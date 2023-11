Next Chief PNP..sino kaya ???

Nalalapit na ang pagretiro ni Chief PNP General Benjamin Acorda, chief PNP kaya maraming mga Lt. at Major General ang maaaring pumalit sa kanyang puwesto.

Sa Disyembre 1, 2023 ang kaarawan ni Acorda at pagretiro nito sa serbisyo sa Philippine National Police (PNP).

Ilan buwan din nagserbisyo si Acorda bilang Chief PNP at naging maganda naman ang kanyang naging "accomplishments."

Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon wala pa rin matunog na masuwerteng Next Chief PNP.

Matandaan kapag isang buwan para magretiro ang Chief PNP marami ng Lt. at Maj. general ang gumagapang upang masungkit ang lahat hinahangad at ambisyon ng mga PNP senior officer.

Kung mahaba pa sana para magretiro itong si Lt. Gen. Rhodel Sermonia, The Chief Directorate for Administration, mieymbro ng PMA Class '89, pangalawa kay General Acorda maaari pa itong maging Chief PNP.

E sa Enero 24, 2024 na kasi ang retirement ni Sermonia kaya hindi na ito maaaring Chief PNP.

Ang pangatlo naman sa next to Chief PNP ay itong si Lt. Gen. Leo Francisco, the Chief Directorate for Operation. Si Francisco ay miyembro ng Philippine Military Academy (PMA) Class "92.

Si Francisco ay natalaga sa Police Regional Office-3 (PRO3) bilang Deputy Regional Director for Administration. Ilan buwan din nanatili si Francisco sa kanyang puwesto bago ito natalaga sa ibang PROs.

Ayon sa source, ang maaaring kandidato sa Chief PNP ay miyembro ng PMA Class '91 at '92.

Ang mga kandidato sa Next Chief PNP ay sina Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Maj. Gen. Romeo Caramat; Lt. Gen. Emmanuel Peralta, Maj. Gen. Mario Reyes, Maj. Gen. Leo Francisco, Maj. Gen. Jonnel Estomo; National Capital Region Police Office (NCRPO) director Maj. Gen. Jose Nartatez at Brig. Gen. Ronald Lee.

Balita-balita Matagal si si Nartatez ang maaaring next Chief PNP at malapit umano kay BBM??? Subalit kung itatalaga itong si Nartatez as Chief PNP masyadong mahaba ang kanyang magiging serbisyo kasi 2027 pa ito ang kanyang retirement.

Kung si Nartatez ang iuupo o mapipili ni BBM maging next Chief PNP e sobra sobra ang ilalagi nito sa puwesto. Wala pang naging Chief PNP na aabot sa dalawang taon ang kanyang termino.

Abangan na po natin ang masuwerteng maging Chief PNP....

Bagong PRO3 DRDA

Sa pagretiro ni Brig. Gen. Enrico Vargas bilang PRO3 Deputy Regional Director for Administration (DRDA) noong Lunes (Nov. 27).

Naging PRO3 Officer-In-Charge din si Vargas nang dumalo sa isang pagpupulong si Brig. Gen. Jose Hidalgo Jr.,.. Simula ng Nobiyembre 10 hanggang 20 nag OIC si Vargas.

Si Brig. Gen. Benjamin Sembrano miyembro ng Philippine National Police Academy (PNPA) Class '95 ang kapalit ni Vargas.

Si Sembrano ay natalaga na din sa Central Luzon bilang City Police Director ng Olongapo City.

Congrats sir....welcome po sa PRO3....Mabuhay po sir.....