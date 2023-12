Kadalisayan ning Pusu

“Nwan la ring dalise pusu, uling akit de ing Dyos.”

~Mateu | Dangka 5: Sunis 8

(Matthew, Chapter 5: Verse 8)

“Saring lugma kekayu, talasulat at Pariseu, makagkumwari!

Uling lilinisan ye ing lwal ning tasa at ing [pinggan, dapot kilub kisna lang pamangikil

at katampalasan. Ikayung bulag a Pariseu!

Mumuna, linisan ye pa ing kilub ning tasa at pinggan,

bang-ting upayang ing kilwal luminis ya naman.”

~Mateu | Dangka 23: Sunis 25-26

(Matthew, Chapter 23: Verses 25-26)

“Nung nanung lulwal king asbuk manibatan king pusu...

Uling manibat king pusu ila ring marok a pamisip, pamakamate,

pamakipangatawan, pamanako, maling pamanyaksi, kasirang puri.

Deti ring makapanyalawla king tau.”

~Mateu | Dangka 15: Sunis 18-19

(Matthew, Chapter 15: Verses 18-19)

“Gawan meng mayap ing impun, at ing bunga na mayap;

o gawan meng marok ing impun, at ing bunga na marok;

uling ing impun makikilala ya king bunga na....

Uling manibat king kasaplalan ning pusu ing asbuk magsalita ya.”

~Mateu | Dangka 12: Sunis 33-34

(Matthew, Chapter 12: Verses 33-34

“Ninu mang balu na ing kakataskatasang kalikasan ning Kanakung pamipalto

at pamandaptan e ya, king pamaglakwan king katawan, mibait pasibayu

king makalabwad a yatung iti, dapot dasnan na ing Kanakung alang-anggang karinan,

O Ardyun.

Ing mibulus king pangagapus, takut at kamwa, binang maka-tingid Kanaku

at magsantung Kanaku, dakal a dakal a tau king milabas medalise

kapamilatan ning pangabalu na Kanaku--at inya pin disnan da ngan

ing kakataskatasang lugud para Kanaku.

Ila ngan - - kabang susuku la Kanaku - - paustan ku lang maki-kayagpangan.

Balang metung tutuki king Kanakung dalan king miyayaliwang sangkan,

O anak nang Prita.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 4: Sunis 9 – 11

(The Song of God, Chapter 4: Verses 9-11)

“Ninu mang miyamapang Kanakung ating lugud at tagulaling a bulung, bulaklak, bunga o danum, tanggapan Ke ya.

O anak nang Kunti, ing sablang daraptan mu, ing sablang kakanan mu,

ing sablang yampang at pamye, pati na ring pamagdimut a daraptan mu, dapat mung gawan mengaring ampang para Kanaku.

Kapamilatan niti mikabus ka karing sablang ablas karing mayap o marok a dapat,

at kapamilatan ning tuntunan ning pamisakwil mikabus ka at miras Kanaku.

E Ku mangalalu kaninu man, o mangabiran kaninu man. Patas ku karing sabla. Dapot ninu mang gagawang kasuywan Kanaku kakaluguran ya, ati yu Kanaku,

at Aku kakaluguran Ku mu naman kaya.

Agya mang ninu mang gawa karing kasumpa-sumpang dapat,

nung makasuglung ya king makatagulaling a kasuywan,

mituturing yang miki-pangabanal uling makadane yang masalese. “

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 9: Sunis 26 – 30

(The Song of God, Chapter 9: Verses 26-30)

***

Ing mumunang-dili o pamuklat a sunis papasyag na ing ulaga ning kapakumbaban anting katumbas ning kadalisayan ding pusu at ati karing ala pang kamale-male a bingut. Ding makatuking sunis patibayan da ing mesabing kaulagan da reti.

***

Dake Talabaldugan

⦁ minisan – gewa o depatan king metung a ukdu; gewang makatamisan. English – did something right at once. Alimbawa king pamangamit: “Minisan namu ing test Paula Marie at mipasar yang tambing inya ngeni masalese ya kapanintunan king Australia.”

⦁ minisanan – anti mu naman king minisan, gewa o depatan king metung a ukdu; gewang makatamisan, dapot magagamit maralas keng pangmarakalan English – did a number of things right at once. Alimbawa king pamangamit: “Asne karakal a ayagtal a manggang Menggay kaybat minisanan na la mung pemye kareng balang akakasagana na.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini: “Ati yu mu keng punta ning dila ku.” Atin kang buring sabyan oneng akalingwan mung bigla keng libutad ning pamitalastasan. Mangapakarine ka man ala na ka mang akarapat uling akalingwan meng tagana ing katayang buri mung sambitlan.

Kabaldugan: Ing amanu e me akapkapkapkap agyang balu mu ne mang tagana, mu pin akalingwan me keng penandit a buri meng sabyan. Bala ati yu mu pin keng punta ning dila mu oneng e me atandanan agyang nanung gawan mu. Kabud n'ya mu datang keng panalala mu potang e mu ne isipan.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ kakalantug – ating masyas a bage magkaynge at mekad guguyud yang batu o sapatus a gagaladgad kabang atsu kareng balitang ning eran o lande a e patag.

⦁ kakalabug – ating tau o animal a magkaynge sasaryan na man o ali. Ing “aksing a “bug” o “bog” yang uyat a amanu.

⦁ kakabug – kaynge malilyari neng kakabugan ya ing katawan o aliwang bage malambut-lambut.

⦁ kakatuk – daraptan kareng pasbul, awang o nanu mang makasara bang ibuklat ding ati kilub.

⦁ tutuktuk – anti keng kakatuk, daraptan kareng pasbul, awang o nanu mang makasara bang ibuklat ding ati kilub.

⦁ kakalaksing – kaynge manibatan keng o kareng perang barya o nanu mang dakal a pirasung bakal o nanu mang metal, pati na deng aliwang bage ating aksing.

⦁ mamaksing – papalwal kaynge mabilisan o agad-agad.

⦁ lalagitik – kaynge ding dutung neng ating lalabas o neng masikan ing labul ning angin.

⦁ lalagutuk – kaynge ding migagasgasan a masyas a bage.

⦁ mamaltuk – banyad a kaynge ding migagadgarang bage, malambut man o masyas.

***

