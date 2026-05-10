KURIKULUM, KAALAMAN, KAPANGYARIHAN

Hindi lang ito usapin ng pagbabago sa curriculum. Ang proposed reframing ng General Education (GE) Curriculum ng CHED ay isang ideological battleground kung saan nagsasalpukan ang dalawang magkaibang pananaw kung ano ba ang silbi ng unibersidad at kung anong klaseng Pilipino ang nais nitong hubugin.
Sa isang panig: efficiency, employability, specialization.
Sa kabila: identity, critical citizenship, at intellectual breadth.
At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik ngunit tiyak na naaapektuhan ang milyon-milyong estudyante, libu-libong guro, at ang mismong direksiyon ng higher education sa bansa.
Ano nga ba ang Proposal ng CHED?
Sa pinakabuod, ang reframing ng GE ay nakaugat sa matagal nang argumento na redundant na ang GE sa kolehiyo matapos ipatupad ang K–12. Ayon sa lohikang ito, nailipat na raw sa Senior High School ang maraming dating GE competencies (communication, humanities, basic social sciences) kaya’t dapat nang “paliitin” ang GE sa kolehiyo upang:
1. Magbigay ng mas maraming space sa specialization at internships, at
2. I-align ang undergraduate education sa labor market at professional readiness.
Mismong mga mambabatas na kaalyado ng administrasyon ang hayagang nagsusulong ng phasing out o matinding pagbawas ng GE upang palitan ng mga specialized at industry-aligned na kurso.
CONS: Ang Humanities, Social Sciences, at Wikang Filipino
Dito nagsisimulang uminit ang usapan.
1. GE is not “remedial”. Ito ay formative.
Para sa mga guro ng humanities at social sciences, maling-mali ang framing na “paulit-ulit lang” ang GE. Ang GE sa kolehiyo ay hindi simpleng ulit ng content, kundi mas mataas na antas ng analysis, theory, at synthesis. Hindi mo basta maililipat sa SHS ang pilosopiyang pang-etika, sosyolohiyang kritikal, o kasaysayang may malalim na debate.
Ang university-level GE ay tungkol sa paghubog ng kakayahang mag-isip, magtanong, at magpasyang may pananagutan bilang mamamayan, hindi lang bilang manggagawa.
2. Ang usapin ng wika at kultura
Hindi pa rin nawawala ang sugat ng pagtanggal ng Filipino at Panitikan bilang core GE subjects noong ipinatupad ang CMO No. 20, s. 2013. Bagama’t kinatigan ng Korte Suprema ang legalidad nito, nananatili ang pedagogical at cultural objection: paano ka magtataguyod ng global competitiveness kung hinuhubaran mo ang sarili mong wika at historikal na kamalayan sa antas ng unibersidad?