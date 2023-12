Kawatasan Dikil king Pamaglipas ning Panaun (Poems About the Swift Passage of Time)

“Balang penandit paganaka keng pamanagkat ning milabas;

Deng kinang ning daratang miyayaliwa la tabas;

O ba't mo patse ala nang payntungul ing panandam,

alang paninap a tutubu, pangisnawa mung malalam.

Antimo ngening aldo iti e ku balu nukarin,

Kelingwan ku na ing lasun ning tawli nang abilin.

Makalibang ing balang saguli, makaynip ing manenaya;

Ing bye mayap binang makuyad at ing marok makaba ya.

Magkasakit kung gagapang kawangis ke ing gamat ning penandit,

Dudurut ku aldo't bengi kabang isip susulapo at malilipit;

Kanayun ning piblas na pane ya mung matuling;

Aliwang kule manawang, makasilo, makaduling.

Balungus ning payntungul nanu ing buri nang sabyan,

manintun ya pang asubu anggang mipmu ne atsan;

Butad ne keng mengalabas e pa mu rin titikum,

Lalangut alang patugut dasnan ning aldo mukum.

Malinamnam ya ing apan at banayad ya ing bubu,

Atin yang pangil ing bengi at ing aldo ating kuku.

Tatakut la king sagwan dangat la pin balang metung,

Mangaksing ya ing gulisak matudtud ka keng bulung.

Kawewe da ring kwayan pati reng susulapo,

matas la man darasnan e no man misulapo;

Tutuki la keng agus ninu mang mabat karela,

e ra agyung mianyud, mikawani't mayulila.

Ing ket na ning galingaldo bina ke mang panandaman

mamakas keng sisilim lalam ning byuk nang likwan;

Deng bage sadyang keng lalam ila namang makababo,

Deng bage napun a dinatang ila naman deng mamako.

O't lilingad ing katutwan o't tatakpan ing dusing,

Atin kang akarapat nung panakap mu uling?

Kutnan me mang asna lambat ing balugbug ning saguli,

Magparalampu ka man keng bukas ene mibalik ing ngeni.

Nanu pin mo, nanu pin sa ing keka mo ping susumbat?

kutnan me mang libu-libu ene makapakibat!

Papasyag da reng tulud magumpisa nong maglulun,

Bumbunan na ning ngeni, talampakan ne ning napun.”

“Malibo-libo Panaun” (King Kadwang Libung Banwa ning Ginu)

~Miguel Serrano 12.21.1999

“Metung kang kule gugulis kng panakit kung bulag;

Metung a dalit a manigtigan kng panandam kung lingo;

Metung kang gasgas e ku na malyaring taluntunan;

Aldo maslag e na mibalik pasibayu nune king pilublubang mapagal.

Balikdan da ka e mu ban atin kung dasnang payntungul,

Nung e bang byayan ing mayumung milabas pati na ing memakas mung tula

king timan mung pepaganaka kng melili kung napun.

Ya'ng minye mu naman inawa king kapanandaman malambat nang meyangubye.

Malikid na ka man kaya ambisna misan mu man?”

“Pamibalikid”

-Miguel Serrano 12.5.2000

Balang daratang ing pusad ning katlung bulan,

milipasang dimla kikintal king ulilang napun;

Ing gabun mangaspak, manyanga ing siwang,

Bulaklak at bunga lulsut kareng impun.

Ding asan, ding bulig magtambun keng burak,

king makabang tudtud manenayang ura't mabasang mulagat;

Ing laput lalangi maging alikabuk;

Ing lasa ning danum nukarin na ngeni pantunan ning asbuk.

Deng anak a paslit aligaga la king pamagtampiso;

Balat mung mibubwa kawangis yang kuran lalapo king sabo.

Lunto lang gagalgal deng sablang akakit keng gulis pasable,

Makasilo aslag makamulagat ka dapot e milawe.

Nanu'ta ing daptan ning labi kung mawa at lalangi,

E ke man abawal, e bisang patugut, e bisang mitikum.

Ing aldong a'pali keng babo payndatun,

gabung mipatakan mamasuk, mamalipatu, sisingo ing alimum.

Singkamas at pakwan ila reng pupulan,

mumumpe keng kawa ding labing mebakbak;

E ka bisang kimut, o tikdo mu man sa, asna ka katamad,

keng sablang marimla papasno ka't magtabutabugak.

Bulung makakapit keng tangke o impun,

manenayang labul - keng angin mamamun.

Alino mang ulas e tatagkil lawe,

pekamaulaga ya pin ing danum at labul ning pamepe.

Taksyapu ding anak o't matula la pa?

Magsayat't mamyalung e wangis deng matwa.;

Magkasat king are at pagulung-gulung,

e do man paurud deng bwak da bista man malabung.

Ing bwak, atlu na mu, ning matwang balu ku

pebakukak na pa digsu ya mekalbu;

Ing kayang memale manasue't manyanggul

keyang pakatali ing balang simulmul.

Makananung ing tula ning tau masukad?

Keng dimla bubungit mantun yang mapali;

Karas ning kaleldo magdulap yang dimla,

maliswas mibulus daig ne pa'ing makatali.

Nung ating lulugud agad yang sasawa,

bulag keng makatud, akakit mu'ing mali;

Potang melakwan ya agad yang manintun

susumpa ing dimla - giginwan ing pali.

Ulaga ning pali bibye ning kaleldo,

agaganaka kung bina bulan ning kauran.

Pota namang lulbug, daramdaman dimla

ing panintunan ku ing kabaligtaran.

Atin mang matula, atin ring lulungkut,

ya pin deng melakwan, at ala karela ing mangamus gulut,

Yelu libutad da at aping meyangu,

mipangalingwan la at mipanyakit pusu.

O't kaya malambat ing balang penandit,

Ing bengi asna kuyad anggang galingaldo?

Datang ning sisilim man bala mamiragli,

ing balang atagmwan mu singsungit kakagli.

Asna pin kasulit ing buri ning tau,

ala yang katulan king keya miraras;

Ing panintunan na paninapang sinta,

potang ati na yu daig ne pa ing pulgas.

Kawangis ning pali na niting kaleldo,

mamiragling dasnan patse marayu pa.

Pangaratang naman kan'ta ya mimisding,

daig ya ing sampaluk king kaslam na lupa.

Pakamalang Guinu, ninanu ke ngan pin?

E migaganap karing pagkalub mu;

King dimla o pali, antayu'ing ulaga,

panyangkan ing palpak maski na kaninu.

Kapale!

KILDAP KALELDO

-Miguel Serrano 3152000

***

Sumala la pa mu pu reng atlung dake ning Kapisik a Talabaldugan, Diparan at Kasebyan at Mikanlapit at Misgulung a Amanu anting pamamye dalan karening kawatasan. Payari ne ppu ing banwa at mangaylangan ditak a paynawa bang dinan dalan ing pamaglipas ning panaun.

***

