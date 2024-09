Lakwas Mung Titas Ing Sarili Mu, Lakwas Kang Mibababa (The More You Exalt Youself, The More Lower Yourself)

“At king pangayakit king aske ning tau, beba na ing sarili na kapamilatan

ning panga-mapamintu angga king punta ning kamatayan, agyang kamatayan king kurus.

Inya ing Dyos mataluktuk neng tinas at pigkalub na kaya ing lagyu

a lakwas matas king balang lagyu, bang king lagyung Yeswa ding balang intud

sukat siklod, king banwa at yatu at lalam ning yatu at balang dila ipagtapat na

a ing Lagyu YesuKristu panginwan Ya, king ligaya ning Dyos Ibpa!”

~Pilipyanu | Dangka 2: Sunis 8-11

(Philippians 2:8–11)

“At nganang sinabi, Tutwanan sasabyan ku kekayu,

Nung e kayu manuman at maging anti kareng anak a mangalati,

e kayu makalub king kayaryan ning banwa.”

~ Mateu | Dangka 18: Sunis 8-13

(Matthew 18:3)

“Ninu mang itas na ing sarili na mipakarine ya at ing papakarine na ing sarili na mitas ya.”

~ Mateu | Dangka 23: Sunis 12

(Matthew 23:12)

"Kababan lub, kelang-pamagmaragul, kelang-katampalasanan, pamibata, kayanwan,

pamaglapit king tune ginung pangdiwa, kalinisan, katatagan at pamanampat

king sarili; pamanyakwil karing parikilan ning pamikabsi ring panandam,

kelang maling kasarilinan, ing kamalitan king karokan ding beytan, kamtayan,

ketwan at kasalunan; kelang pangatali karing anak, asawa, pibale-bale, at aliwa pa,

at pamipante-pamisip sagsag ning masampat at e masampat a kapalyaryan; parati

at alang salat a pamanyuyu Kanaku, pamanyalagi karing makakawaning nangan,

kelang pangatali karing keraklang maldang tau; pamananggap king ulaga

ning pamangilala king sarili, at mapagmatulid a pamagdulap

para king Kalusuk-lusukang Katutwan—deti ngan pabalu Ku keka anting belwan,

at ing sanung salungat kaniti kelambelwan.”

~Dalit ning Kaktaskatasang Panginwan,

(The Song of God, 13: 8-13)

***

Tuklu ta na naman karing bulan a mayayari keng “ber” at ita mangalbadugan a palapit nang palapit ing Pasku o kebaytan ning Ginung YesuKristo. At ing Pasku megi yang tanda ning kapakumbaban. Kapakumbaban ning Ginung Yeswa, kapakumbaban ning Indung Marya at kapakumbaban nang Ibpang Talaiwing I Yusuf o Jose. Idagdag ta pa ing kapakumbaban ding atlung ari.

Makayama la reng bingut pauli ning karelang elang-male inya sa't asno kapakumbaban at uli ning antita la—lakwas lang lalagu o sasanting karing manakit karela. Nung malyari mu pin e no daragul pa reng bingut at mandatila na la mu keng kabilyan dang alang male, alang ketasan lub—pane mung kapakumbaban,

Ing ketasan lub kasi ababalikdan tamu king milabas pati na king minunang kapalyaryan a mitala keng Banal a Kasulatan inyang pauli ning ketasan lub di Eva at Adan pepalayasan na la ning Ibpang Kakatsakatasan king Paraiso at manibat kanita deng sablang meging sapni da megmula na lang magdusa pauli na ning kelang-kapakumbaban o ketasan lub.

Sana magi talu ngan anting bingut king panugali dang mapakumbaba, e mu king pamisip at kanita ing labwad magi yang payapa.

***

Dake Talabaldugan

1. napun¹ – ing milabas a aldo. English: Yesterday. Alimbawa king pamangamit:

“Mumuran masikan, inya e na ke mekalako pa napun.”

2. napun² – ing milabas na. English: the past that happened already. Alimbawa king pamangamit: “E ta na abalik pa agyang nanan tamung ibalik ing napun.”

3. napus – ing milabas a aliwang aldo o bengi. English: the past day or night Alimbawa king pamangamit: “Minurang asna kasikan napus a benging pauli kami ibat king Masantul.”

***

Dake Talabaldugan

1. nasan – gawang parasan o pakirasan, pamalak o pagnasan. English: desire, aim, make a purpose, make as an objective, goal, target or plan. Alimbawa king pamangamit: “Ala yang nasan ing tata mi nung e apakirasan mi ing kekaming tagimpan king bye a alang ninu man ing tutuklwan karapatan.”

2. nasi – lutung abyas. English: cooked or boiled rice. Alimbawa king pamangamit: “Masikan lang mangan nasi deng kakaluguran ku inya asno pangaragul atsan.”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Ing matas a sulagpo masikan ya namang misaldak”. Deng taung matas a lub nung mipakarine la labis-labis. Kasi keng kaparatutan da bala da asno kagaling agyang ali naman tutu ita.

Kabaldugan: Ing pangasaldak ning asna katas sulagpo asna mu naman kasikan ing bagsak na at ing kaynge ning pamangdugpa na.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

manalukyat – munta king matas a dane ning nanu man

manik – anti king manalukyat, munta king matas a dane ning nanu man

mukyat – makuyad a manalukyat, munta king matas a dane ning nanu man

dalpak – itumpak ya o la ring bitis king nanu mang bage

damusak – anti king dalpak, itumpak ya o la ring bitis king nanu mang bage

dakurak – anti king dalpak at damusak, itumpak ya o la ring bitis king nanu mang bage

sampa – anti king manalukyat, manik at mukyat, munta king matas a dane ning nanu man

tuklu – anti king dalpak, damusak at dakurak, itumpak ya o la ring bitis king nanu mang bage

tuklwan – anti king dalpak, damusak, dakurak at tuklu, itumpak ya

o la ring bitis king nanu mang bage.

tungtung – aliwang amanu king tuklu o tuklwan, itumpak ya o la ring bitis

king nanu mang bage a mababa.

***

