Kapagmasusyan king Kayaldawan nang Apostol San Pedro (Celebration of Apostle Saint Peter's Day).

“Metung a aldo kabang I Yeswa makatikdo ya lele ning Lawa ning Gennesaret .

deng tau palibutnan de ya at makirandam la king amanu ning Dyos

Ikit na la deng adwang daung keng sikoti ning danum, likwan da reng manasan

a manwas karing dala ra.

Sinampa ya keng metung karing daung, ing metung a bandi nang Simon

at pekisabyan neng idayu neng bagya keng bebe.

Kaybat linukluk ya at tiru na la ding tau keng daung.

Kayari nang migsalita, sinabi na kang Simon,

“Ume ka king malalam a danum, at ibalag mo ring dala bang dakap asan.”

Mekibat ya I Simon, “Gino, ginusal kami king kekaban ning bengi

at ala kaming adakap nanu man.

Dapot uling sinabi mu, ibalag ko ring dala.”

Kaybat dang gewa ita, mekadakap lang bina karakal a asan

inya deng dala ra megumpisa lang mangalapak.

Inya pepabalwan da la ring kayabe da king sumangid a daung bang datang at sopan da la,

at dintang ;a at kisna da la ding adwang daung a sari katmu inya maybug na lang lumbug.

Inyang akit nang Simon Pedru iti, siniklod ya arapan nang Yeswa

“Dayu ka kanaku, Ginu; makasalanan kung tau!”

Uling ya at ding aliwa nang kayabe mengasdan la karing adakap dang asan a ikwa da

pati na di Santyago at Juan, deng mambang nang Zebedee, kasanggga nang Simon.

Kaybat nganang Yeswa kang Simon “E ka tatakut; magmula ngeni magligo kang tau.”

Inya inigut da la ding daung da keng bebe, likwan da ing sabla at telukyan da ya.”

~ Lukas | Dangka Sunis 51:5-11

(Luke 51:5-11)

“Inya minta ya kang Simon Pedro. Ngana kaya, “Ginu, wasan mo ring bitis ko?

Mekibat ya I Yeswa, “Ing gagawan ku e mu balu pa ngeni, dapot asanak mu kaybat.

Nganang Pedru kaya, “E mo wasan deng bitis ko!”

Mekibat ya I Yeswa, “Nung e da ka wasan, ala kang dake kanaku.”

~ Juan| Dangka : Sunis 13:5-8

(John 13:5-8)

“Kanita I Simon Pedro, tatalan yang talibung, pepalwal ne

at tinira ne ing alipan ning pari, at tinabas ne ing wanan nang balugbug;

at ing lagu ning alipan Malkus.”

~ Juan | Dangka : Sunis 18:10

(John 18:10)

“At nganang Yeswa kaya, nwan ka Pedru Baryona, uling ing laman at daya

e na bilalag ini keka, dapot ing Ibpa kung ati king banwa, sasabyan ku mu naman ini keka Pedru,

at babo ning batung ini italakad ke ing pisamban Ku; at ding pasbul ning 'ades e na la saulan deti.

Ibye ku la keka ding susi ning banwa; at nanu mang itali mu keti yatu mitali namu na man

king banwa, at nanu man ing kalagan mu keti yatu makalag na mu naman king banwa.”

~ Mateo | Dangka 16: Sunis 17-19

(Matthew 16: 17-19)

“Dapot kabalikid na at pangayakit na karing talatuki na,

Sebyanan ne I Pedru at ngana,

“Munta ka gulut ku, Satanas; uling e mu titingid ing isip mu

keng kapakanan ning Dyos, dapot king tau.”

~ Marko| Dangka 8: Sunis 33

(Mark 8:33

“Mekibat ya I Yeswa, “Itabili mu ing bye mu para kanako?

Tutwanan, tutwanan, sasabyan ku keka,

bayu ya tulauk ing tandang ipaglingad mu kung makatatlu.”

~ Lukas | Dangka 22: Sunis 34

(Luke 22:34)

“At dintang ya at disnan na lang matudtud, at ngana kang Pedru, Simon, matudtud ka?”

E ka malyaring magbante king metunga a oras? Magbante ka pa at mangadi

bang e ka miras keng tuksu; ing diwa bisa ya, dapot ing laman mayna ya.”

~ Juan | Dangka 13:Sunis 38

(John 13:38)

“Kanita I Simon Pedru, tatalan yang talibung, pepalwal ne at tinira ne ing alipan ning pari,

at tebasan ne wanan a balugbug; at ing lagyu ning alipan Malkus.

Inya nganang Yeswa kang Pedru, “Isubli me ing talibung keng kaluban;

ing basung binye na ning Ibpa, e ke inuman?”

~ Juan | Dangka 13:Sunis 38

(John 13:38)

“I Pedru, babalikid ya, ikit ne ing talatuking kaluguran nang Yeswa a tataluki karela:

ing metung a migsandal king salu na mu naman king apunan at ngana,

“Ginu, ninu ing magtaksil keka?” Inya I Pedru a makalawe kaya ngana kang Yeswa,

“Ginu, o ing taung ini naman?” Nganang Yeswa kaya,

“Nung buri kung mandatila kaya angga king panyatang ku,

nanu ita keka? Talukyan mu ko!”

~ Juan | Dangka 18: Sunis 38

(John 18:38)

“Tatalukyan neng Simon Pedro I Yeswa, at antita mu naman ing metung a talatuki.

Ngeni neng ing talatuking ita kakilala ne ning matas a pari,

at linub ya agnan nang Yeswa king bulwagan ning matas a pari,

dapot I Pedru makatikdo ya king lwal ning pasbul.

Inya ing aliwang talatuki, a kilala ning matas a pari,

linwal ya at migsalita king magbante pasbul, at pepaluban ne I Pedru.

Kanita, ing alipang babai a migbante king pasbul ngana kang Pedru,

“E wari metung ka namang talatuki ning taung ini, e wari?”

“Ali ku.” nganang sinabi.

~ Marko | Dangka 14:Sunis 66-71

(Mark 14:66-71)

“Ing Ginu pinildis ya at linawe ne I Pedru. At I Pedru aganaka na ing amanu ning Ginu,

nung makananu neng sebyanan, “Bayu ya tulauk ing tandang ngeni, ilingad mu kung makatatlu.

“At linwal ya at menangis ya asna kapait.”

~ Juan | Dangka 18:Sunis 25-27

(Mark 18:25-27)

***

Maligayang Kapyestan king Apalit a parangal kapamilatan ning libad kang Apung Iru o San Pedro kambe nang Apung Ambu o San Pablo magmula napun—ka-20 ning Unyu, ing kapyestan ngening ka-29 at ing libad panatad ken namang ka-30 ning bulan mu naman. Lwid ing libad at lwid ya ing Balen at ding memalen ning Apalit!

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.