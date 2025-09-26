Col. Marites Salvadora - the best Provincial Director

Ang Bataan Police Provincial Office (BPPO) ang maraming "accomplishments" kumpara sa ibang Provincial at City Police sa Central Luzon.
Nang maupo si Col. Marites Salvadora bilang Provincial Director ng Bataan Police di na mabilang ang kanyang naging "accomplishments.
Ilan sa magagandang "accomplishments" report ni Salvadora ang kampanya nito sa droga na kung saan di na mabilang ang mga naaresto na drug suspects.
Ito ang pinag-tuunan nitong sa kanyang area of responsibility ay naging "successful" ang kanya ni Col. Salvadora.
Halos lahat ng mga aktibidades sa lalawigan ng Bataan ay kanyang dinadaluhan at nagbibigay ng suporta sa mga ito. Kaya naman iyong gubernador, bise gobernador at mga alkalde sa lalawigan ay todo ang suporta sa kanyang liderato.
Kaya naman si Col. Salvadora ang naging Best Senior Police Officer of 2025 na kung saan pinuri ni Brig. Gen. Ponce Regolio Penones, Central Luzon Police director ito.
Bukod tangi si Col. Salvadora ang maraming "accomplishments" report simula nang siya ang naupo Bataan Police director.
Sa obserbasyon ng Dateline, ang mga Provincial Police ng Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales ay kulelat sa "accomplishments."
Maging ang Angeles City at Olongapo City Police Offices ay halos walang "accomplishment."
Nang maupo sina Col. Eugne Marcelo ng Pampanga Police; Col. Frank Ostoro ng Tarlac Police; Col. Benjamin Ariola ng Zambales at Col. Angel Garcilliano ng Bulacan, pawang walang narereport ng kanilang "accomplishments."
Samantalang si Col. Salvadora ay mga "big accomplishments" pa ito.
Congrats Col. Marites Salvadora ng Bataan Police Provincial Director at sana tuloy-tuloy lang gagawin ninyong "accomplishments."