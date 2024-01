Mag-Syam a Banwa na Katwang Kawatasan (Nearing 9-Year-Old Poems)

“Galame ning maslag a aldo kukulaput lang kalakalale

karing matbud a kule-abung biga ning paratang a kauran,

Mamanlag lang anting bulag a aldo karing mababo talaga.

Ing matbud nang agi ning alto-albug gulut ding iro bunduk,

samal na lang susukul karing lulang matang mengasilo.

Paling sisingo ning malutung babagwa binang magpalimum

king uran a ginato karing lawta king sikoti ning mawli.”

~”Aldo Babagwa”, Pedro Agustin,

Ka-Syam ning Abril, Banwang 2015

“Ababalung ditak-ditak deng mangapurul a paku

a kekang pangutkut kareng laun a dutung a penuma mu bayu mu pikpuk,

dapot agyang kapurit mu e ke darandaman ing pusu mu

a pupukpuk king alang kakarug-karug bagya man a salu ku.

Ing panangis ning mapurul mu namang lagari makirame

king paratang nang sigwa king bye ku anting uran king kapitung bulan

a papatak alang patugut at magpalbug king kanakung panaligang sala.

Kataman mu sanang mabinit ing pangalalu ku king lande pane mung aplusan.

Ing kabilugan ning mala-gintung bulan a managinis karing mangalagung biga

biktutan ning bulugang uran a ngeni magpakalawang

karing kekang pakamalan mu pa kesa kanakung kasangkapan.

Makananu meng tabasang masalese ing matwang impun ning Apalit

a tinwag ning bungal a palakul nung mengalawang ya mu naman.

E mu ne atikdo pa ing eran a pisuk at e na ka mu naman makapanik

pasibayu kapilan man king bale mung malambat mu namang likwan

at pebustang bina karing walumpulu't apat a kauran a lubusan nang kinati.”

~ “Dalit A Paginakit ning Asawang Alwagi”, Pedro Agustin

Kadwampulu't Atlu ning Oktubri, Banwang 2015

***

Ing kawatasan e ne man dapat makatutwanan uling e antita ing tungkulan ding watas o ninu mang alagad ning alit o art. Ing tungkulan ning watas o alagad ning alit ya pin ing ipakit ing legwan karing tau, mabandi man o maluka, nung makananu nang akakit iti at amamalit king panimanman na at ita ing sukat nang idake.

Mengaring paninap mu ing papakit na ning alagad ning alit, kapamilatan ning pamigulis o pamangule larawan a nung ating manakit misip ya't mangutang nung makananung ing sadyang e na akakit akakt nang bigla ngeni. Ing legwan a e na pa ikit mibubulalag karing mata na at kakatuk king pusu na at mamaplus king diwa nang mawa king legwan ning kalikasan a e na naman kabud mu akit nung alang mituldu kaniti. Inya pin sa't ding watas o talagulis darake da ing akakit dang e da akakit deng pangkaraniwang tau.

Deng aliwang alagad ning terak papakit da ing lambis ding miyayaliwang kimut—kembut, kimbe o yuyu ding katawan kapamilatan ding mangalagung kimut da reng gamat, bitis, katawan at pati na ing miyayaliwang kapanamdaman a lalto king lupa ning talaterak.

Deng alagad ning lawiwi, dalit at pamanigtigan karing miyayaliwang kasangkapan ning legwan ning kaynge o sound da papasyag ing darandaman da at lilikas da la reti karing larawang akakit ding balugbug da a manibatan king pusung magdulap king legwan at lugud a maralas e da akakit o amamalitan ding aliwang tau.

Deng talagulis at taladukit antita mu naman. Papasyag da ing nanu mang legwan a apapagumasdan da king kapaligiran, kalikasan o agyang king karelang paninap a kesa keng makalingwan lilikas da karing gulis, aske, salat, kule at pyalung ding sala at dalumdum.

***

Dake Talabaldugan

minukpuk – memukpuk. mipukpuk, pinukpuk, mipulpuk. English: hammered, pounded, forged, pummeled, battered. Alimbawa king pamangamit: “Ala mang minukpuk keng salamin keng awang kaybat kabud n'ya mu mengaspak inyang masikan ing angin nabengi.”

minuktut – binuktut, mebuktut, memuktut, mika-laman atsan, milamnaman, mikakayanak o mikakasupling. English: got pregnant, impregnated. . Alimbawa king pamangamit: “E naman malyaring kabud n'ya mu minuktut nung alang ninu mang lalaking tinagin kaya inya e ya malyaring maglingad keng kasukaban na.”

minukuk – minilup, sinipsip, minum makapatikum asbuk. English: drank, sipped, imbibed, slurped. Alimbawa king pamangamit: “Lilingad nang Osang a aliwa ya ing minukuk keng alak a tagan da reng miglasing nabengi kabang ing kule ning basu singkule ne ning kule na ning labi na mu naman nabengi.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN.

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini: “Kakanan ku namu ing lwa ku”. Darandaman tamu ini kareng mangatwa kanita anting kasebyan a mekad e ta na darandaman o sasabyan man keng kasalungsungan. Mekalingwan na ata kareng bayung dai.

Kabaldugan: Labis-labis a kaplas o sakit inya alang akarapat nung e manangis at tumulu lwa alang bulad inya asasabi na ning ninu man a manangis iti,

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

mura – bayung suli o bayung bunga. Kayagtal-agtal o kaigut-igut o kasungkit-sungkit pamu. Agagamit mu naman keng isip o aiisip anti king bayu o murang dalumat o agyang keng bayung balita.

sagiwa – e pa malulut, e pa lutu. Malyaring magamit kareng bungang tanaman, gule, aliwang pamangan o misan panalimbawa kareng tau neng anak la pa.

bubut – anti keng sagiwa dapot karen mung bungang tanaman at tau mu magagamit.

bayu – kadatang datang pa, kayagtal-agtal, kasali-sali pa o nanu mang ngeni pa magamit o misulud.

anak – bayung panganak o pangasapwak. Bunga ning pamiyasawa ding tau o pamikatawan da pati na nung makananu lag mipangatawan ding aliwa pang kaladwan o animals pati na insects at aliwa pang mabibye.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga.