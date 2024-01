Fish kills sa Pampanga river, dahil sa toxic waste

Agarang pina-iimbestigahan ng Federation of Philippines Industry Inc., (FPII) ang "discharging of toxic materials" sa Pampanga river dahil umano sa "fish kills.

Ito ang ibinunyag ni Jesus Arranza, chairman ng FPII sa isang "forum" sa mga miyembro ng Capampangan In Media Inc. kamakailan.

Sa "videoconference" ipinakita ni Barangay Dela Paz Chairman Raul Mangay nirereklamo ng kanyang kabarangay ang "toxic waste" tinatapon ng isang "melting plant nanggagaling sa Industrial Park ng San Simon.

Sang-ayon kay Mangay dahil sa tinatapon na toxic waste" sa ilog nagkaksroon ng "fish kills" sa ilog.

Isang mabahong amoy din ang nalalanghap ng mga residente doon nagmumula sa nasabing "smelting plant."

Ang nasabing Industrial Park ay pag-aari ng isang ma-enpluensyang tao at ang mga warehouse lamang ang dapat nasa loob nitong park.

Ang duda ng mga kababayan natin hindi lang warehouses ang nasa loob ng Industrial Park at nagtayo na rin ng planta sa loob.

Baka mga planta na ang mga nakatayo sa Ang nasabing Global Industrial Park at hindi na warehouses? Nagtatanong lang po.

Kung mga planta na ang nasa Industrial Park, paano sila nakakuha ng "permits" sa mga kinauukulan upang mag-operate? Nagtatanong lang po.

Hindi ba iniispeksyon ng San Simon government ang nasabing inirereklamo ng kanyang mga residente?

Sang-ayon kay Arranza ipinaabot nito kay Pangulong Ferdinand "Bong-Bong" Marcos Jr., ang nasabing reklamo ng mga residente ng San Simon ukol sa itinatapon Toxic Waste ng isang planta sa Industrial Park.

Abangan po natin ang gagawin aksyon ng San Simon mayor ang nasabing smelting plant.

Ang tanong magkakaroon kaya ng aksyon? Nagtatanong lang po.