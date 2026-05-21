“MAYO ONSE”

Ang mga naganap noong Mayo 11, 2026, sa Kapulungan ng mga Kinatawan at sa Senado ay hindi lamang simpleng kaganapan pampulitika. Ang araw na iyon ay nagsilbing malinaw na salamin kung paano ang patronage politics, na pinatatakbo ng pansariling interes at kawalan ng malasakit sa bayan, ay tahimik ngunit sistematikong winawasak ang pundasyon ng isang bansa. Ang nasaksihan ng publiko ay hindi seryosong paghahanap ng katotohanan o makabuluhang pagpapasya, kundi isang masinsing palabas ng “onsehan” na matagal nang inihahanda.
Sa kaibuturan ng patronage politics ay ang pagpapairal ng sariling interes sa halip na sa kapakanan ng nakararami. Ang mga desisyon ay hindi ginagabayan ng prinsipyo o ng batas, kundi ng tanong kung sino ang masasaktan, sino ang mapapaboran, at sino ang kailangang protektahan. Ang mga pahayag at kilos ng mga mambabatas noong araw na iyon ay nagpakita ng maingat na paninimbang at hindi ng tapang. Tila mas mahalaga ang pananatili sa poder at sa mabuting biyaya ng mga makapangyarihan kaysa sa pananagutan sa sambayanan.
Hindi laging lantad ang pagiging makasarili sa patronage politics. Madalas itong nakatago sa katahimikan kung kailan dapat magsalita, sa pag-iwas kung kailan dapat manindigan, at sa biglaang sigasig kung may kapalit na gantimpala. Sa ganitong kalakaran, ang malasakit sa bayan ay nagiging retorika lamang, ginagamit sa talumpati ngunit isinasantabi sa aktuwal na pagpapasya. Ang interes ng iilan ang nagiging sukatan ng tama at mali.
Lalong tumitibay ang ganitong sistema kapag may umiiral na pansariling interes. Ang suporta sa pulitika ay nagiging puhunan na kailangang tubusin o palaguin. Ang posisyon sa pamahalaan ay nagiging kasangkapan upang magbayad ng utang na loob, magbigay ng proteksiyon, o magsara ng mata. Sa mga deliberasyon noong Mayo 11, malinaw na ang ilang hakbang ay hindi hinubog ng makatuwirang pagsusuri kundi ng pangangailangang alagaan ang mga alyansang pampulitika. Kapag ang katapatan ay nakatuon sa mga patron at hindi sa Konstitusyon, nawawala ang kabuluhan ng kinatawang demokrasya.
Isa sa pinakamalalim na pinsalang dulot ng patronage politics ay ang pagbaligtad ng pananagutan. Sa isang malusog na lipunan, ang kapangyarihan ay nagmumula sa mamamayan at bumabalik sa kanila sa anyo ng serbisyo at pananagutan. Sa sistemang pinaghaharihan ng pansariling interes, ang pananagutan ay iniaangat palayo sa publiko at iniaabot sa mga taong may kapangyarihang magbigay ng proteksiyon. Ang resulta ay isang lehislatura na mas abala sa pamamahala ng panganib kaysa sa pagtatanggol sa tama.
Ang pagkakaroon ng dalawang kapulungan ng lehislatura ay idinisenyo upang magbigay ng balanse, maglatag ng masusing pagsusuri, at pigilan ang pag-abuso sa kapangyarihan. Subalit kapag pinagsama ng iisang interes ang dalawang kapulungan, nawawalan ng saysay ang mga pananggalang na ito. Ang deliberasyon ay nagiging pormalidad lamang, at ang mga pasya ay mistulang napagkasunduan na bago pa man ang talakayan. Ang demokrasya ay nagiging anyo na lamang at nawawalan na ng laman.
Ang epekto ng ganitong kultura ay hindi lamang nananatili sa loob ng bulwagan ng Kongreso. Unti-unting itong nagtuturo sa mamamayan na ang kakayahan ay pangalawa lamang sa koneksyon, na ang hustisya ay nababaluktot para sa may impluwensya, at na ang paglilingkod-bayan ay daan sa pansariling pakinabang. Sa paglipas ng panahon, humihina ang tiwala ng taumbayan at napapalitan ito ng pagkamanhid at paglayo sa prosesong demokratiko.
Madalas ipagtanggol ang patronage politics bilang praktikal na pangangailangan upang mapanatili ang kaayusan. Ngunit ang kaayusang nakabatay sa kasakiman at pansariling interes ay marupok. Wala itong matibay na paninindigan at madaling gumuho kapag nagbago ang timpla ng kapangyarihan. Ang mga pangyayari noong Mayo 11 ay naglantad ng ganitong kahinaan, isang sistemang nabubuhay hindi sa prinsipyo kundi sa palitan ng pabor.
Ang kabuluhan ng araw na Mayo 11 ay nasa kalinawanang ibinunyag nito. Ipinakita nito kung paano maaaring bihisan ng malasakit ang kawalan ng paglilingkod bilang normal na pulitika. Ang patronage politics ay sumisira sa isang bansa, hindi sa isang bagsakan, kundi sa dahan-dahang pag-agnas ng moralidad at pananagutan.
Kung may aral ang “onsehan sa Mayo onse,” ito ay ang katotohanang hindi maililigtas ang demokrasya sa pamamagitan lamang ng mga proseso. Kailangan nito ng mga pinunong handang isantabi ang pansariling interes at pumili ng tama kahit may kapalit na panganib o banta. Kung hindi, mananatiling puno ang mga silid ng kapangyarihan, ngunit hungkag ang diwa ng paglilingkod na dapat sanang naninirahan doon.
Masakit ang “ma-onse”. At mas masakit kapag ang nang-o-onse sa iyo ay ang mga taong pinagkakatiwalaan mo, hindi lamang sa kinabukasan mo kundi pati sa bansang pinipilit mo pa ring mahalin sa kabila ng lahat. Ito ang buod ng kuwento ng mga pangyayari noong Mayo 11. At ito pa rin onsehang ito ang uod na paulit-ulit na bubulok sa bansa natin.
Nakararamdam ka pa ba ng sakit, o pinamanhid ka na rin ng mga pulitikong paulit-ulit ka na lang ino-onse? Ang mas masakit na tanong diyan ay ito: bakit mo paulit-ulit ring pinahihintulutan na ma-onse ka?