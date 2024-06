Kayaldawan nang San Juan Bautista (Saint John the Baptist's Day)

“Ing kamuluan ning aral dikil kang Yesu Kristo, ing Mambang ning Dyos,

Makasulat king Isayas ing propeta: “Padala ke ing abilin ku mumuna keka,

a miyadya king dalanan mu”--”ing siwala ning metung king ilang,

Iyadya ya ing dalan para king Ginu, gawa kang matulid a gasgas para kaya.”

Ing mabilug a Yudean at ding memalen ning Yerusalem linwal la para karela.

Pangumpisalda ing kasalanan da, mebinyag la la kaya king ilug ning Yordan.

I Juan makapiblas ya king bwak ning kamelyu, kapamilatan ning balat a sinturun king papalwan na, at mengan yang durun at pulut panilan.

Ini ing payabut na: “Kaybat ku ating datang a lakwas mayupaya kesa kanaku,

deng tali ding kayang sandalyas na ala kung karapatan bang duku at kalagan la.”

Bibinyagan da kayu king danum, dapot ya binyagan na kayu kapamilatan ning Nwan a Diwa.”

At king panaun ayta I Yeswa menibatan y a king Nazareth ning Galileya at bininyag neng Wan

king Yordan.”

Kabang I Yeswa sasaka ya king danum, ikit ne ing banwang megising pabuklat at ing Diwa durugpa yang anti king patipati.

At ing siwala menibatan ning banwa ngana:

“Ika ing Mambang ku, a kaluguran ku; keka bina kung matula.”

At kabud na ne mu peparala ning Diwa king ilang, at ati yu king ilang lub ning apat a pulung aldo, tutukswan nang Satanas. Abe na la ding mangabangis a kaladwan, at ding angeles inantabayan da ya.

Kaybat nita I Juan mesukul ya, I Yeswa minta na ya king Galileya, papasyag na ing mayap a balita ning Dyos.

“Ing panaun dintang na, nganag sinabi. “Ing kayaryan ning Dyos malapit na. Sumisi at manalig king mayap a balita!”Kabang maglakad ya I Yeswa keng bebe ning Dayat ning Galileya, ikit ne i Simun at ing kapatad nang Andres a miyayatsang dala king lawa, uling mangliligo la.”

“Ume kayu, tukyan yu ku,” nanang Yeswa, “at gawan da kayung magligo ding tau. Tambing likwan da la ding dala da at tikyan da ya.

Inyang mipalaut na ya; ikit ne I Santyagu mambang nang Zebedee at ing kapatad nang I Juan makasake lang daung, magadya karing dala da.

Kararagliinaus na la, at likwan de ing ibpa dang I Zebedee king daung kambe ding inupan dang tau at telukyan da ya.

Minta la kiing Capernaum, at dintang ing Sabadu,

I Yeswa minta ya king sinagoga at megumpisa na yang menaral.

Deng tau mengasdan la king panaral na, uling tiru na na la anting metung a ating upaya,

e anti karing talaturu ning batas.

Kanita mu ating metung a tau keng sinagoga a seniban na ning marok a diwa ginulisak ya.

"Nnau ing kaylangan mu kekami, Yeswa ning Nazareth? Dintang ka bang siran mu kami?

Balu ku nung ninu ika—ing Metung a Banal ning Dyos!”

“Manaimik na, nganang pabalang Yeswa: “Lumwal ka kaya!”

Ing marok a diwa kilug ne ing taung masikan at linwal ya king katawan nang gagaikgik.

Deng tau mengasdan lang bina at mipangutang la;

“Nnau ini? Bayung aral—at ating upaya! Utusan no pa reng marok a diwa at mamintu la kaya.”

Ing balita dikil kaya mabilis mikalat king mabilug a dane ning Galileya.

Inyang kalako da keng sinagoga, meko la kambe da ri Santyago at Juan king pibalebale nang Simon at Andres. Ing katwangan nang babaing Simon makarate ya at malagnat, at sebyanan de I Yeswa dikil kaya.

Inya sa pintalan ne, kinwa ne gamat at sinopan neng tinikdo.

Ing Lagnat likwan ne at megumpisa yang amanya karela.

King benging ita kaybat nang limbug ning aldo dela do reng dakal a salunan

kang Yeswa at deng misaniban dyablu.

Ing mabilug a balen migtipun la keng pasbul; at I Yeswa inulu na ing miyayaliwang sakit.

Tinabi na la naman ding dakal a dyablu, dapot e na la pepaburen magsalita deng dyablu uling balu da nung ninu ya.

Munag, kabang madalumdum pa, tinikdo ya I Yeswa, likwan ne ing bale at minta ya king makakawaning dane, nung nu ya menalangin.

I Simon at deng abe na linwal la bang pantunan da ya, at inyang akit da ya, ginulyo la at ngara: “Balang metung mantun keka!”

Mekibat ya I Yeswa, “Munta tamu keng aliwang dane—karing mangalapit a balayan—bang makapanaral ku mu naman karin. Inya sa't dintang ku.”

Inya miglakbe ya mabilug a Galileya, manaral karing synagoga da at tinabi na la deng dyablu.

Ing taung ketungin linapit ya kaya at megmakalunus makasiklod;

“Nung buryan mu, malyari mu kung alinis.”

Kisna king lunus, I Yeswa inapse ne ing gamat na at tigkilan ing tau.

“Bisa ku.” ngana, “Luminis ka!”

Kabudabud ing ketung likwan na ya at mipaldan ya.

I Yeswa pepalakwan neng tambing at ating masikan a bala: “E mu panyabyan a ini kaninu man. Dapot ume na ka, pakit mu ing sarili mu keng pari at miyampang kang daun a tiru nang Moyses kekayu para king pamaglinis, anting payune karela.”

Gewa na linwal ya at megumpisang magsalitang balabalaus kakalat na ing balita.

Anting bunga niti, I Yeswa e ne makalub masalese karing balayan dapot tinuknang ya lwal na

ning metung a malungkut a dane. Makanyan man memanyatang la kaya ibat karin balayan a makalaganas.

~ Marko | Dangka 1:Sunis 1-45

(Mark 1:1-45)

