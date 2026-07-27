Online bomb threat suspek naaresto

Nagbabala ang Police Regional Office 3 (PRO3) sa mga nagpapakalat na Bomb Threat sa Gitnang Luzon.
Ayon kay Brig. Gen. Jess Mendez, PRO3 director,9 huwag gumawa ng Bomb Threat sa kanyang area of responsibility dahil madali nitong matatagpuan ang kinaroroonan ng suspek o mga suspek.
Hindi biro ang magpakalat ng Bomb Threat dahil isang krimen ito at makukulong ang mga gumagawa nito, ayon pa kay Mendez.
Sa police record sa mga paaralan sa Barangay Bulaon. City of San Fernando, nabulabog ang mga mag aaral nang makatanggap ang staffs ng paaralan.
Pinauwi kaagad ang mga mag aaral sa takot na may BOMB sa kanilang paarala.
Kamakailan din nakatanggap ng Bomb Threat ang empleyado ng Regional Trial Court at lahat mga staffs at personnel ay pinuwi din.
Ang mga nasabing mga Bomb Threat ay isang "hoax."
Sa ginawang tracking ng PRO3 natagpuan ang isang 18 taon na Online Bomb threat sa kanyang pinagtataguan sa Jaen, Nueva Ecija.
Siya ngayon ay ikinulong at isinalalim sa masusing imbestiga.
Kaya babala ni BG Mendez na huwag magpakalat ng Bomb Threat dahil madali silang matatagpuan.
Masama pa rin ang serbisyo ng CSFWÐ
Hanggang sa kasalukuyan, masama pa rin ang serbisyu ng City Of San Fernando Water Distric (CSFWD) sa mga konsyumer nito.
Ang daloy ng tubig sa mga giripo ng bawat tahanan sa lungsod ay mahina pa rin.
Maging ang kalidad ng CSFWD ay medyo nalilinaw pa rin magpa hanggang ngayon.
Isang residente sa Villa Victoria village ang nagsumbong sa Dateline na kung saan tuwing gabi lamang medyo malakas ang daloy ng tubig sa kanilang giripo.
Kaya daw kapag maglaba sila ng kanilang damit ay halos 8 ng gabi. Pahirap daw ang ginagawa ng CSFWD sa kanila. Sa halip na nagpapahinnga sila pagka-galing sa kanilang trabaho ay naglalaba pa sila.
Ang akala ko sabi ng nagsumbong sa Inyong Lingkod kapag nakuha ng CSFWD sa Prime Water ay magiging maayos ang serbisyo nila.
Matatandaan ilang taon nagtiis ang mga residente ng lungsod noong nasa psmamahala pa ng Prime Water ang CSFWD. Bakit hanggang di pa rin maayos ayos ng CSFWD manager na si Mr. Lingat? Nagtatanonv lang po sila.
Mayron ba kakayahan si Mr. Lingat ayusin ang CSFWD? Nagtstanong lang po.
Hininhintay ng Fernandinos/Fernandinas ang agarang aksyon ninyo..
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Mayora Vilma ang itinalaga ba ninyo Gen. Mgr. may kaya ba ayusin ang serbisyo ng CSFWD? Nagtanong lang po...