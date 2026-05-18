KURIKULUM, KAALAMAN, AT KAPANGYARIHAN (Huling Bahagi)

Ito ang sinasabi ng maraming guro: ang bansa ay hindi lamang assembly line ng labor kundi isang komunidad ng mga nag-iisip na mamamayan.
PROS: Ang STEM, Professional Programs, at mga Economists
Sa kabilang panig, may lehitimong reklamo rin.
1. Overloaded curricula, underdeveloped specialization
Para sa engineering, health sciences, IT, at iba pang professional programs, ang GE ay kumakain ng credit units na dapat sana’y napupunta sa laboratory work, clinical exposure, at internships. Sa isang bansang kulang sa high-level technical professionals, hindi biro ang bawat unit na nawawala sa specialization.
2. Outcomes-based education at global alignment
May punto rin ang mga policy analysts na nagsasabing ang GE, sa kasalukuyang anyo nito, ay hindi malinaw ang kontribusyon sa Philippine Qualifications Framework Level 6 outcomes. Ang tanong nila: kung competence-based na ang edukasyon, bakit naka-“block” pa rin ang GE imbes na integrated ang competencies sa buong curriculum?
Ang Tunay na Nagbabanggang Disiplina
Ito ang mahalagang linawin: hindi ito simpleng pro-GE vs anti-GE debate. Ito ay banggaan ng:
• Humanities at Social Sciences vs Technocratic at Market-driven Disciplines
• Education as nation-building vs Education as workforce preparation
• University as moral-intellectual space vs University as training center
At parehong may bahid ng katotohanan ang bawat panig.
Paano Ito Dapat Maresolba?
Hindi sa pamamagitan ng command-and-control memo mula sa itaas.
Ang tamang resolusyon ay hybrid at dialogical, gaya ng mungkahi ng ilang policy scholars:
1. Lean but meaningful national GE core (hal. 24–30 units), malinaw ang intended competencies, hindi lang course titles.
2. Institutional differentiation: hayaan ang SUCs, LUCs, at private HEIs na magdisenyo ng GE ayon sa kanilang mandato, basta’t nakatutugon ito sa malinaw na outcomes.
3. Spiral articulation ng SHS–College: hindi simpleng “nilipat na sa SHS,” kundi malinaw kung ano ang ginagawa ng kolehiyo na hindi kayang gawin ng SHS.
4. Faculty transition and protection: hindi puwedeng may curriculum reform na may collateral damage sa mga guro.
Sino ang Dapat Makinig Kanino?
Ang sagot: lahat, sa lahat, pero may hierarchy ng accountability.
CHED: dapat makinig sa guro, hindi lang sa mga economists at sa industriya.
HEIs: may academic freedom, pero may pananagutan sa lipunan.
Mambabatas: hindi dapat magdikta ng curriculum batay lang sa mga political sound bites.
Guro at Akademya: kailangang aminin na may mga GE practices na outdated at nangangailangan ng pagbabago.
Ang curriculum reform ay hindi simpleng pagtatanggal o paglipat ng mga asignatura. Ito ay kolektibong pagdedesisyon kung anong klaseng bansa ang binubuo natin sa loob ng silid-aralan.
At kung hindi ito pag-uusapan nang malalim, malinaw, at may paggalang sa iba’t ibang disiplina, ang mare-reframe lang ay hindi ang General Education kundi ang mismong kahulugan ng edukasyon sa Pilipinas.