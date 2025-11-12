Isang pulis na robber?

Isang di-umano miyembro ng Philipine National Police (PNP) ang nangloob sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan noong Lunes.
Ayon sa report, ang nasabing pulis ay nakasuot ng "red jacket" nang pasukin nito ang isang convenience store sa Barangay Sta. Rosa Marilao, Bulacan.
Tumakas ang suspek sakay ng kanyang motorsiko na kung saan nakatangay ng Php20,000, ayon sa polic report.
Nang matanggap ng Marilao Police ang nasabing pangloloob, kaagad itong rumesponde sa nasabing tindahan nguni't di na nila inabot ang suspek.
Kaagad nagsagawa ng hot-pursuit operation ang Marilao police at nang "flag down" nila suspek ay pinaputukan sila ng suspek at nang gumanti ang mga ito tinamaan ang suspek.
Dinala ang suspek sa pagamutan nguni't nasawi din ito, ayon sa report.
Inaalam pa ng Police Regional Office-3 (PRO3) kung ang nasabing suspek ay responsable sa mga robbery-hold-up sa mga convenience store sa Bulacan at kalapit na lalawigan.
Noong nakaraang linggo, dalawa robbers responsable sa fast food chain sa Bustos at Sta. Maria, Bulacan ang naaresto ng PRO3.
Naaresto ang dalawang robbers sa kanilang hide-out sa Caloocan City, ayon kay BG. Ponce Rogelio Pinones Jr., PRO3 director.
Narekober sa kanilang ang get-away vehicle nila na Toyota Avanza, dalawa sets of license plates, isang kalibre .38, Pho10,000 casjat Php13,000 assorted coins.
Isang police captain ang nasabing pulis na nanloob sa isang convenience store.
Congrats PRO3.....
Prime Water sa CSF alis dyan
Alis Dyan, ito ang matagal ng reaksyon ng mga Fernandinos/Fernandinas sa Prime Water sa City of San Fernando.
Di na sila makatiis sa masamang serbisyo ng Prime Water simula nang hawakan ng family Villar ang CSF water district.
Ayon sa mga konsyumer, ilan taon na rin daw silang nagtitiis sa masama serbisyo ng Prime Water. Ang dahilan mahinang tulo ng tubig sa kanila giripo at medyo naninilaw pa ito.
Dati noong hawak pa ng City of San Fernando Government, malakas ang tulo ng tubig at naiinom pa nila ito.
Subalit sa isang joint venture agreement ng lungsod at PrimeWater nahawakan na ito at doon naging masama ang serbisyo nito.
Sana aksyunan na ni Mayor Vilma Caluag ang karaingan ng mga Fernandinos/Fernandinas.
Buti pa ang San Jose Del Monte, Bulacan, mayor Rida Robes formal na ang ginawang TERMINATION ng joint venture agreement sa pagitan ng lungsod at Prime Water.
Inaabangan ng Fernandinos/Fernandinas ang aksyon ninyo Mayor Vilma Caluag...