CAAP announces cancelled flights due to Ramil

MANILA – The Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) on Sunday reported flight cancellations due to adverse weather conditions brought about by Tropical Storm Ramil.
Affected flights are as follows:
Philippine Airlines
- PAL2014: Manila-Tuguegarao
- PAL2015: Tuguegarao-Manila
- PAL2932: Manila-Basco
- PAL2933: Basco-Manila
- PAL2688: Manila-Basco
- PAL2689: Basco-Manila
- PAL2018: Tuguegarao – Manila
- PAL2019: Manila – Tuguegarao
- PAL2018: Manila – Cauayan
- PAL2671: Manila – Calbayog
- PAL2672: Calbayog – Manila
- PAL2919: Manila – Bicol
- PAL2920: Bicol - Manila
- PAL2923: Manila - Bicol
- PAL2924: Bicol - Manila
Cebu Pacific Air
- CEB506: Manila-Tuguegarao
- CEB507: Tuguegarao-Manila
- CEB508: Manila-Tuguegarao
- CEB509: Tuguegarao-Manila
- CEB196: Manila-Cauayan
- CEB197: Cauayan-Manila
- CEB821: Manila – Virac
- CEB822: Virac – Manila
CebGo
- SRQ6113 (Manila – Naga)
- SRQ6114 (Naga – Manila)
- SRQ6117 (Manila – Naga)
- SRQ6118 (Naga – Manila)
- SRQ6171 (Clark – Masbate)
- SRQ6172 (Masbate – Clark)
- SRQ6055 (Manila – Busuanga)
- SRQ6066 (Busuanga – Manila)
Passengers are advised to check directly with their airlines for real-time updates, rebooking options, or refund procedures.
In a news release, CAAP said it will continue to monitor weather developments closely and is in active coordination with airline operators and airport authorities to ensure the safety and welfare of the traveling public. Additional advisories will be issued as needed. (PR)