Nanay eyes more tourist destinations in Pampanga

Governor-elect Lilia “Nanay” Pineda said she is planning to develop more tourist destinations in Pampanga.

She said the province should be recognized not just for its famous cuisine, but also for its rich culture, heritage, and scenic attractions.

“Gusto ko gawin natin mas masaya at mas marami ang mga tourist destinations dito sa Pampanga. ‘Yan kasi ang kulang natin, konti kasi talaga ang mga tourist destinations. Food lang kasi talaga ang kadalasan hinahanap nila,” Pineda said.

The governor-elect said that she will encourage Kapampangans to travel within Pampanga so they can experience the beauty of the province.

“Kailangan Kapampangan muna ang ilibot mo kasi may nakausap akong matanda, 95 years old na pero hanggang doon lang siya sa San Simon. Hindi na niya nalibot ang ibang bayan,” she said.

Pineda added that each city and municipality in Pampanga must have its own tourist attraction.

“Hindi naman necessarily malaki. Basta wag lang sanang mawalan ng attraction ‘yung isang bayan. Kailangan ang isang bayan meron siyang mapagmalalaki na pwedeng puntahan,” the governor-elect said.