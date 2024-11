Deng Apu at Ding Apu, Dake 2 (Grannies and Grand Kids, Part 2)

"At mikabunga la king panaun ning ketwan da taba la at mapamunga;

Bang ipakit a ing Panginwan matatag Ya; Ya ing kanakung batu, at alang kelang-katalarwan Kaya."

~Dalit | Dangka 92: Sunis 14-15

(Psalms 92:14-15)

“Megi kung anak kanita, at ngening matwa na ku;

dapot e ko pamikit ding matalarung mipabustan, o ing magmakalunus para king bining tinape.”

~Dalit | Dangka 37: Sunis 25

(Psalms 37:25)

"At ing Ginu linabas Ya arap na, at pinasyag, Ing Ginu at Ing Ginung Dyos, mapamakalulu at makalam, mapibabata, at masaplala king kayapan at katutwan.

Pandatilyan ing pakalulu karing libu-libu, patawaran Na ing kamalyan at kasalanan,

at e Na palagpusan ding mikasala; dadalawan ing kasalanan da ring ibpa karing karelang anak,

at karing anak ding anak da, angga na king katlu at kapat a dai.

~ Ing Pamgalikas | Dangka 34: Sunis 6-7

(Exodus 34:6-7)

“ E Mu ku babalugse king panaun ning ketwan; e mu ku panasakitan kabud ing sikanan ku

mabating na.

Uling deng kasalang ku magsalita la laban kanaku; at e la manenaya la para king kaladwa ku agnan lang manyawad ukdu.

Ngara, Ing Dyos pepaymburisan ne; parusan at dakpan ya; uling alang mikabus kaya metung man.

O Dyos, e ka darayu kanaku; O Dyos, mambilis ka king saup ku.

Bustan mung mabaligo at magisan ilang kasalang ning kaladwa; bustan lang mitakpan king pamanisi at kamarinayan ding mantun king ikasakit ku.

Dapot masa kung alang patugut, at puryan da Kang lakwas at lakwas.

Ing asbuk ku ipalwal na ing kekang katalarwan at pangakabus mabilug a aldo;

uling e ko balu ding bilang da.

Ume ku king sikanan ning Ginung Dyos; banggitan ku ing kekang katalarwan; agyng ing keka mu.

Ngening matwa na ku at maputi bwak, O Dyos, e mu ku paymburisan; anggang apakit ku king daing ini ing sikanan mu, at ing upaya mu karing balang metung a datang.

Ing katalarwan mu naman, O Dyos, binnag matas, a mkarapat dakilang bage:

O Dyos, a nti mu naman keka!

Ika, a pepakitanan mung kadakilan at sugat a kagulwan, pabilisan mu kung pasibayu, at iyangat Mu kung pasibayu ibat karing kalalaman ning yatu."

~Dalit | Dangka 71: Sunis 9-20

(Psalms 71:9-20)

***

Ding apu o pengari ding pengari tamu asno kasese karing apu da at bina da lang palayawan kapamilatan ning papammye karela karing bage balu dang bina dang buri at ikakatula. Maralas pin, agyang mayap ing karelang kapagnasan makakarok kekatamung apu da ing karelang pamagpalayo kekatamung apu da. Alimbawa, agyang makasirang ipan kekatamu ing pamamangan mayumu—ila pa mu rin deng buri dang ibye kekatamu ba'da mung apakit at apatunayan ing lugud at pakamal da kekatamu. Mekad e mayap, mekad mali dapot ita ing paralan da bang aluguran ta la.

Misan iti ing maging sangkan ning pamaginakit da reng pengari tamu karela at iti ing maging sangkan mu naman o ba't mipagkamwa la at iti maragul asakit king kapanamdaman ding balang metung. Itamung apu—mekad e tamu man balu iti dapot datang ing panaun potang tumwa ta na mu naman at mika-apung sarili tamu—kanita tamu asanak ing kaplas ning antini.

E na asanak ning metung a tau ing metung a karanasan nung e na danasan iti.

***

Panalala king kekaming apu kang tata mi, Atanacia (Apung Tasi) Serrano Vda. De Garcia king pamaglako na keti king yatung iti apat apulu at anam a banwa na ing milabas inyang ka-labing apat ning bulang iti.

***

Dake Talabaldugan:

1.nasan – pagnasan, buryan, balakan. English: to desire, wish, plan. Alimbawa king pamangamit: “Nasan mu man nung e taganang keka e pa mu rin malyari uling ita ing upaya kalikasan.”

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Mangilabut ku. Bala ating maglage keng bale ayni.

Ini ing sasabyan da reng taung makaramdam ating liling kaladwa keng lele da inya mangilabut la.

Kabaldugan: Mitatakutan ya ing taung mangilabut inya manalakad ing bwak at mulubul na katawan.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

1.galgal – malilyari pauli ning panamdamang sakit, karug o takut.

2.gagalgal – daramdaman pauli ning panamdamang sakit, karug o takut.

3.kaligkig – daramdaman pauli ning panamdamang tula, sasal o gagad.

4.karug – daramdaman pauli ning panamdamang takut,

5.kikilig – anti keng kaligkig, daramdaman pauli ning panamdamang tula, sasal o gagad.

6.kilig – anti keng kaligkig, daramdaman pauli ning panamdamang tula, sasal o gagad.

7.kilabut – daramdaman pauli ning panamdamang takut o karug.

8.kuratsi – anti keng kilig at kaligkig, daramdaman pauli ning panamdamang tula, sasal o gagad.

9.lalag – daramdaman pauli ning panamdamang mwa, sakit, karug o takut.

10.mangalalag – anti king lalag, daramdaman pauli ning panamdamang mwa, sakit, karug o takut.

11.mangaligkig – anti keng kilig at kaligkig, daramdaman pauli ning panamdamang tula, sasal o gagad.

12.mangalgal – pangdiwang aske ning galgal o daramdaman pauli ning panamdamang sakit, karug o takut.

13.mangilabut – pangdiwang aske ning kilanbut, daramdaman pauli ning panamdamang takut o karug.

14.Manguratsi – pandinwang aske ning kuratsi, anti keng kilig at kaligkig, daramdaman pauli ning panamdamang tula, sasal o gagad.

***

