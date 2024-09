Kayaldawan ning Pangayangu na Bye San Nicolas de Tolentino (The Passing of St. Nicholas of Tolentino)

Ampat ikang makapasyag

Patulunan ming mapanyap.

Lingun ka keke at gunyat

Maligayang San Nicolas.

King daing ding pengari mu,

novenas a e kalaru

kang San Nicolas Obispu,

ning Dyos ligud na kau.

Bista’t baug lang matuyag,

Abunga ra ka’t penganak.

Inyang pepagaral da ka

King sulat ampong Latin pa,

Alang sulit mituntun ka

Ning Dyos pablasang lub na.

Itingan lugud a ganap,

Akamtan mung luwat-luwat.

Uling bunga kang pagmala,

Ing Dyos e mo sasawa;

Keka magkalam upaya

King kapagmalan gagawa.

Lugud na keka masapsap

Miparati dating lumbat.

Linub kang mig-reliyoso,

King Agustinong Convento

Karin maustang tinggap mu

Ing king Orden Sacramento;

Karin mu naman sinilad,

Kabanalan a masapsap.

Pablasang kekang tibwan

Ing minlungang kabanalan,

Salamin da kang malino

Ding sablang pengaynawan,

Begyan mung alang likat

Ing pamamalasa king balat.

Ngening ume kang paynturu

King pipangadyan mung koru,

Sunlag mayakit lang tutu

Batwin king abitu mu.

King pekapun da retang lat

King salu karin ya saslag.

Anam nang bulan a wewe,

Bayu makwa kekang bye;

Yukyuk no keka parangal

Angeles indat kaniglan

Daralit da’t ipagkoplas

Tula mung makapuk miras.

Kanitang milalapit na,

Ing kamatayan mu dumpa;

I Kristo delawan na ka

Abe neng mal a Indu na.

Ngara kabud keka gingkas

Isaplala ra ka’t itas.

E ata inyang miras na

Itang mapalad a aldo;

Minukyat kang mekilimbal

Karing Santos Angeles man.

Karin ka datang king lambat

Papuri king Dyos tang lat.

-GOSU NANG SAN NICOLAS DE TOLENTINO,

Inambag nang Bb. Gertrudes Reyes ning San Isidro (+), Makabebe

***

Mibait ya i Nikulas karing pakakalulung pengari a menuknangan malapit king Tolentinu at nu, agyang king kebaytan na, ala lang supling. Minta la anting magpanata king Bari, king Malwing Italya, bang mangadi king santungan nang San Nikulas bang mipagkalamang supling. Kaybat dang minuli pibale-bale, king maragul dang tula, metung yang mambang ing misapwak nung nu da pigkalub ing lagyung Nikolas.

King maranun a banwa ning bye na dimdam na na ing aus king bye ning pangamapanyamba. Katagmu na king pekapun ding kabalantyang Agustinu ning Tolentinu, linapit ne bang matanggap king pipagparyan anting bayung talasuyu. Delanan na ngan ing banwa ning pamagbalangkas at pamagaral at king banwang 1270 mikatungkulan ya anting pari.

Saguli mu kaybat nang meging pari, mika-malino yang paninap a nung nu ing meyangu-bye Agustinu pepakit ya kaya at migparalampu ya king saup na. “Magdusa ku karing lagablab a reni, a nung nu ing mayap a Dyos, kabang tatanggapan na ing pamanyisi ku, malunus na kung padalisen. Magmakalunus kung magmisa ka para karing mengayangu-bye para kanaku, ba’kung mikabus karing kasakitan ku.”

I Amung Nikulas mengadi yang kabukas at king tutuking aldo kitnan ne ing Pekapun bang mirinang kapayntulutan bang aydaun na misa na para karing magdusang kaladwa king Purgatoryu. Depatan na at kararagli kaybat nita ing paring pepakit kanita linto yang pasibayu at binitasa nang deng aliwang kaladwa mikabus na la king Purgatoryu.

Ing kapalyaryang ini ayagyag na ya i Nikulas para king pamangaylangan a pamangading alang patugut para karing kaladwa king Purgatoryu, at midaun king ampang ning Misa para kaniti. Mindatila iti anting mekamaslag nang gawi king keyang pangamakadiwa. Inyang 1275 miyatasan ya king kabalantyan ning Tolentinu at mindatila ya karin angga na king kamatayan na inyang ka-10ng aldo ning Setyembre, 1305.

Megi yang pekapagdulapan anting talapakumpisal at pangdiwang talapatuntun dapot ing panga-talagunyat na para karing kaladwa king Purgatoryu karin ya peka-magaganaka, at masasambitla anting karelang patulunan. Ya ing mumunang-diling Agustinu ing mekilala anting nwan, inyang 1466, at 77ng banwa kaybat ning kamatayan na ding tagan na matatangal la pa king pisambang maragul a makatagulaling para king dangalan na king Tolentino. Karing keraklan mipapagkaluban yang dangal anting Patulunan da ring Banal a Kaladwa.

(Ing kasulatang milabas milikas ya king limbag ning Pisamban nang San Agustin, Cork, Ireland o http://www.staugustinescork.ie/augustiniandevotions/St_Nicholas_of_Tolentino.)***

Masayang kapyestan pu karing kekatamung talapamasa karing Balen ning Lubao at Makabebe at king aldo ning pangayangu-na-bye San Nicolas de Tolentino a karelang patulunan.

***

***

Dake Talabaldugan

1. napus – ing milabas a aliwang aldo o bengi. English: the past day or night Alimbawa king pamangamit: “Minurang asna kasikan napus a benging pauli kami ibat king Masantul.”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Neng kanung malapit na ing kapyestan nang San Nicolas de Tolentino, kanita ing panaun ning pamanyatang ding tarat pati na luklak at palpakwit. Malapit na kasing magumpisa ing panaun ning dimla at ing bulus ning uran alang patanat. Ing abagat magdalang masikan a labul ning angin at alang patugut ing duldul at kildap kambe ring mangasikan a bagyu.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1.abagat – labul ning angin a manibatan king dane Mawli

2.amyam – labul ning angin a manibatan king dane Pangulu

3.albug – bunga ning matikding pamanuran a kayagnan ning bagyu at e mayap a dane ning kabalenan o kalungsuran a ala o e gaganang paligi

4.atab – matas a balitang ning albug o high tide

5.bagyu – masikan a angin kambe ning alang patugut a pamanuran

6.kati – kabaligtaran ning atab—mababang balitang ning albug o ning dagat o sea level

7.sanap - sanapan – ditak a ditak mung albug, manga anggang sakung mu

8.sigwa – matikding miyagnan-agnan a pamanuran, bagyu at albug

9.unus – mengari king sigwa, matikding miyagnan-agnan a pamanuran, bagyu at albug

***

