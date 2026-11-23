Mabilis ang ginawang pagtugis sa anim na katao na nanloob sa Alfa Mart convenience store sa Gapan City, Nueva Ecija.
Nangyari ang insidente noong Nobiembre 10 nang 9:30 p.m. na kung saan pinasok ng anim na suspects ang nasabing convenience store sa Barangay Pambuan, Gapan City.
Tinutukan ang dalawang babaeng cashiers pagkatapos itinali ang mga ito at pinasok sa stockroom at doon sinimulan nilimas ang cash na nagkakahalagang P43,000.00, apat na cellular phones at GCas funds.
Tumakas ang mga ito sakay ng isang Totota Hi-ace van. Kaagad naman nasakote ng mga PNP personnel ng Regional Operation Group 3 at Nueva Ecija police ang mga suspek sa Alaminos, Laguna.
Wala pang 24 oras naresolba ng PNP ang nasabing robbery holdup.
Nakuha sa mga suspek ay ang apat na granada, mga baril, bala, cellphones, cash at ang gateaway vehicle na Toyota Hi-Ace.
Nagasawa sa operasyon ang mga PNP members ng Regional Special Operation Group 3 (RSOG3), Gapan Police at mga police units ng CALABARZON.
Congrats mga sirs...
Tire scam sa parking lot ng Clark International Airport?
Isang Tire Scam ang nadiskubre sa parking lot ng Clark International Airport (CRK).
Sa FB account sinasabi na ilan sa mga traveler nang nakabalik mula sa biyahe na nakita nila ang gulong ng kanilang sasakyan na iniwan ng mga ito sa parking lot ay "flat tires."
Ayon sa FB post ni Chrish Jacob Josephine, administrator ng Angeles City Expat group, nakita nito na 5 behikulo nakaparada sa Airport parking lot ay flat tire ng tig-isa.
Ayon pa kay Josephine, isang guwardya ang lumapit sa mga motorista na mayroon flat tire at inoperan nito na may kilala sya magkakabit ng secondhand tire sa halagang P8,000.
Buti na lang may dalang portable air compressor si Josephine at nilagyan ng hangin ang flat tire nito.
Mayroon din dalawang motorista flat tire ang kanilang behikulo at nilapitan ng guwardya. Tinanggihan nila ang P8000 offer ng guwardya.
Nang ireport ni Josephine ang modus sa parking lot ng airport sa mga personnel ng CRK ay nirenta ng isang private company at sinabihan na irereklamo nila sa operator.
Sinabi pa ng CRK personnel na ang CCTV cameras ay pawang di na gumagana nang tanungin ang mga ukol sa footage.
Ang laki ng airport bakit di gumagana ang iyong CCTV nagtatanong lang po. Di ba kayo makabili? Nagtatanong lang po.
Paano kung mayroon mangyaring crime incidents sa airport parking lot? Anong gagawin ninyo?