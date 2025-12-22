Isang food chain nilooban

Nitong nakaraan Disyembre 9, nilooban ng mga kawatan ang KFC nasa Capitol Blvd, Barangay Sto. Nino, City of San Fernando.
Pinasok ng mga suspek ang KFC dakong 2am ngunit inirepoet ito kinabukasan ng 12:20 am
Ayon sa salasay ni Hevsei Martin David, Senior manager ng KFC, nang dumating siya sa KFC nadiskubre nito ang kanilang vault ay puwersyado binuksan at mga goods nagkakahalaga ng P193,388 at isang samsung galaxy tinangay ng mga robbers.
Sa CCTV nakita nila ang mga suspek sapilitan bibuksan ang glass door ng establistamento at ang sliding door.
Gumamit ng power equipment ang mga suspek mabuksan ang vault.
Di naman inireport ng manager kung magkano natangay cash sale ng mga kawatan.
Ang nasabing KFC ay ilang metro lamang ang layo nito sa Pampanga Police Provincial Office (PPPO).
Mukhang walang narinig ang mga duty police officers nang maganap ang robbery.
At malakas din ang loob ng mga suspek di man lang natakot na malapit lamang ang KFC sa PPPO.
Inaksyunan yata ni PD ang insidente ngunit wala sila nahuhuling roobers.