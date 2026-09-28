Isang pulis inaresto

Isang police officer ang inaresto noong Martes matapos pinaputok nito ang kanyang service firearm.
Kinilala ang 26-year old patrolman kasalukuyang naka talaga sa Angele City Police.
Nangyari ang insidente sa Barangay San Nicolas, Victoria, Tarlac, na kung saan ang patrolman ay nakainom at nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang ama ukol sa family dispute.
Binunot ni patrolman ang kanyang baril at pinaputok ito sa ere. Ine-report kaagad sa mga otoridad ang mga residente.
Kaagad rumesponde ang Victoria police at inaresto si patrolman at idinete sa police station habang nagsasagwa ng masusing imbestigasyon.
Isinalalim sa ballistic test ang baril habang inaayos ang kaukulang dokumento para pagsampa ng kaso sa patrolman.
Sang-ayon kay Brig.Gen. Jess Mendez, Police Regional Office3 director na hindi kukunsintihin ang ganito pulis at dapat mabigyan ng karanpatan kaso.
Bukas kotse mayron ba?
Iniulat ng isang TV station na isang insidente ng Bukas Kotse sa Barangay Balibago, Angeles City.
Nagkaroon din Bukas Kotse umano sa Mabalacat City.
Hindi naman sinabi kung kailan ito nangyari.
Ayon sa TV station, 4 na daw ang nabiktima sa Barangay Balibago. Ang target ng Bukas Kotse gang iyong mga behikulo naka hazard iniean sandali para bumili.
Ito raw ang Modus ng mga kawatan.
Subalit nang beripikahan ng Dateline sa PNP Camp Olivas wala naman daw nirerepot ang mga otoridad ukol sa Bukas Kotse.
Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Nagtatanong lang po.
Dahil ba to sa PNP di na nirereport? Nagtatanong lang po.