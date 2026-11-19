Sa tuwing may dumarating na mga dayuhang dignitaryo, namumuhunan, o kinatawan ng iba't ibang bansa upang dumalo sa mga internasyonal na pagtitipon na ginaganap sa Pilipinas, tila awtomatikong bumabalik ang lumang argumento na nagsasabing hindi raw ito ang tamang panahon para sa protesta, sapagkat nakasisira umano ito sa imahe ng bansa at nagbubukas ng pagkakataon upang makita ng mundo ang ating mga suliranin sa halip na ang ating mga tagumpay. Gayunman, ang mismong argumentong ito ang dapat suriin nang masinsinan sapagkat nakasalalay dito ang ating pagkaunawa sa kahulugan ng demokrasya, karapatang pantao, at pagiging mamamayan sa isang malayang republika.
Kapag naririnig ang tanong na, “Bakit kung kailan may mga foreign visitors saka pa nagra-rally?”, tila ipinahihiwatig na may mga pagkakataong dapat munang isantabi ng mga mamamayan ang kanilang mga hinaing alang-alang sa pambansang presentasyon at imahe, na para bang ang kalayaan sa pagpapahayag ay isang dekorasyong maaaring alisin at ibalik depende sa pangangailangan ng mga nasa kapangyarihan at sa uri ng panauhing kasalukuyang nakatingin sa ating bansa. Kung susundin ang gayong lohika, ang karapatang magpahayag ay hindi na karapatan kundi pansamantalang pribilehiyong ipinagkakaloob na lamang kapag walang mahahalagang pagpupulong, walang state visit, at walang panganib na masira ang maingat na pinakintab na larawan ng administrasyon.
Hindi nakagugulat na sa mga pagkakataong pinakamalakas ang internasyonal na atensiyong nakatutok sa bansa ay siya ring mga pagkakataong pinakamatindi ang pagtatangkang kontrolin ang mga tinig ng pagtutol, sapagkat walang sinumang gobyerno ang nagnanais na may mga mensaheng lumulutang sa labas ng opisyal na naratibong nais nitong iharap sa daigdig. Subalit ang kasaysayan ng mga demokratikong lipunan ay paulit-ulit na nagpapatunay na ang tunay na sukatan ng katatagan ng isang estado ay hindi ang kakayahan nitong itago ang mga hindi sumasang-ayon dito kundi ang kakayahan nitong tiyaking nananatiling malaya ang mga hindi sumasang-ayon kahit pa nakaririnig ng matitinding puna ang mga nasa pamahalaan.
Kaugnay nito, hindi maaaring ipagsawalang-bahala ang mga ulat hinggil sa malawakang pag-aresto sa mga kalahok ng Lakbayan ng Timog Katagalugan, kabilang ang mga magsasaka, manggagawa, estudyante, katutubo, mamamahayag, at maging ilang menor de edad, lalo na kung ang mga ulat na ito ay sinasabayan ng mga alegasyon ng labis na paggamit ng puwersa, arbitrary detention, at iba pang posibleng paglabag sa mga karapatang tahasang pinoprotektahan ng Konstitusyon. Ang usapin ay hindi simpleng tanong kung may naganap bang pagharang sa trapiko o kung nagdulot ba ng abala ang isang demonstrasyon kundi ang kung ang mga kilos ng mga awtoridad ay nanatiling nasa loob ng mga hangganang itinakda ng batas at ng Saligang Batas na kanilang sinumpaang ipagtanggol.
Isa pang binigyang-diin ng Bishop Elias L. Ayuban Jr. ay ang mga naiulat na pag-aresto sa mga menor de edad. Kung totoo ito, hindi ito karaniwang usapin ng kaayusan.
May sariling batas para sa mga bata, ang Juvenile Justice and Welfare Act, na nag-uutos na hindi sila ikulong kasama ng mga nasa hustong gulang at agad silang ipagkatiwala sa social welfare. Ang bata ay hindi tinatrato bilang kriminal na nahuli sa kalsada. Dapat itong linawin ng pulisya nang tiyak: ilan, ilang taon, at saan sila dinala.
Mas mabigat pa ang usapin ng abogado. Sinasabi ng National Union of Peoples' Lawyers na halos 24 oras na walang access sa abogado ang karamihan sa mga inaresto. Ayon din sa mga grupo, hindi pinapasok sa Camp Bagong Diwa maging ang mga kinatawan ng Commission on Human Rights of the Philippines at mga abogado ng mga detenido. Kung totoo ito, hindi na ito simpleng kapabayaan. Ang karapatan sa abogado, na nasa Konstitusyon at sa Republic Act 7438, ay hindi pabor na ibinibigay ng istasyon ng pulis. Ito ang unang hadlang laban sa pang-aabuso, at kapag naalis ito, wala nang makakapagsabi kung ano ang nangyari sa loob.
Kapansin-pansin na hindi lamang mga organisasyong nagsusulong ng karapatang pantao ang nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa mga iniulat na pangyayari. Maging ang pahayag na inilabas ng Diocese of Roman Catholic Diocese of Parañaque ay nagbigay-diin sa seryosong pag-aalala tungkol sa mass arrests, kabilang ang mga menor de edad, habang mariing ipinapaalala na ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ay hindi kailanman dapat maisagawa sa kapinsalaan ng human dignity at constitutional rights. Ang ganitong paninindigan ay hindi isang panawagan para sa kaguluhan ng ni isang pagtatanggol sa anumang uri ng paglabag sa batas. Sa halip, isa itong paalala na ang kapangyarihan ng Estado, gaano man kalawak, ay nananatiling saklaw ng mga limitasyong inilatag ng isang demokratikong kaayusan.
