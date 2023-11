Karing Asbuk da ring Bingut (From the Mouth of Babes)

“Karing pekapun ding talatigtig. Karing kasangkapan ning Gat, Metung a dalit nang Dabid. O GINU, kekaming Ginu, Asne kapantas ing Lagyu Mu mabilug a yatu, ninung miyatna king ligaya mu babo ring banwa!

Ibat karing asbuk ding bingut at sususung pungul mitalaga Kang sikanan, pauli ding Kekang kasalang, bang apataimikan la ring kasalang at ding talapanablas.”

~ Dalit | Dangka 8: Sunis 1-2

(Psalm 8:1-2)

“Dapot inyang ding pun pari at ding talaturu ning batas ikit da la ring makasdan a bage pemandapat Na at ding anak ngarang gugulasyo karing bulwagan ning templu, “Lwid ya ing Mambang nang Dabid!”mimwa la ngan.

“Darandaman yu nung nanung sasbyan da rening anak a dene?” Kitang da kaya.

“Wa” pekibat nang Yeswa, e yu pa wari abasa,

“Karing labi da ring anak at bingut, Ika, Ginu, pedatangan Mu ing kapuryan Keka'?”

~ Mateu | Dangka 21: Sunis 15-16

(Matthew 21:15-16)

“King talaturu ding magdalit: agpang king Gittit. Metung a dalit nang Dabid.

O GINU, kekaming Ginu, tune yang makasdan ing legwan ning lagyu Mu king mabilug a yatu! Telatag mu ing ligaya mu babo ring banwa. Karing labi da ring anak at bingut, tinatag mu ing sikanan pauli ding kasalang Mu, bang apatuknang la ring kasalang at ding talapanablas. Neng tatalanga ku karing banwa, ding gawa ding taliri mu, ing bulan at ding batwin, a sinamas mu kabilyan, nanu ya ing tau at migaganaka Ka kaya, at ing anak ning tau inya magmasabal ka kaya? Makanyan man gewa meng malating bagya kesa kareng makabanwang lelangan at pitunganan me king dangalan at ligaya.”

~ Dalit | Dangka 8: Sunis 1-9

(Psalm 8:1-9)

***

Ing kapakumbaban makayama king Apung Ginu. Ing kapakumbaban likas karing bingut. Ala pa karing pusu da ing ketasan lub at kaparatutan inya ing kadalisayan da pusu makayagyag king Dyos. Ila ring panaligan Na at pagkaluban kebyasnan bang akit ing kakataskatasang katutwan a mililingad karing makatwa lakwas na ring mangatas lub, mapangaya at mangaragul a buntuk pauli ning pibandyan da, upaya at kasikatan.

Ila ring anak at bingut ding makasukul king pusu ning Ginu at ing kadalisayan da isip at pilubluban yang katulan Na. Inya pin ala tamung akakit a mangatwang angeles. Deng matwa mapanagkas la. Deng matwa mapaglaram la. Deng matwa mapamaryus la. Deng matwa mapangarirya la. Deng matwa palpipate la at dakal la kasaman at kasalang.

Deng aswang, pane lang mangatwa. Deng magkukulam mangatwa la naman at manangasura. Alang masanting at alang malagu. Pane lang mengalumpis balat at salbag-salbag bwak at mangataram mata at kisna lang mwa karing pusu dang matuling. Aliwa la reng angels. Kisna lang lugud at katutwan karing pusu dang dalise. Mangalagu la ngan at mangasanting uling malinis la, dalise at malagu pilubluban.

Pane lang anak at bingut deng angels, e wari?

***

Dake Talabaldugan

miniblas – menalili o memalit imalan/susulud; migbayu, menuman. English – changed clothes, garments or costume, switched, altered, shifted or put on different clothes. Alimbawa king pamangamit: “Akaparan neng tutung Osang ing imalan nang susulud ibat aliwang bangsa inya pin pilan nang aldo e ne miniblas agyang pagsisti de reng manakit kaya.”

miningal – sinunga, penagal na ing pansisnawa na pauli ning pagal o karug. English – gasped, heaved, wheezed, breathed hard or hevaily, caught one's breath, drew in one's breath, gulped. Alimbawa king pamangamit: “Asna kakaba pilanditan ing kanakung talaturu dapot inyang karas na keng wakas e ya man miningal agyang bagya mu.”

miningat – migkalakalale, migbagya-bagya, mengilag king nanu mang panganib, sakit o sigalut. English – watched out, took care. Alimbawa king pamangamit: “Inya pin agya mang mesakit na la ngan deng alus katubale nang Andru, ya mu kabud ing e mikasakit uling miningat yang masalese at e na pepaburen miyawa keng panglaganas a sakit kanita.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini: “Ing marapal mamulandit nung matapa ya asna kasakit.” o “Ing taung mabilis mamulai—kabud masugat ya dakal ya tai Wa pin naman, nung pin namang mabilis kang mulandi--mabinit ka namang manasakit uling malalam ka maging sugat uli ning sikanan o bayat ning damusak mu.

Kabaldugan: Buri na sabyan ning diparang ini marapal magtagumpe at kulang tyaga king pamanenaya bina lang manasakit kabud e da dasnan ing pakirasnan dang taluktuk ning tagimpan da. Samal lang samal, inya kadugpa da asna kasakit kabud misaldak la.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

aswalan – pakikwanan agyang ati king aun a malalam gamit ing nanu mang kasangkapan o agyang gamat mu.

kalkalan – anti king aswalan, pakikwanan agyang makananu kasalikut o katambun agyang gamat mu ing gamitan.

kutkutan – kabas ning awalan at kalkalan dapot bagya mu ing dapat bang akwa ing nanu mang pakikwanan, antimo ing tinga, luga o dinat arung.

kalikutan – kalkalan gamit ing taliri o malating kasangkapan.

katikutan – kalkalan gamit ing taliri o malating kasangkapan. Katayang magagamit karing talapanulung ipan.

balungkitan – mengari kaeng kalikutan at balungkitan, dapot ating gamit a kasangkapan.

sungkitan – salungat ning katikutan, balungkitan at kulkulan, pakikwanan keng matas a karinan o pisabitan.

kulkulan – gamitanang pala, piku o absak bang dasnan ing aunan a pakirasan.

***

