Col. David provincial director ng Pampanga Police

Nitong nakaraan Huwebes (June 11), itinalaga bilang Provincial Director ng Pampanga Police Office si Col. Ricardo David.
Walang naganap na turn-over nag assummed bilang PD ng Pampanga Police.
Pinalitan ni Col David si Col Eugene Marcelo na halos mahigit isang taon itong naupo.
Nguni't dahil marami na itong di nareresolbang krimen at mahina umano ang kanyang "accomplishment" sinibak siya sa puwesto.
Sang-ayon sa Intelligence Officer (IO) ng Dateline ang mga robbery insidente sa Porac ang dahilan ng kanyang pagka relieved.
Dalawang beses nangyaring robbery holdup sa nasabing bayan na kung saan umaabot sa ilan milyon piso ang nakulimbat ng mga robber.
Kaya naman kaagad sininak si Col.Marcelo dahil sa maraming kadahilanan.
Noong nakaraang llinggo alam ng Inyong Lingkod na mare- relived na si Col. Marcelo at si Col. David ang matunog na papalit.
Si Col. David ay naging Chief of Police ng City of San.Fernando at marami itong big accomplishments.
Malimit ko i-kober si Col. David ng siya ang hepe ng City of San Fernando Police.
Naging deputy din sya ng Police Regional Office3 ng Regional Polive Community Affairs Division.
Si Col. David ay miyembro ng Philippine National Police Academy (PNPA) Class '97.
Congrsts Col. Ricardo David...Mabuhay