Marapat na ulitin at bigyang-pansin na hindi lamang mga aktibista ang nagtatanong nito. Kagaya ng nabanggit ko na, sa opisyal na pahayag ng Diocese of Roman Catholic Diocese of Parañaque, ipinahayag ni Bishop Elias Ayuban, Jr. ang kalungkutan at pag-aalala sa nangyari sa Lakbayan ng Timog Katagalugan, na sinabi niyang dapat sana ay isang mapayapang pagpapahayag. Kinilala niya na may lehitimong hinaing ang mga lumahok tungkol sa posibleng epekto ng Pax Silica sa kanilang kabuhayan at kinabukasan, at na dapat silang mabigyan ng pagkakataong dalhin ito sa pamahalaan sa paraang payapa at ayon sa batas. Mahinahon ang bawat salita, kaya mas mabigat ang pangwakas na bahagi: hindi dapat ipagpalit ang karapatan ng mamamayan sa pangalan ng kapayapaan at kaayusan.
To be fair, the government has a case worth hearing. The Office of the Chief PNP says protesters made repeated attempts to force their way into summit venues, and Manila police said five people were arrested for causing disturbance outside the designated freedom park. A state hosting heads of government has real security duties, and no one is entitled to storm a venue. But that argument justifies arresting people who break the law. It cannot justify arresting hundreds in a park before a single march had begun, and it does not explain why lawyers were kept at the gate.
Hindi rin ito ang unang beses. Ayon sa Karapatan, noong Setyembre 21 ay hindi naipresenta sa inquest ang marami hanggang Setyembre 23 at 24, lampas sa 12, 18 o 36 oras na itinakda ng Artikulo 125 ng Revised Penal Code. Noong People’s SONA naman, 51 ang inaresto noong Hulyo 27. Sinasabi ng BAYAN - Bagong Alyansang Makabayan na ito na ang pinakamalaking pag-aresto sa loob ng isang araw sa ilalim ng administrasyong Marcos. Paratang pa lamang ito, pero kung mapatunayan, may pattern na dapat pagpaliwanagan.
A country shows its confidence by what it allows in the street while guests are watching. If the message to visitors is that Filipinos are free, the proof cannot be a line of police trucks outside a park in Sucat.
Marami ang naniniwalang ang mga rally ay nagdudulot ng kahihiyan sa bansa sapagkat naipakikita nito sa mga dayuhan ang ating mga pagkukulang, subalit mahirap tanggapin na higit na nakakahiya ang mga mamamayang mapayapang humihingi ng katarungan kaysa sa posibilidad na sila ay arestuhin dahil sa paggamit ng isang karapatang malinaw na kinikilala ng batas. Ang isang bansang may kakayahang tanggapin ang pagtuligsa ay karaniwang nag-iiwan ng mas malalim na paggalang kaysa sa isang bansang tila mas abala sa pagtatakip ng mga suliraning dahilan mismo ng paglitaw ng protesta.
Sa katunayan, ang presensiya ng mga demonstrasyon sa panahon ng mga internasyonal na pagtitipon ay hindi dapat agad ipakahulugang may krisis sa demokrasya. Sa maraming pagkakataon, maaari pa nga itong magsilbing patunay na may natitira pang espasyo para sa malayang pagpapahayag ng saloobin. Ang higit na dapat ikabahala ay ang posibilidad na ang ilang mamamayan ay mawalan ng kalayaang gamitin ang espasyong iyon, sapagkat kapag ang takot sa kahihiyan sa harap ng mga dayuhan ay naging sapat na dahilan upang patahimikin ang mga kritiko ng pamahalaan, ang naapektuhan ay hindi lamang isang grupo ng mga raliyista kundi ang mismong prinsipyo na ang soberanya sa isang demokratikong bansa ay nagmumula sa mamamayan.
Hindi obligasyon ng mga Pilipino na magsagawa ng kolektibong pagtatanghal upang kumbinsihin ang mga banyagang bisita na wala tayong mga suliraning kinahaharap, sapagkat ang trabaho ng mga mamamayan ay hindi ang maglingkod bilang props sa isang maingat na choreographed na larawan ng pambansang pagkakaisa. Sa halip, ang tungkulin ng mamamayan ay gamitin ang mga kalayaang ginagarantiya ng Konstitusyon upang itaguyod ang kanilang mga karapatan at iparating ang kanilang mga hinaing, habang ang tungkulin naman ng pamahalaan ay tiyaking ang mga kalayaang iyon ay hindi nagiging biktima ng labis na kapangyarihan, pampulitikang pagkabalisa, o pagnanais na magmukhang maayos sa harap ng mga panauhin.
Kung mayroon mang bagay na dapat ikabahala ng isang demokratikong lipunan tuwing may mga dayuhang nakamasid ay hindi ang pagkakaroon ng mga mamamayang handang magsalita kundi ang posibilidad na may mga mamamayang kailangang matakot magsalita, sapagkat sa sandaling ang katahimikan ay nagmumula hindi sa kasiyahan ng mamamayan kundi sa pangamba na sila ay maaaring dakpin, takutin, o patahimikin, ang nakikita ng mundo ay hindi larawan ng kaayusan kundi larawan ng isang kalayaang unti-unting nagiging kundisyonal sa halip na konstitusyonal.