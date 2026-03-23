PAANO NA NGAYON ?

Diyos ko, paano na? Ano ba itong ginawa nitong Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos? Ginulo niya ang buong mundo dahil sa pagpasok sa digmaan sa Gitnang Silangan. Ultimong mag-tataho naapektuhan. Mahirap na nga lalo pang naghirap ang marami. Napakalaking perwisiyo sa lahat. Halos lahat ng kalakal o consumer items ay tumaas ang presyo.
Noon pa man, saan mang dako ng Pilipinas makikita mo ang mukha ng kahirapan. Mga ilang pamilya lang at kasama na ang mga masisibang mga lider ng bansa at pulitiko natin ang masagana sa pera. Wala silang ligalig kahit gaano pa mataas ang halaga ng petrolyo. Malalaki ang mga bahay, may mga condominium units pa mandin kung saan saan, pati na sa ibang bansa. Ngayon subukan ninyong maglibot at igala ninyo ang inyong mga paningin sa mga sidewalks at tatambad sa inyo ang ating mga kababayan na natutulog na sako at karton ang pananggalang sa lamig at ulan. Ganoon din ang tatambad sa inyo kung maglibot kayo alin mang lungsod sa Pilipinas. Sa Cebu, sa Davao at lalo na sa mga lugar sa Samar at Leyte, at maging sa maraming lalawigan ng Bicol.
Minsan napadaan ako sa malapit sa cultural center pagkatapos kong pumasyal sa Mall of Asia. (Maraming tao sa mall. Karamihan namamasyal at wala namang bitbit). Doon sa bandang lugar yaon makikita ang mga nagpayatang mga ina at mga sipuning paslit? Naglalaro ang iba ang iba namamalimos sa mga humihintong sasakyan. Pagmasdan mo ang mga mata at doon mo masisilip ang kanilang paghihirap. Maraming pamilya pa ang nag-hihikahos. Hilahod sa hirap.
Sinubukan na kaya ng lider ng mga bayan ang pumasyal sa mga squatters area o kaya biglang dumalaw isang gabi sa mga hanay ng kabahayan na sa tabing ilog o sa mga esteros? Pumasyal na sila noong halalan at matatamis na pangako ang binitiwan, bukod sa kokonting cash na punamudmod. Ayuda, ayuda.
Marami sa mga lider ng bayan, ibinulsa ang para sa mga mahihirap. Pinakain mula sa nakaw ang pamilya habang nagdarahop ang marami. At kapag naikwento mo ang paghihirap ng marami, kamukha ng salaysay na ito, ang magiging tugon pa ng masisiba: ' Pasensiya sila, karamihan sa kanila tamad, at kulang sa diskarte.' Ayaw aminin ng mga buwaya na isa sila sa dahilan kung bakit maraming mahirap sa ating bayan.
Sa ganang akin, itong ganitong kalagayan ng ating bansa ay magbibigay ng pagkakataon kay Pangulong Bongbong Marcos na pag-igihan niya at maraming maihahangong pamilya sa kahirapan at uunlad talaga ang Pilipinas. Magandang vindication sa pamilya Marcos na ituwid ang mga mali, kung maituturing at aaminin nila ang mga pagkakamali ay naganap noong panahon ni Apo Ferdinand.