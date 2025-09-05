Gagawin na regodon ni Lt. Gen. Nartatez Jr.

Sa pag-upo ni Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., bilang Chief Philippine National Police (PNP) tiyak namagkakaroon ng "regodon" sa hanay ng mga Senior Police Officer.
Ito ang SOP (Standard Operation Procedure), kapag bago ang Chief PNP tiyak na marami itong babalasahin na mga Senior Police Officer.
Nangunguna ang mga Police Regional Office (PRO) Brig. Gen. na kung sila ang dating nakaupo noong termino ni Gen. Nick Torre.
Matatandaan si Gen. Torre ay ni-leaved sa kanyang puwesto sa maraming kadahilanan sa kabila ng kanyang ginawang "big accomplishments."
Sabi nga ng mga police officer sa Dateline, ganyan talaga kapag di ka na gusto ng nasa itaaas bigla ka ilalag at iyong bata nila ang iuupo.
Sa ngayon, sa pag-upo ni Lt. Gen. Nartatez, maraming mga Regional Police Director ang maaaring babalasahin.
Kaya naman marami ng mga Police Regional Director ang naghahanap ng "backer" upang di sila maalis sa kani-kanilang mga puwesto.
Sino sino mga Regional Police director ang maaapektuhan sa maaaring gawin pagbalasa ni Lt. Gen. Nartatez. Siyempre iyong mga "bata" nito ang iuupo, ayon pa sa mga police officer.
Abangan po natin kung sino-sinong mga Police Regional Director ang tatamaan sa "regidon" ni Lt. Gen. Nartatez?
Mga police officer ng Angeles City Police
Hindi raw maaayos ang administrasyon ni Angeles City Police director na si Col. Joselito Viilarosa Jr.
Ito ang karaingan na isinusumbong ng mga police officer sa Inyong Lingkod na kung saan marami na raw ipinangako sa kanila na nagiging "bato" lang.
Kagaya daw iyong allowance nila para sa bawat police stations sa lungsod parang nabawasan umano.
Pati nga raw bond paper ay wala na umano magamit ang kanilang opisina.
Maging iyong MOE ng City Police na dapat mapunta sa mga police station ay pinagbili nito ng mga "Nike" rubber shoes.
Ipinamigay umano nito sa ilang police officer at hindi lahat ay nabigyan, ayon pa sa mga police officer.
Tuwing Monday flag raising, marami itong programa sa kanila ngunit di naman natutupad.
Sana daw tignan ng Police Regional Office-3 (PRO3) kung anong nangyayari sa Angeles City Police dahil hindi raw sila "happy" sa kanilang City Directoir.
Abangan ang gagawin ng PRO3....