kalahating oras mula sa St. Jude hanggang sa Intersection. Di ba kaya solusyunan ito? Nagtatanong lang po.

Ang mga E-trike at E-Veh at motorized tricycle ang nagiging sanhi ng trapik dahil sa paglipana ng mga ito sa kahabaan ng Mac Arthur highway.

Nakikipag-karera pa ang mga ito sa mga pampaserong jeep at private vehicles at nasa gitna pa sila sa highway.

Kailan kaya mapapatupad ng CPOSCO ang "Truck Ban" at pag-gamit ng E-trike at E-veh, sa kahabaan ng national highway? Nagtatanong lang po.

Lahat ng mga drayber ng E-trike at E-veh ay walang lisensya at hindi pa nila alam ang batas trapiko sa mga national highway.

Mayor Vilma Caluag, alam ng mga Fernandino at Fernandina na Action Woman kayo. Ano kaya ang maging resolusyon ninyo sa grabeng trapik sa lungod? Nagtatanong lang po.

Aabangan po namin ang agarang ninyong Action ukol dito?

Nagmumukha na po Metro Manila ang SCF.kailangan na ninyong umaksyon.