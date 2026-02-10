Nag-inspeksyon si mayor para saan?

Noong Enero 28, sinalakay ng mga operatiba ang isang pagawaan illegal na sigarilyo sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga.
Sa pagsalakay, umaabot ilang milyon piso ang halaga ng mga illegal cigarette ang kanilang nakumpiska.
Tatlong makinarya pagawaan ng sigarilyo ang kanilang natagpuan sa nasabing compound ng planta na kung saan nakapangalan na Samyong Global Corporation.
Ilang bilyong piso ang nagagawa ng planta sa loob ng isang buwan.
Limang dayuhan at 2 Pilipino ang naaresto samantalang 65 na trabahador ang na-rescue ng mga operatiba.
Matatandaan noong Pebrero 5, nagsagawa ng press briefing si Sec. Jovic Remulla sa nasabing planta.
At nitong nakaraan linggo lamang nagasagawa ng pag-inspeksyon si Mexico mayor Ruding Gonzales sa lahat ng warehouses sa kanyang nasasakupan.
Kung kailan nadiskubre ang pagawaan ng illegal cigarettes sa bayan ni mayor ay ngayon pa lamang nag-iispeksyon sa mga warehouses? Nagtatanong lang po.
At paano nagkaroon ng Permit to Operate ang nasabing planta? Di ba inispeksyon bago ito binigyan ng Permit? Nagtatanong lang po.
Kung inispeksyon ito ng Mexico government, bakit di nila alam na pagawaan pala ng sigarilyo ito?
At bakit di nalalaman ng Barangay Officials ang nangyayari sa kanilang area? Dapat nga mga Barangay Officials ang nakakaalam kung anong negosyo ang tinatayo sa kanilang area.
Kung kailan mayroon nadiskubre na iligal na gawaan ng sigarilyo sa nasasakupan ni Mayor Gonzales ngayon palang umaksyon? Nagtatanong lang po.
Huli na mayor ang pag-inspeksyon ninyo nangyari lahat ang lahat bago kayo umaksyon.
Dapat lang panagutin ang mga opisyales ng Mexico sa illegal cigarettes trade.